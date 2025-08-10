Nezapomíná se ani na tablety. Android 16 poslal Samsung i na Galaxy Tab S10 FE

mobilenet.cz na sociálních sítích
Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Aktualizace přináší rovněž One UI 8.0 a zářijové bezpečností záplaty
  • Tablet čeká ještě více než 6letá podpora

Samsung dává zapomenout na nepovedenou aktualizaci z počátku letošního roku, kdy příchod Androidu 15 a nadstavby One UI 7.0 trval velmi dlouho. V posledních týdnech probíhá velká aktualizace na Android 16 s nadstavbou One UI 8.0 a jihokorejskému výrobci se daří aktualizovat řadu svých telefonů i tabletů.

Samsung Galaxy Tab S10 FE
Aktualizace na Android 16 a One UI 8.0 v případě Samsungu Galaxy Tab S10 FE

Po mnoha telefonech, ale i výše postavených tabletech loňské řady Galaxy Tab S10 se nyní dostala řada i na letošní novinky z nižších cenových pater. Na mysli máme na jaře představené tablety Galaxy Tab S10 FE a Galaxy Tab S10 FE+. Právě první jmenovaný máme nadále v redakci a v těchto dnech získává svou vůbec první velkou aktualizaci softwaru.

Recenze Samsung Galaxy Tab S10 FE – Zbytečně šetří na tom, co by mohlo zářit
Aktualizace má velikost přibližně 2,4 GB a je vhodné ji stahovat buď skrze Wi-Fi, nebo prostřednictvím neomezeného datového balíčku. Po stažení už proběhne poměrně svižná instalace a po restartu už vám tablet naběhne s novým prostředím Androidu 16 a nadstavby One UI 8.0. Je však potřeba říci, že viditelných rozdílů v prostředí se takřka nedočkáte. Samsung spíše finálně dolaďoval předchozí verzi. Samozřejmostí jsou pak pro Samsung současné bezpečnostní záplaty platné k září.

Závěrem zmiňme, že jak Samsung Galaxy Tab S10 FE, tak Galaxy Tab S10 FE+ mají od Samsungu přislíbenou 7letou siftwarovou podporu. V tuto chvíli je tak čeká ještě bezmála 6,5 roku aktualizací samotného systému i bezpečnostních záplat.

