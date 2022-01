Nejnovější smartphone řady Galaxy s přídomkem FE se chlubí Snapdragonem 888, 120Hz AMOLED displejem, stereo reproduktory i osvědčenou sestavou fotoaparátu. Bude to stačit na úspěch, nebo tentokrát Samsung nasadil až příliš ambiciózní cenu?

Smartphone za co nejpřívětivější cenu a s co možná nejlepší výbavou, zhruba nějak tak by se dala definovat tzv. fanouškovská edice, kterou Samsung poprvé představil u řady Galaxy S20. O více než rok později dorazil kvůli celosvětovým problémům s dodávkami komponent Samsung Galaxy S21 FE a právě jemu se v této recenzi podíváme na zoubek.

Samsung Galaxy S21 FE – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy S21 FE 256+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 155,7 × 74,5 × 7,9 mm , 177 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 888 , CPU: 1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: Adreno 660 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost leden 2022, 20 990 Kč

Obsah balení: novodobá klasika

Bílá krabička uchovává kromě samotného telefonu rovněž USB-C/USB-C nabíjecí kabel, nástroj pro vysunutí SIM slotu a základní manuály, těmi také výčet končí.

Líbilo se nám odpovídá novodobým trendům

Nelíbilo se nám u fanouškovské edice by nabíječka potěšila

Konstrukční zpracování: polykarbonát a kov jako osvědčená volba

Ačkoliv se brzy představí řada Galaxy S22, stihl Samsung z kraje nového roku premiéru Samsung Galaxy S21 FE, který je v mnoha ohledech velmi podobný dříve vydaným modelům série S21. Na zádech tak najdeme pěkně zpracovaný fotomodul, který má velkou výhodu v tom, že se u jeho okrajů nezachytává prach, a pochopitelně rovněž polykarbonát, jakožto oblíbený materiál zad pro Samsung. Plast má praktickou matnou povrchovou úpravu a minimálně v testované bílé variantě tak máte jistotu, že otisky prstů vás rozhodně trápit nebudou. Správnou volbou byl podle mého názoru také kovový rámeček, který je rovněž matný, nejde tedy o nepraktickou kombinaci matných zad a lesklého rámečku nebo naopak jako například u iPhonů. Jednoznačně chválím i mezigenerační snížení rozměrů i hmotnosti na 177 gramů, díky čemuž se telefon pohodlně drží. Zařízení působí kompaktně, neklouže v ruce a je dobře vyvážené.

Ačkoliv by si to možná někteří fanoušci mohli přát, na těle zařízení se nenachází z konektorů nic jiného než USB-C. Slot pro SIM karty pak pojme maximálně dvě nanoSIM (paměťové karty ne). Podobně jako i u podstatně levnějších modelů Samsung, ani tomuto kousku nechybí zvýšená odolnost IP68, která vám dodá pocit bezpečí.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP68

skvěle padne do dlaně

praktický povrch zad

povedený design

Displej: 120Hz a čtečka otisků prstů

AMOLED displej s podporou obsahu v HDR10+ nabídne podle mého názoru zcela dostačující uhlopříčku 6,4", jemnost 411 PPI a 120Hz obnovovací frekvenci, kterou však můžete klidně vyměnit za 60 Hz, chcete-li šetřit procenta baterie. Rozhodně si tak nelze stěžovat na kvalitu obrazu a problém nebudete mít ani s maximálním jasem, který stačí i na používání venku za slunečného dne. Z estetického hlediska potěší relativně tenké rámečky po všech stranách (brada je však samozřejmě o něco tlustší) doplněné o vycentrovaný průstřel, nad nímž se nachází téměř neviditelná mřížka hlasitého reproduktoru.

Na do displeje integrovanou čtečku otisků prstů je spoleh a využít můžete také rozpoznávání obličeje, ačkoliv se jedná o podstatně méně bezpečný způsob odemykání. Jediné, co bych uvítal, je snad jen vyšší umístění čtečky, která je podle mého názoru zbytečně nízko. Výše umístěné čtečky otisků prstů v displeji jsou však spíše výjimkou. O ochranu zobrazovače se pak stará odolné sklo Gorilla Glass Victus.

Líbilo se nám 120Hz AMOLED s jemným rozlišením

dostačující maximální jas

dobře fungující čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám čtečka otisků prstů by mohla být výše

Zvuk: slušné stereo

Dvojice hlasitých reproduktorů dokáže zprostředkovat pěkně hlasitý a na poměry telefonů i relativně kvalitní zvuk, rozhodně vás tedy nezklame. Nutno však dodat, že například ASUS ZenFone 8, ačkoliv podstatně menší, zvládne vykouzlit ještě lepší zvuk.

Líbilo se nám solidní stereo zvuk

Výkon hardwaru: oblíbený Snapdragon

Pravděpodobně jedním z největších lákadel novinky je procesor Snapdragon 888, který ve spojení s 6/8 GB RAM dokáže zprostředkovat naprosto dostačující výkon na náročnější multitasking či hraní her na nejvyšší detaily. V takových případech však počítejte s citelnějším zahříváním, ačkoliv na tom S21 FE ve srovnání s některými jinými telefony vybavenými tímto procesorem není zase až tak špatně. Při vyšších teplotách se logicky procesor podtaktuje, jeho maximální výkon si tedy můžete užít jen po omezený čas, dokud se teplota opět nesníží. Každopádně však máte záruku toho, že budete mít dostatečně výkonný čipset i za několik let. Úložiště o velikosti 128/256 GB je v dnešní době již standardem, nabízí se však otázka, zda by fanoušci neocenili i slot pro paměťové karty, který schází.

