Android 16 s One UI 8.0 je už i na řadě Galaxy S24, včetně modelu FE

Samsung dává zapomenout na půl roku staré trable s aktualizacemi na One UI 7.0. Nyní je na řadě Android 16 s One UI 8.0 a jihokorejský výrobce, zdá se, zařadil vyšší rychlostní stupeň. Po řadě Galaxy S25 v minulém týdnu se velké aktualizace dočkávají i loňské modely řady Galaxy S24, a to pouhý týden po mladších modelech.
Tempo aktualizace tak Samsung zdá se navyšuje a nadcházející týdny ukáží, zda jej udrží. V každém případě aktualizovat mohou nově všichni majitelé modelů Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra a Galaxy S24 FE. Aktualizace na redakčním FE modelu nebyla nabídnuta prozatím automaticky a pokud i vy chcete mít nové protředí, doporučujeme zkontrolovat dostupnost aktualizace ručně. Stačí zavítat do nastavení a následně najít položku Aktualizace softwaru.
Samotná aktualizace v případě Samsungu Galaxy S24 FE má velikost zhruba 3,2 GB, řadí se k těm větším, avšak to není překvapení. Je tedy vhodné ji stahovat na Wi-Fi, pokud nemáte neomezený datový tarif. Samotná aktualizace probíhala v našem případě zhruba 10 minut, což je o něco déle, než bývá obvyklé. Vše však proběhlo jak mělo a po instalaci telefon v pořádku naběhl tak, jak bude každý očekávat. Velké novinky však neočekávejte, One UI 8.0 je spíše doladěním předchozího One UI 7.0.
V zástupu aktuálně čekají desítky modelů Samsungu, které v nadcházejících týdnech obdrží rovněž Android 16 a nadstavbu One UI 8.0. Namátkou zmiňme třeba modely řad Galaxy S23, Galaxy S22, dále ještě i Galaxy S21 FE (avšak nikoliv starší modely Galaxy S21), ale třeba i mnohé kousky řady Galaxy A.
Samsung Galaxy S24 FE 256 GB
|Rozměry
|162 × 77,3 × 8 mm, 213 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2400 for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB / 128 GB, ne
|Akumulátor
|4 700 mAh
