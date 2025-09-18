Samsung začíná aktualizovat. Android 16 a One UI 8.0 zamířil na řadu Galaxy S25

Samsung se zřejmě navrací na vlnu rychlých aktualizací a po menším výkyvu při dodávání Androidu 15 a One UI 7.0 nyní nastal čas pro další aktualizaci, která přináší nejnovější Android 16 a nadstavbu One UI 8.0. Již začátkem týdne české zastoupení informovalo, že první se dočká řada Galaxy S25 a tak se i stalo. Dnes v ranních hodinách dorazila aktualizace na celou řadu Galaxy S25. Příchod nového softwaru můžeme potvrdit na redakčních modelech Galaxy S25, Galaxy S25+ a Galaxy S25 Ultra. Aktualizovat však mohou i majitelé tenkého Galaxy S25 Edge. V případě nejnovějšího zástupce s přídomkem FE se nic neděje, ten svou životní pouť již začal s Androidem 16 a nadstavbou One UI 8.0.
Běžně vám telefon aktualizaci nabídne sám formou notifikace, avšak pokud nechcete čekat, je vhodné její dostupnost zkontrolovat ručně. Přejděte do Nastavení a následně hledejte čtvrtou položku od konce celého seznamu, která nese název Aktualizace softwaru. Následně zvolte hned první možnost, a to Stáhnout a instalovat. Telefon zjistí dostupnost aktualizace a případně vás vyzve k jejímu stažení a posléze rovněž instalaci.
V případě Samsungu Galaxy S25+ má aktualizace velikost 3 931,94 MB a přináší Android 16, nadstavbu One UI 8.0 a zářijové bezpečnostní záplaty. U většího Samsungu Galaxy S25 Ultra má aktualizační balíček velikost 4 102,56 MB a získáte tentýž software, včetně záplat. Základní Samsung Galaxy S25 má aktualizační balík o velikosti 3 922, 94 MB.
Jaké jsou novinky?
Nadstavba One UI 8.0 je na první pohled designově zcela totožná s nadstavbou One UI 7.0. Samsung se zaměřil spíše na doladění celého prostředí, vylepšení stávajících funkcí a drobné odlišnosti v rámci umělé inteligence Galaxy AI. Přesto se během aktualizace můžete začíst do textově obsáhlého rozboru případných novinek očima Samsungu.
Po úspěšné aktualizaci, která od kliknutí na restart telefonu zabere zhruba dvě až tři minuty, vám mobil sice nabídne přehledného průvodce novinek, avšak mnoho z nich novinkami ve skutečnosti není. Výrobce zde zmiňuje funkce Gemini skrze boční tlačítko či Circle to Search, které jste mohli využívat již dávno. Totéž platí například o úpravách odemykací obrazovky, které se jeví při porovnání totožně s možnostmi ve One UI 7.0.
Minimálně v případě modelu Galaxy S25+ po aktualizaci vše funguje tak, jak má, prostředí je nadále plynulé včetně animací. V prvních hodinách nepozorujeme ani rychlejší vybíjení baterie.
Kdy se dočkají další modely?
Řada Galaxy S25 je dnešním dnem kompletně aktualizována na Android 16 i nadstavbu One UI 8.0. Samsung však nebude zahálet ani zbytečně vyčkávat a v poměrně rychlém sledu se přidají další starší kousky. V horizontu jednoho až dvou týdnů by se aktualizace měly dočkat loňské skládací modely Galaxy Z Fold6 a Galaxy Z Flip6 a současně i celá řada mobilů Galaxy S24 z loňského roku. V průběhu října se pak přidají i další telefony z řad Galaxy Z, Galaxy S i Galaxy A. Proces aktualizací by měl vyvrcholit během listopadu, kdy se dočká i třeba starší kousek Galaxy S21 FE, nebo zcela základní Galaxy A06 4G.
