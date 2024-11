Je TikTok bezpečnostním rizikem? Kanadská vláda nechala zavřít tamní pobočku

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Mezi aktuálně nejpopulárnější sociální sítě (zejména mezi nejmladšími) patří TikTok, která je s námi již několik let a patří čínské společnosti ByteDance. V minulosti se přitom již několikrát diskutovalo o tom, zda je tato síť bezpečná, a měl na ni spadeno také nyní znovuzvolený prezident Donald Trump. Zdá se však, že problémy s TikTokem nemají pouze v USA, ale také v sousední Kanadě, kde TikTok (jeho kanadskou pobočku) včera oficiálně nechali zavřít z nespecifikovaných bezpečnostních rizik.

„V důsledku vícestupňového procesu zkoumání národní bezpečnosti, který zahrnuje důkladnou kontrolu ze strany kanadských informačních služeb a orgánů, nařídila kanadská vláda ukončení kanadských obchodních aktivit společnosti TikTok Technology Canada, Inc. Vláda podniká kroky k řešení specifických rizik pro národní bezpečnost souvisejících s aktivitami společnosti ByteDance Ltd. v Kanadě prostřednictvím založení společnosti TikTok Technology Canada, Inc. Rozhodnutí bylo založeno na informacích a důkazech shromážděných v průběhu zkoumánía na doporučení kanadské bezpečnostní a zpravodajské služby a dalších vládních partnerů. Rozhodnutí vlády bylo učiněno v souladu se zákonem o investicích v Kanadě, který umožňuje zkoumání zahraničních investic, které by mohly poškodit národní bezpečnost. Vláda uplatňuje zvýšenou kontrolu investic, které spadají do jurisdikce zákona o investicích v Kanadě, v řadě obchodních odvětví a činností, včetně odvětví interaktivních digitálních médií, jak je uvedeno v prohlášení o politice zkoumání zahraničních investic v odvětví interaktivních digitálních médií z března 2024,“ uvádí François-Philippe Champagne, kanadský ministr pro inovace, vědu a průmysl.

Dodejme, že Kanada jednotlivcům nezakázala používání TikToku (i kdyby ano, bylo by možné toto nařízení obenjít), ačkoliv nařídila zavřít kanadskou pobočku společnosti TikTok. Podle vyjádření je volbou každého jednotlivce, které sociální sítě používá, Kanaďané by však měli být velmi obezřetní v kontextu toho, jak je s jejich informacemi nakládáno a zákony kterého státu se na ně vztahují, uvádí se na oficiálních vládních stránkách canada.ca.