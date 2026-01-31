Android 16 jako okrajová záležitost? Je stejně „populární“ jako Android 10

Poměrně často se můžeme setkat s přehledy o tom, jak je který (mobilní) operační systém populární, přičemž se obecně vzato považuje za úspěch, když má daná platforma co největší zastoupení nejnovější verze daného systému. Takovouto statistiku nyní zveřejnil také Google, který se s námi podělil o informaci ohledně distribuce jednotlivých verzí Androidu.
Dodejme, že takovýchto aktualizací situace na trhu s OS se dočkáváme zpravidla jednou za několik měsíců a podle 9to5Google (viz 9to5google.com), který na nejnovější informace upozornil, naposledy Google publikoval koláč s verzemi OS v dubnu loňského roku. V té době měl pro zajímavost Android 15 4,5 % zařízení a Android 14 27,4 %. Nejnovější (níže přiložená) data pocházejí z prosince 2025, tedy z doby, kdy již Android 16 zavítal na mnoho telefonů Galaxy od Samsungu, Pixely a další vlajkové modely. Nyní, zhruba 7 měsíců od uvedení Androidu 16, je jeho podíl relativně malý, avšak například Samsung jej na své telefony dostal až v září a mnohé moderní telefony jej teprve dostávají.
|Verze Androidu
|Procentuální zastoupení
|16
|7,5%
|15
|19,3%
|14
|17,2%
|13
|13,9%
|12
|11,4%
|11
|13,7%
|10
|7,8%
|9 / Pie
|4,5%
|8,1 / Oreo
|2,3%
|8 / Oreo
|0,8%
|7,1 / Nougat
|0,4%
|7 / Nougat
|0,4%
|6 / Marshmallow
|0,4%
|5,1 / Lollipop
|0,3%
|5 / Lollipop
|0,1%
V případě operačního systému iOS je situace, když přijde na množství zařízení využívajících nejnovější verzi systému, výrazně lepší. „Zatímco minulé verze dokázaly během prvních měsíců po vydání ovládnout většinu aktivních zařízení, iOS 26 se zatím nedaří překonat hranici, která by naznačovala masový přechod. Uživatelé zůstávají věrní starším verzím, což pro Apple představuje neobvyklou situaci a výzvu pro budoucí aktualizace. Doposud na iOS 26 přešlo jen zhruba 15 % uživatelů. Většina nadále zůstává věrná iOS 18, konkrétně více než 60 %,“ uvádíme v článku o nejnovějším iOS.
Načíst všechny komentářePřidat názor