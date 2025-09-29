Krasojízda Samsungu pokračuje. Android 16 už mají i modely Galaxy A56 a A36

Jsme opět svědky Samsungu, který chce hrát prim v rámci aktualizací softwaru? Pravděpodobně ano. S ohledem na vlastní nadstavbu sice málokdy získá pomyslnou trofej „toho prvního“, avšak celkový proces se zdá být důkladně propracovaný. Jihokorejský výrobce má v plánu aktualizovat vyšší desítky svých zařízení, mezi které spadají primárně telefony, ale i několik tabletů a hodinek. Aktualizační proces na Android 16 a nadstavbu One UI 8.0 započal už před 14 dny, kdy se nejnověšjího softwaru dočkala řada Galaxy S25 a loňské skládačky Fold6 a Flip6.
V minulém týdnu následovala řada Galaxy S24 a v jeho samotném závěru se připojil i první zástupce střední třídy, konkrtétně Samsung Galaxy A56. Pro něj je to vůbec první velká atkualizace a velikost aktualizačního balíčku činí 2,45 GB. Jen o pár dní později se vyhlížená aktualizace objevila i na o něco levnějším Samsungu Galaxy A36, přičemž v tomto případě je velikost aktualizace 2,33 GB. Pakliže nemáte neomezený datový balíček, doporočujeme aktualizace stahovat na Wi-Fi. Podmínkou ze strany Samsungu je pak nabití baterie alespoň na 30 %.
Obě letošní novinky střední třídy tak získají nejnovější Android 16, nadstavbu One UI 8.0 a samozřejmostí jsou i zářijové bezpečnostní záplaty. Rozdíly mezi One UI 7.0 a One UI 8.0 však v podstatě žádné nejsou a Samsung spíše jen definitivně doladil předchozí verzi softwaru. Výraznější změny se očekávají až s příchodem One UI 8.5, která by mohlo dorazit na přelomu ledna a února. Těšit se na něj mohou i modely Galaxy A56 a Galaxy A36, kterým výrobce příslíbil 6letou softwarovou podporu.
Aktualizace ze strany Samsungu bude pokračovat nadále a zřejmě v podobně svižném tempu. V nadcházejících týdnech obdrží Android 16 s nadstavbou One UI 8.0 namátkou modely řad Galaxy S23, Galaxy S22, dojde i na model Galaxy S21 FE či starší kousky řady Galaxy A.
Samsung Galaxy A56 256 + 8 GB
|Rozměry
|162,2 × 77,5 × 7,4 mm, 198 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Exynos 1580,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh, doba nabíjení: 1:08 hodin
Samsung Galaxy A36 256 + 8 GB
|Rozměry
|162,2 × 77,5 × 7,4 mm, 198 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Snapdragon 6 Gen 3,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh, doba nabíjení: 1:08 hodin
Načíst všechny komentářePřidat názor