Líbilo se nám Snapdragon 888

Nelíbilo se nám fanoušci by možná ocenili i slot pro paměťové karty

Výdrž baterie: jeden den s přehledem, možná i víc

Baterie o kapacitě 4 500 mAh nijak neohromí, bezpečně však zvládne zprostředkovat jeden náročný den a méně vytížení uživatelé se mohou přehoupnout i na 1,5 dne. Novinka také podporuje až 25W drátové nabíjení (podrobné nabíjecí grafy brzy zveřejníme) či 15W bezdrátové. K dispozici je také reverzní bezdrátové nabíjení o nespecifikovaném výkonu, pravděpodobně se však bude jednat o 5 až 7,5 W.

Líbilo se nám slušná výdrž

podpora (reverzního) bezdrátového nabíjení

Konektivita: 5G, ale bez eSIM

Novinka nabídne veškerou běžnou konektivitu pro telefony osazené Snapdragonem 888, což znamená 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 či GPS, Galileo, GLONASS nebo BDS. Samozřejmě nechybí ani NFC pro bezkontaktní placení. Čím S21 FE naopak nedisponuje, to je podpora virtuálních eSIM.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Nelíbilo se nám někomu by mohla scházet podpora eSIM

Fotoaparát: starý známý

Celá fotovýbava je, co se specifikací týče, shodná s Galaxy S20 FE, stejné jsou ohniskové vzdálenosti, světelnost či velikost senzorů, doporučuji se tedy podívat i na recenzi S20 FE. Fotky pořízené S21 FE tak nijak nepřekvapí, stále se můžete těšit na líbivé saturovanější barevné podání, dostatek detailů s minimálním šumem u hlavního fotoaparátu i ultraširokoúhlého objektivu. V neposlední řadě je přítomen i relativně schopný 8Mpx teleobjektiv, který však „upscaluje“ fotky do 12 Mpx. Pokud hledáte mobil, který si poradí s většinou scénářů během focení a umí správně nastavit HDR, kontrast i expozici, nešlápnete s S21 FE vedle, viz přiložené ukázky. Spokojeni budete i s nočními snímky, které sice nedosahují například na podobně naceněný Pixel 6, vůbec však nevypadají špatně, mají slušnou úroveň detailů a v mezích možností i rozumnou úroveň šumu.

12Mpx hlavní snímač 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv 8Mpx 3× teleobjektiv 32Mpx selfie kamerka Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,76" 1/2,8" 1/4,4" 1/2,8" Ohnisko 26mm ? mm 73mm ? mm Velikost pixelů 1,8 µm 1,12 µm 1,0 µm 0,8 µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevný focus pevný focus pevný focus

Oproti zbylým telefonům ze série S21 by vám mohla scházet podpora 8K videa. Důvodem je absence 64Mpx fotoaparátu, který „zoomuje“ pomocí vyřezávání z fotografie vyššího rozlišení. Osobně si však myslím, že 8K nemá prozatím příliš smysl a mělo by vás uspokojit solidní 4K video maximálně s 60 FPS. Samozřejmostí u Samsungu jsou také různé režimy natáčení, z nichž nejčastěji vyzdvihuje vloggovací mód.

Samsung Galaxy S21 FE Full HD 30 FPS

Samsung Galaxy S21 FE 4K 60 FPS

Líbilo se nám osvědčená fotovýbava

pěkné snímky za dne i v noci

Nelíbilo se nám na rozdíl od ostatních S21 nepodporuje 8K video

Software: One UI a Android 12

Samsung Galaxy S21 FE je vybaven hned od začátku nejnovějším Androidem 12 s nadstavbou One UI, kterou osobně považuji za jednu z nejlepších ve světě Androidu. Těšit se tak můžete na známé ovládací prvky, pěkně zpracované notifikace, ale také nejrůznější možnosti propojení v rámci Smart Things a další. Velkou předností je rovněž příslib dlouhé softwarové podpory v podobě minimálně tří let velkých aktualizací OS a s tím i souvisejících bezpečnostních záplat. Méně chvályhodné jsou listopadové bezpečnostní záplaty v lednu.

Líbilo se nám Android 12 s povedenou nadstavbou

záruka dlouhé podpory

Nelíbilo se nám starší bezpečnostní záplaty v době testování

Zhodnocení

Samsung Galaxy S21 FE je v mnoha ohledech skvěle vybavený telefon, který má výkonný procesor od Qualcommu, povedený 120Hz displej, zvýšenou odolnost IP68 i skvělou nadstavbu One UI. Jeho jediným nedostatkem (z hlediska toho, co nabízí a za kolik, a samozřejmě i konkurence ve vlastních řadách) je možná snad jen až příliš ambiciózní cena.

