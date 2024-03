Američané chtějí ByteDance donutit k prodeji TikToku, jinak ho zakáží

Fotografie: Solen Feyssia, unsplash.com

Jak upozornil endgadet.com s odkazem na oficiální tiskovou zprávu, skupina zákonodárců USA v čele s členem Sněmovny reprezentantů USA Mikem Gallagherem (Republikánská strana) předložila nový návrh zákona, který by společnost ByteDance donutil prodat aplikaci TikTok. Zákon „Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act“ by zakázal americkým obchodům s aplikacemi, jako je například App Store či Obchod Play, distribuovat TikTok, pokud bude stále vázán na mateřskou společnost ByteDance z Číny. Není to přitom ani zdaleka první takový pokus ze strany USA či EU – už dříve jsme vás informovali o tom, že čínskou sociální síť zakázal americký stát Montana a například Evropské komisi se nelíbí, jak (ne)chrání děti. Už loni pak aplikaci jako hrozbu označil i český NÚKIB.

Podle návrhu zákona by měla společnost ByteDance lhůtu 165 dní na prodej TikToku, než by vstoupil v platnost zákaz na úrovni obchodů s aplikacemi. V textu zákona je přitom konkrétně TikTok zmíněn hned několikrát, ovšem legislativa by otevřela dveře i pro zákaz dalších aplikací „ovládaných zahraničními protivníky“, pokud by byly ze strany USA považovány za hrozbu pro národní bezpečnost. „Toto je můj vzkaz pro TikTok: rozejděte se s Komunistickou stranou Číny, nebo ztratíte přístup ke svým americkým uživatelům,“ uvedl Gallagher. „Hlavní americký protivník nemá co ovládat dominantní mediální platformu ve Spojených státech. Čas TikToku ve Spojených státech skončil, pokud neukončí svůj vztah se společností ByteDance kontrolovanou Komunistickou stranou Číny.“

Our statement on the latest TikTok legislation: This bill is an outright ban of TikTok, no matter how much the authors try to disguise it. This legislation will trample the First Amendment rights of 170 million Americans and deprive 5 million small businesses of a platform they… — TikTok Policy (@TikTokPolicy) March 5, 2024

„Tento návrh zákona je přímým zákazem TikToku, bez ohledu na to, jak moc se to autoři snaží zamaskovat,“ uvedl TikTok ve svém prohlášení na sociální síti X, které můžete vidět výše. „Tento zákon pošlape práva 170 milionů Američanů podle prvního dodatku a připraví 5 milionů malých podniků o platformu, na kterou spoléhají při svém růstu a vytváření pracovních míst.“

"This bill raises serious First Amendment concerns. Congress can protect data privacy and security without banning Americans from accessing one of the world’s most popular communications platforms," @JameelJaffer. More from @knightcolumbia at the link:https://t.co/JI698RBMGz — Knight First Amendment Institute (@knightcolumbia) March 6, 2024

Na TikTok se každopádně z USA i od Evropské komise valí v poslední době jeden problém za druhým. Aktuálně se ale čínské společnosti alespoň zastala Americká unie občanských svobod (ACLU) a další skupiny zabývající se digitálními právy. V tiskovém prohlášení ACLU uvádí, že navrhované opatření je protiústavní a poškodí svobodu projevu. V podobném duchu se na sociální síti X vyjádřila i nezisková organizace Knight First Amendment Institute při Kolumbijské univerzitě. „Kongres může chránit soukromí a bezpečnost dat, aniž by Američanům zakazoval přístup k jedné z nejpopulárnějších komunikačních platforem na světě,“ uvedl výkonný ředitel organizace Jameel Jaffer a dodal: „Měl by začít tím, že přijme komplexní zákon o ochraně soukromí, který omezí typy informací, jež mohou TikTok a další platformy shromažďovat,“. Podle agentury Reuters by k prvnímu hlasování ohledně návrhu zákona mohlo dojít již ve čtvrtek.