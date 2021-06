Budoucnost podle Samsungu: občanku, řidičák i pas budeme nosit přímo v telefonu

Fotografie: Samsung

Během dnešní MWC virtuální prezentace společnosti Samsung jihokorejský výrobce lákal nejen na výhody propojení platformy Wear OS a Tizen, ale také na dříve oznámený projekt „mobilní občanky“. Občanský průkaz, který by byl uložen v paměti telefonu Samsung, má chránit vysoká úroveň zabezpečení dle standardu Secure Element (sSE) a nahrání občanky do telefonu by mohlo proběhnout skrze jednoduché naskenování NFC tagu.

Kromě občanského průkazu bychom takto v telefonu mohli mít bezpečně uložený rovněž řidičský průkaz, pas, či jiné důležité dokumenty. Jedinou kaňkou na kráse je tak doposud stále nejasné datum nasazení této technologie. Napište nám do komentářů, jestli byste ocenili možnost „nosit“ veškeré dokumenty přímo ve vašem smartphonu.