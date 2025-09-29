mobilenet.cz na sociálních sítích

Krasojízda Samsungu pokračuje. Android 16 už mají i modely Galaxy A56 a A36

Michal Pavlíček
5
Krasojízda Samsungu pokračuje. Android 16 už mají i modely Galaxy A56 a A36
Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
  • Aktualizace má velikost bezmála 2,5 GB
  • Oba modely samozřejmě získávají nadstavbu One UI 8.0.
  • Samozřejmostí jsou nejnovější zářijové bezpečnostní záplaty

Jsme opět svědky Samsungu, který chce hrát prim v rámci aktualizací softwaru? Pravděpodobně ano. S ohledem na vlastní nadstavbu sice málokdy získá pomyslnou trofej „toho prvního“, avšak celkový proces se zdá být důkladně propracovaný. Jihokorejský výrobce má v plánu aktualizovat vyšší desítky svých zařízení, mezi které spadají primárně telefony, ale i několik tabletů a hodinek. Aktualizační proces na Android 16 a nadstavbu One UI 8.0 započal už před 14 dny, kdy se nejnověšjího softwaru dočkala řada Galaxy S25 a loňské skládačky Fold6 a Flip6.

Samsung Galaxy A36
Aktualizace na Android 16 a One UI 8.0 v případě Samsungu Galaxy A36

V minulém týdnu následovala řada Galaxy S24 a v jeho samotném závěru se připojil i první zástupce střední třídy, konkrtétně Samsung Galaxy A56. Pro něj je to vůbec první velká atkualizace a velikost aktualizačního balíčku činí 2,45 GB. Jen o pár dní později se vyhlížená aktualizace objevila i na o něco levnějším Samsungu Galaxy A36, přičemž v tomto případě je velikost aktualizace 2,33 GB. Pakliže nemáte neomezený datový balíček, doporočujeme aktualizace stahovat na Wi-Fi. Podmínkou ze strany Samsungu je pak nabití baterie alespoň na 30 %.

Nabídnuté aktualizace pro modely Galaxy A56 a Galaxy A36

Obě letošní novinky střední třídy tak získají nejnovější Android 16, nadstavbu One UI 8.0 a samozřejmostí jsou i zářijové bezpečnostní záplaty. Rozdíly mezi One UI 7.0 a One UI 8.0 však v podstatě žádné nejsou a Samsung spíše jen definitivně doladil předchozí verzi softwaru. Výraznější změny se očekávají až s příchodem One UI 8.5, která by mohlo dorazit na přelomu ledna a února. Těšit se na něj mohou i modely Galaxy A56 a Galaxy A36, kterým výrobce příslíbil 6letou softwarovou podporu.

Recenze Samsung Galaxy A56 – Dokonalost sama?
Aktualizace ze strany Samsungu bude pokračovat nadále a zřejmě v podobně svižném tempu. V nadcházejících týdnech obdrží Android 16 s nadstavbou One UI 8.0 namátkou modely řad Galaxy S23, Galaxy S22, dojde i na model Galaxy S21 FE či starší kousky řady Galaxy A.

