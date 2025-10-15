Nový iPad Pro s čipem M5 má bestiální výkon i nejnovější Wi-Fi 7

Apple dnes bez velkých fanfár představil několik novinek, a to včetně nového iPadu Pro s čipem M5, který klade důraz na špičkový výkon a využití AI. Právě ten je hlavním lákadlem nového modelu. Výrobce se chlubí tím, že spoléhá na GPU s novou generací Neural Acceleratoru v každém jádru, díky čemuž zvládá AI úlohy až 3,5× rychleji než iPad Pro s čipem M4 a až 5,6× rychleji než iPad Pro s čipem M1. Kromě toho však podporuje Wi-Fi 7, tedy nejmodernější konektivitu. Wi-Fi 7 je přibližně třikrát rychlejší než Wi-Fi 6, a rovněž nabídne trojnásobně nižší latenci. Vylepšeno bylo zároveň mobilní připojení, které nyní obstarává modem C1X s rychlejším mobilním připojením a nižší energetickou spotřebou. Cellular verze rovněž disponuje GPS, obě dvě verze (s či bez podpory eSIM) také Bluetooth 6 a podporou Thread.
Mezi další přednosti nového čipu M5, které ocení zejména kreativní profesionálové, patří:
- Až 6× rychlejší překódování videa ve Final Cutu Pro pro iPad než na iPadu Pro s M1, a až 1,2× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
- Až 4× rychlejší generování obrázků pomocí AI v Draw Things pro iPad než na iPadu Pro s M1, a až 2× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
- Až 3,7× rychlejší AI upscaling videa v DaVinci Resolve pro iPad než na iPadu Pro s M1, a až 2,3× rychlejší než na iPadu Pro s M4.
Novinka, jež bude dostupná v 11" a 13" provedení ve vesmírně černé a stříbrné, přičemž menší verze je tenká 5,3 mm a větší 5,1 mm. Zájemci se mohou těšit také na Ultra Retina XDR displej s tandemovou OLED technologií a jasem až 1 600 nitů. K dispozici bude rovněž nanoúprava pro snížení odlesků (volitelné sklo s nanotexturou).
V rámci pracovní produktivity je k dispozici také Magic Keyboard a pera Apple Pencil Pro a Apple Pencil (USB-C). iPad Pro je také kompatibilní se Smart Folio, které se přichycuje magneticky a podporuje různé pozorovací úhly.
Novinku je možné od dnešního dne předobjednat s dostupností od středy 22. října. Cena 11" verze startuje na 26 990 Kč u Wi-Fi modelu a na 32 990 Kč u Cellular varianty. V případě 13" verze se pak jedná o 36 990 Kč a 42 990 Kč.
