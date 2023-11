Došlo už i na tablety. Samsung aktualizuje řadu Galaxy Tab S9 na Android 14

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung pokračuje ve své aktualizační krasojízdě a postupně převádí značnou část svých zařízení na nejnovější Android 14. Doposud se z aktualizací těšily jen mobilní telefony. Vlajkové řady Galaxy S23 a Galaxy S22 následovaly ohebné modely Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5. Z nejnovější verze Androidu se mohou těšit i první uživatelé telefonů Galaxy S23 FE a Galaxy A54.

Nyní přichází na řadu první tablety Samsung, alespoň dle informací sammobile.com. Dle očekávání jde o současné top modely, jmenovitě Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ a Galaxy Tab S9 Ultra. Lze také říci, že vyjma Pixel Tabletu jde o první tablety, které obdržely nejnovější verzi systému od Googlu.

Pokud nějaký tablet z řady Galaxy Tab S9 vlastníte, vyhlížejte aktualizaci s označením X91xBXXU1BWK6, jejíž velikost se pohybuje kolem 2,7 GB. Kromě Androidu 14 se můžete těšit i na nadstavbu One 6.0 a samozřejmostí jsou nejnovější bezpečnostní záplaty platné k 1. listopadu.

Samsung Galaxy Tab S9 – první dojmy

V současné době se aktualizace na výše zmíněné tablety šíří napříč evropskými trhy. V praxi to znamená, že by vám tablet aktualizaci měl nabídnout sám, avšak pokud se tak ještě nestalo, můžete si vše zkontrolovat i sami. Postačí zavítat do Nastavení a položky Aktualizace softwaru. Pak vyberte položku Stáhnout a nainstalovat, přičemž vzápětí vám telefonu buď aktualizaci nabídne, případně vám sdělí, že prozatím dostupná není, váš tablet je tedy na aktuální verzi.

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Tab S9 256 GB 5G Rozměry 254,3 × 165,8 × 5,9 mm , 500 g Displej AMOLED, 11" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,36 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , microSD Akumulátor 8 400 mAh

Přejít do katalogu Samsung Galaxy Tab S9+ 512 GB 5G Rozměry 285,4 × 185,4 × 5,7 mm , 586 g Displej AMOLED, 12,4" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,36 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , microSD Akumulátor 10 090 mAh