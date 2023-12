Aplikace TikTok dělá majitelům iPhonů vrásky na čele. Vyzvídá důležité heslo

Sociální síť TikTok spadající pod čínskou společnost ByteDance cílí především na mladší publikum. Během její krátké historie se jí nevyhnulo několik skandálů týkajících se především bezpečnosti dat. V březnu letošního roku ji ostatně označil i NÚKIB za bezpečnostní hrozbu. Nejnovější, velmi podivné, chování aplikace TikTok na iPhonech bohužel důvěryhodnosti této platformy příliš nenahrává.

why can’t i open tiktok without putting in my passcode wtf did i do pic.twitter.com/o5iC7vn0DK

EXCUSE ME @tiktok_us I DO NOT WANT TO ENTER MY IPHONE PASSCODE TO OPEN THE FUCKING APP



