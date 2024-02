Evropská komise si posvítí na TikTok. Nelíbí se jí, jak (ne)chrání děti

Evropská komise v tiskové zprávě oznámila, že zahájila formální řízení s cílem posoudit, zda společnost TikTok pocházející z Číny nemohla porušit zákon o digitálních službách (DSA) ve spojení s ochranou nezletilých, transparentností reklamy, přístupem k datům pro výzkumné pracovníky a dalších oblastech.

We have opened formal proceedings to assess whether TikTok may have breached the Digital Services Act in areas linked to:



▪️ the protection of minors

▪️ advertising

▪️ data access for researchers

▪️ risk management of addictive design

▪️ harmful content



More info ↓ #DSA