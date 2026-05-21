Google chystá odpověď na Apple Handoff. V Androidu 17 přinese funkci Continue On

Na letošní vývojářské konferenci Google I/O sice většinu hlavní pozornosti ukořistila umělá inteligence Gemini, na pozadí velkých oznámení se však ukázala jedna mimořádně praktická novinka pro chystaný systém Android 17. Jde o funkci s názvem „Continue On“ (v češtině teoreticky pod názvem Pokračovat na), jejímž cílem je radikálně zlepšit kontinuitu a propojení celého ekosystému zařízení s Androidem (viz android.com). Funkce umožní rozdělat práci v aplikaci na jednom zařízení a okamžitě na ni navázat přesně tam, kde uživatel skončil, na zařízení druhém.
Nová funkce, která byla detailněji popsána na vývojářském blogu Googlu, funguje obousměrně, což znamená, že zařízení začít i pokračovat můžete na různých zařízeních. Nicméně v první fázi po ostrém startu Androidu 17 se funkce zaměří výhradně na přechody mezi chytrými telefony a tablety. V praxi to bude vypadat tak, že pokud například rozepíšete e-mail nebo dokument v aplikacích jako Gmail či Google Docs na telefonu a následně vezmete do ruky tablet, Android vám tutéž aplikaci s rozdělanou prací automaticky navrhne přímo v hlavním panelu tabletu. Po klepnutí na ikonu můžete ihned pokračovat ve psaní.
Velkou výhoda celého řešení spočívá v tom, kdy na cílovém zařízení (například tabletu) danou aplikaci vůbec nemáte nainstalovanou. V takovém případě dokáže funkce „Continue On“ otevřít rozdělanou úlohu v prostředí webového prohlížeče, takže o svůj progres nepřijdete a můžete práci i tak dokončit. Google tímto krokem přímo dotahuje ekosystém Applu, který podobnou funkci pod názvem Handoff nabízí mezi iPhony, iPady a Macy již dlouhé roky.
Prostředí pro plynulé přecházení mezi zařízeními bez nutnosti neustálého ručního ukládání konceptů nebo složitého dohledávání otevřených záložek se má zpřístupnit už v nadcházejících týdnech. Google totiž plánuje funkci „Continue On“ implementovat do verze Android 17 Release Candidate, přičemž finálního vydání samotného Androidu 17 se majitelé podporovaných Pixelů dočkají zřejmě koncem léta.