Motorola posílá Android 16 na další 3 modely. Dočkala se třeba řada Moto G86

Motorola dnes oznámila, že se nejnovější operační systém Android 16 dostává na další tři modely. Radovat se mohou uživatelé prémiového modelu Edge 50 Ultra a současně i majitelé letošních novinek nižší střední třídy v podobě modelů Moto G86 a Moto G86 Power.
Aktualizace je dostupná pro české i slovenské kousky. V případě modelu Moto G86 Power můžeme potvrdit, že nám aktualizace byla na redakčním kousku automaticky nabídnuta. Velikost instalačního balíku je 1,43 GB a těšit se můžete nejen na Android 16, ale také novější bezpečnostní záplaty, které jsou platné k prosinci 2025.
Jak uvádí sama Motorola, Android 16 se již stihl dostat na 8 jejich modelů. Jmenovitě jde o Razr 50 Ultra, Edge 70, Edge 60 Pro, Edge 50 Pro, Moto G65 Power a dnes jmenovaná trojice. Nejde o nijak závratný počet modelů a jistě si povšimnete, že na aktualizaci čekají třeba i drahé loňskou kousky řady Razr 60.
Co nového Android 16 přináší?
- Vylepšení funkcí: Po aktualizaci se zobrazí vylepšení operačního systému Android a dalších aplikací.
- Režimy na jednom místě: Umožňuje vytvořit vlastní režimy, které budou vyhovovat jakékoli situaci, kdy chcete vybrat jinou skupinu lidí nebo aplikací, které by vás mohly rušit. Tyto režimy můžete zapnout nebo vypnout v rychlých nastaveních.
- Připojení k Wi-Fi a hotspotům jediným klepnutím: Pokud telefon a zařízení, ke kterému se chce uživatel připojit, používají stejný účet Google, nemusí již zadávat heslo pro připojení k síti Wi-Fi.
- Lepší podpora pro sluchátka s nízkým výkonem: Nyní si můžete vybrat, zda chcete při hlasových hovorech používat vestavěný mikrofon sluchátka nebo mikrofon telefonu. Kromě toho můžete upravit hlasitost okolního zvuku zachyceného mikrofony sluchátka. Tyto možnosti pomáhají zlepšit srozumitelnost hovoru, zejména v hlučném prostředí nebo při nízkém stavu baterie sluchátka.
- Oprava chyb a vylepšení stability: Oprava chyb, vylepšení stability k řešení známých problémů a zlepšení celkové spolehlivosti i stability.
Motorola Edge 50 Ultra
|Rozměry
|161,1 × 72,4 × 8,6 mm, 197 g
|Displej
|POLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 1×3 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|4 500 mAh
Motorola Moto G86 Power
|Rozměry
|161,2 × 74,7 × 8,7 mm, 198 g
|Displej
|POLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSD
|Akumulátor
|6 720 mAh, doba nabíjení: 1:25 hodin
Motorola Moto G86
|Rozměry
|161,2 × 74,7 × 7,8 mm, 185 g
|Displej
|POLED, 6,67" (2 712 × 1 220 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, microSD
|Akumulátor
|5 200 mAh