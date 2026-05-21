Google chystá odpověď na Apple Handoff. V Androidu 17 přinese funkci Continue On

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Funkce umožní dokončit práce na tabletu či opačně na mobilu
  • Měla by být součástí operačního systému Android 17

Na letošní vývojářské konferenci Google I/O sice většinu hlavní pozornosti ukořistila umělá inteligence Gemini, na pozadí velkých oznámení se však ukázala jedna mimořádně praktická novinka pro chystaný systém Android 17. Jde o funkci s názvem „Continue On“ (v češtině teoreticky pod názvem Pokračovat na), jejímž cílem je radikálně zlepšit kontinuitu a propojení celého ekosystému zařízení s Androidem (viz android.com). Funkce umožní rozdělat práci v aplikaci na jednom zařízení a okamžitě na ni navázat přesně tam, kde uživatel skončil, na zařízení druhém.

Android 17

Nová funkce, která byla detailněji popsána na vývojářském blogu Googlu, funguje obousměrně, což znamená, že zařízení začít i pokračovat můžete na různých zařízeních. Nicméně v první fázi po ostrém startu Androidu 17 se funkce zaměří výhradně na přechody mezi chytrými telefony a tablety. V praxi to bude vypadat tak, že pokud například rozepíšete e-mail nebo dokument v aplikacích jako Gmail či Google Docs na telefonu a následně vezmete do ruky tablet, Android vám tutéž aplikaci s rozdělanou prací automaticky navrhne přímo v hlavním panelu tabletu. Po klepnutí na ikonu můžete ihned pokračovat ve psaní.

Velkou výhoda celého řešení spočívá v tom, kdy na cílovém zařízení (například tabletu) danou aplikaci vůbec nemáte nainstalovanou. V takovém případě dokáže funkce „Continue On“ otevřít rozdělanou úlohu v prostředí webového prohlížeče, takže o svůj progres nepřijdete a můžete práci i tak dokončit. Google tímto krokem přímo dotahuje ekosystém Applu, který podobnou funkci pod názvem Handoff nabízí mezi iPhony, iPady a Macy již dlouhé roky.

Prostředí pro plynulé přecházení mezi zařízeními bez nutnosti neustálého ručního ukládání konceptů nebo složitého dohledávání otevřených záložek se má zpřístupnit už v nadcházejících týdnech. Google totiž plánuje funkci „Continue On“ implementovat do verze Android 17 Release Candidate, přičemž finálního vydání samotného Androidu 17 se majitelé podporovaných Pixelů dočkají zřejmě koncem léta.

