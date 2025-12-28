Aby to nebylo moc jednoduché. Samsung chystá další zbytečný rebrand

Podle zprávy, na kterou upozornila gsmarena.com, Samsung připravuje rozšíření své nabídky levnějších smartphonů. V databázi Google Play Console se totiž nově objevil model Samsung Galaxy M17e 5G, což obvykle znamená jediné – oficiální uvedení je za rohem. Z dostupných informací navíc vyplývá, že nepůjde o zcela nový telefon, ale o rebrand existujícího modelu řady Galaxy A.
Podle záznamů ze seznamu podporovaných zařízení se Galaxy M17e skrývá pod označením SM-M076B. Klíčovým vodítkem je pak interní kódové jméno „a07x“, které jasně odkazuje na model Galaxy A07 5G. Právě ten se tak má stát technickým základem novinky v řadě M.
Připomeňme, že Galaxy A07 5G je postavený na čipsetu MediaTek Dimensity 6300 a míří maximálně do nižší střední třídy. V kombinaci s až 8 GB operační paměti ale nabízí dostatatečný výkon pro běžné používání. A lze očekávat, že Galaxy M17e převezme tento hardware beze změn.
Vzhledem k načasování se rovněž předpokládá, že telefon dorazí rovnou s Androidem 16, což by mu mohlo zajistit delší softwarovou podporu než starším modelům v této cenové kategorii.
Proč další rebrand?
Samsung dlouhodobě využívá řadu M jako alternativu k modelům Galaxy A, často s drobnými úpravami výbavy, distribuce nebo cenového nastavení pro konkrétní trhy. Zda Samsung přidá větší baterii, upraví paměťové varianty nebo ponechá telefon prakticky beze změn, zatím není jasné. Velmi pravděpodobné ale je, že Galaxy M17e zapadne do strategie „stejný telefon, jiné jméno“, kterou Samsung v posledních letech využívá opakovaně.
