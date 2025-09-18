mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung začíná aktualizovat. Android 16 a One UI 8.0 zamířil na řadu Galaxy S25

Michal Pavlíček
1
Samsung začíná aktualizovat. Android 16 a One UI 8.0 zamířil na řadu Galaxy S25
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Aktualizace dorazila na modely Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra
  • Velikost aktualizačního balíčku se pohybuje kolem 4 GB
  • Viditelných změn příliš neočekávejte
  • Další modely budou následovat v nadcházejících týdnech a měsících

Samsung se zřejmě navrací na vlnu rychlých aktualizací a po menším výkyvu při dodávání Androidu 15 a One UI 7.0 nyní nastal čas pro další aktualizaci, která přináší nejnovější Android 16 a nadstavbu One UI 8.0. Již začátkem týdne české zastoupení informovalo, že první se dočká řada Galaxy S25 a tak se i stalo. Dnes v ranních hodinách dorazila aktualizace na celou řadu Galaxy S25. Příchod nového softwaru můžeme potvrdit na redakčních modelech Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra. Aktualizovat však mohou i majitelé tenkého Galaxy S25 Edge. V případě nejnovějšího zástupce s přídomkem FE se nic neděje, ten svou životní pouť již začal s Androidem 16 a nadstavbou One UI 8.0.

Samsung Galaxy S25+

Aktualizujeme


Běžně vám telefon aktualizaci nabídne sám formou notifikace, avšak pokud nechcete čekat, je vhodné její dostupnost zkontrolovat ručně. Přejděte do Nastavení a následně hledejte čtvrtou položku od konce celého seznamu, která nese název Aktualizace softwaru. Následně zvolte hned první možnost, a to Stáhnout a instalovat. Telefon zjistí dostupnost aktualizace a případně vás vyzve k jejímu stažení a posléze rovněž instalaci.

Samsung Galaxy S25+Samsung Galaxy S25 UltraSamsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25
Informace o dostupné aktualizaci na Android 16 pro Samsung Galaxy S25+, Galaxy S25 Ultra a Galaxy S25

V případě Samsungu Galaxy S25+ má aktualizace velikost 3 931,94 MB a přináší Android 16, nadstavbu One UI 8.0 a zářijové bezpečnostní záplaty. U většího Samsungu Galaxy S25 Ultra má aktualizační balíček velikost 4 102,56 MB a získáte tentýž software, včetně záplat. Základní Samsung Galaxy S25 má aktualizační balík o velikosti 3 922, 94 MB.

Jaké jsou novinky?


Nadstavba One UI 8.0 je na první pohled designově zcela totožná s nadstavbou One UI 7.0. Samsung se zaměřil spíše na doladění celého prostředí, vylepšení stávajících funkcí a drobné odlišnosti v rámci umělé inteligence Galaxy AI. Přesto se během aktualizace můžete začíst do textově obsáhlého rozboru případných novinek očima Samsungu.

Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Podrobný popis aktualizačních změn dle Samsungu

Po úspěšné aktualizaci, která od kliknutí na restart telefonu zabere zhruba dvě až tři minuty, vám mobil sice nabídne přehledného průvodce novinek, avšak mnoho z nich novinkami ve skutečnosti není. Výrobce zde zmiňuje funkce Gemini skrze boční tlačítko či Circle to Search, které jste mohli využívat již dávno. Totéž platí například o úpravách odemykací obrazovky, které se jeví při porovnání totožně s možnostmi ve One UI 7.0.

Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S25+
Samsung prezentuje novinky v rámci One UI 8.0, mnoho z nich však uživatelé dávno znají

Minimálně v případě modelu Galaxy S25+ po aktualizaci vše funguje tak, jak má, prostředí je nadále plynulé včetně animací. V prvních hodinách nepozorujeme ani rychlejší vybíjení baterie.

Kdy se dočkají další modely?


Řada Galaxy S25 je dnešním dnem kompletně aktualizována na Android 16 i nadstavbu One UI 8.0. Samsung však nebude zahálet ani zbytečně vyčkávat a v poměrně rychlém sledu se přidají další starší kousky. V horizontu jednoho až dvou týdnů by se aktualizace měly dočkat loňské skládací modely Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6 a současně i celá řada mobilů Galaxy S24 z loňského roku. V průběhu října se pak přidají i další telefony z řad Galaxy Z, Galaxy S i Galaxy A. Proces aktualizací by měl vyvrcholit během listopadu, kdy se dočká i třeba starší kousek Galaxy S21 FE, nebo zcela základní Galaxy A06 4G.

Samsung zveřejnil oficiální harmonogram aktualizací na Android 16 a One UI 8.0 – aktualizováno
Samsung zveřejnil oficiální harmonogram aktualizací na Android 16 a One UI 8.0 – aktualizováno

Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Hezký.
Doufám, že mi na Honora přijde dřív než na nějaký lowend od Samsungu. 😄
