Samsung představil na začátku letošního roku trojlístek telefonů z vlajkové řady Galaxy S21. Nejlépe vybavenou S21 Ultra jsme v recenzi převážně chválili, nabízí špičkový displej, skvělé fotoaparáty i výkonný procesor. Jak jsou na tom její dva sourozenci?

Letošní řada Galaxy S21 s originálním designem zad přináší kromě povedeného vzhledu hned několik dalších zajímavých vylepšení. Většina z nich, ať už se jedná o podporu chytrého pera S Pen, 120Hz obnovovací frekvence při vyšším rozlišení či 10násobného teleobjektivu však zůstává předností Galaxy S21 Ultra. Měli byste tedy vůbec uvažovat i o levnějších Galaxy S21 a S21+, nebo se bez debat vyplatí si připlatit za Ultra?

Samsung Galaxy S21 & Galaxy S21+ – videorecenze

Obsah balení: dle nejnovějších trendů

V malé krabičce je kromě telefonu pouze USB-C/USB-C kabel a nutné příručky pro uživatele. Nečekejte tedy adaptér, sluchátka ani jakékoliv další příslušenství.

Nelíbilo se nám bez adaptéru (tento přístup však bude brzy standardem)

Konstrukční zpracování: sklo i polykarbonát

Galaxy S21 a S21+ se od sebe neliší pouze rozměry, uhlopříčkou displeje či velikostí baterie, ale také konstrukčním zpracováním, u něhož je v obou případech na první pohled patrný nový designový jazyk. Pokud však holdujete skleněným zádům a domníváte se, že by měla být u vlajkové řady výrobce samozřejmostí, potěší vás pouze větší Galaxy S21+ s Corning Gorilla Glass Victus po obou stranách hliníkového rámečku. U menšího Galaxy S21 najdeme povrch „Glasstic“, což má být kombinace skla a polykarbonátu. To může být nevýhoda, ale také výhoda, záleží na úhlu pohledu. Plast by se totiž neměl v případě pádu tak snadno roztříštit jako sklo. Na druhou stranu výrobce právě z toho důvodu nasadil Gorilla Glass Victus, který by měl pádům velmi dobře odolávat. Konkrétně u Galaxy S21 bych si navíc nebyl větší odolností polykarbonátového povrchu až tak jistý vzhledem k úrovni prosvítání okrajů plastových zad při zapnuté přisvětlovací diodě (viz video), což znamená, že bude plast poměrně tenký.

Ať už máte na plastová záda názor jakýkoliv, ani jednomu telefonu nelze upřít prémiový punc a podle mě také velmi povedený vizuál. Zvlášť Galaxy S21 dostupný hned ve čtyřech barevných variantách vypadá v testované Phantom Violet velmi povedeně. Naprostou samozřejmostí je pak zvýšená odolnost IP68 či slot pro dvojici nanoSIM, tentokrát však (u celé řady Galaxy S21) bez podpory paměťových karet, což mi osobně nevadí, některé uživatele to však nepochybně zamrzí. Výčet prvků by nebyl kompletní bez zmínky o USB-C, mřížce hlasitého reproduktoru na spodní straně a dvojici ovládacích tlačítek na pravém boku. Jejich odezva je příkladná a umístění tak akorát na dosah palce.

Líbilo se nám zvýšená odolnost

originální design zad

kvalitní zpracování

slot pro dvě nanoSIM