Michal Pavlíček
Android 16 s One UI 8.0 je už i na řadě Galaxy S24, včetně modelu FE
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Aktualizace dorazila na české kousky modelové řady Galaxy S24
  • Týká se všech čtyř u nás prodávaných modelů
Samsung dává zapomenout na půl roku staré trable s aktualizacemi na One UI 7.0. Nyní je na řadě Android 16 s One UI 8.0 a jihokorejský výrobce, zdá se, zařadil vyšší rychlostní stupeň. Po řadě Galaxy S25 v minulém týdnu se velké aktualizace dočkávají i loňské modely řady Galaxy S24, a to pouhý týden po mladších modelech.

Samsung Galaxy S24 FE

Tempo aktualizace tak Samsung zdá se navyšuje a nadcházející týdny ukáží, zda jej udrží. V každém případě aktualizovat mohou nově všichni majitelé modelů Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra a Galaxy S24 FE. Aktualizace na redakčním FE modelu nebyla nabídnuta prozatím automaticky a pokud i vy chcete mít nové protředí, doporučujeme zkontrolovat dostupnost aktualizace ručně. Stačí zavítat do nastavení a následně najít položku Aktualizace softwaru.

Samotná aktualizace v případě Samsungu Galaxy S24 FE má velikost zhruba 3,2 GB, řadí se k těm větším, avšak to není překvapení. Je tedy vhodné ji stahovat na Wi-Fi, pokud nemáte neomezený datový tarif. Samotná aktualizace probíhala v našem případě zhruba 10 minut, což je o něco déle, než bývá obvyklé. Vše však proběhlo jak mělo a po instalaci telefon v pořádku naběhl tak, jak bude každý očekávat. Velké novinky však neočekávejte, One UI 8.0 je spíše doladěním předchozího One UI 7.0.

Recenze Samsung Galaxy S24 FE – Prémiový styl s rozumnými kompromisy
V zástupu aktuálně čekají desítky modelů Samsungu, které v nadcházejících týdnech obdrží rovněž Android 16 a nadstavbu One UI 8.0. Namátkou zmiňme třeba modely řad Galaxy S23, Galaxy S22, dále ještě i Galaxy S21 FE (avšak nikoliv starší modely Galaxy S21), ale třeba i mnohé kousky řady Galaxy A.

Samsung Galaxy S24 FE 256 GB

Samsung jsi napravil reputaci :)
