Samsung míří k miliardě AI zařízení. Umělou inteligenci chce zjednodušit

Samsung po akci Unpacked v San Franciscu, které se redakce mobilenet.cz účastnila, a na které jsme se dočkali představení nových telefonů Galaxy S26 a sluchátek Galaxy Buds4, organizovala také kulatý stůl k jednomu z nejdůležitějších témat dnešních dnů a sice k tématu umělé inteligence. Won-Joon Cho, Samsung Mobile eXperience COO, pojmenoval hlavní problém dnešní umělé inteligence v mobilech, a tou je komplikované používání. Přestože 81 % uživatelů přínos umělé inteligence, 85 % ji zároveň stále považuje za složitou nebo obtížně využitelnou naplno. Samsung chce tuto mezeru uzavřít důrazem na jednoduchost a praktičnost, nikoli na další marketingové funkce.
Už letos 800 milionů AI Samsungů
Strategie stojí na třech pilířích: dosah, otevřenost a důvěra. Nejkonkrétnější je cíl zdvojnásobit počet zařízení s podporou Galaxy AI na 800 milionů v letošním roce, a to napříč telefony, tablety, počítači i nositelnou elektronikou. Nový Samsung Galaxy S26 má sehrát roli technologického základu pro takzvanou agentní AI, která rozumí záměru uživatele a propojuje úkoly napříč aplikacemi. Dokáže vykonat některé úkony na pozadí bez zásahu uživatele, například rezervovat stůl v restauraci v jisté aplikaci, která poběží virtuálně. To umožní mimo jiné aktualizace Google Gemini, kterou brzy nejen telefony Galaxy obdrží.
Samsung vnímá, že aby se umělá inteligence stala pro uživatele přístupnější, musí se z reaktivní, stát proaktivní. Tedy že AI na telefonu nebude jen čekat na to, co jí uživatel řekne, ale sama doporučí vhodné úkony. To ostatně Galaxy S26 také umí a pokud se vás například někdo ve zprávě zeptá, zda máte v určitý den a čas prostor na to zajít do restaurace, telefon hned nabídne otevření kalendáře a ušetří vám tak minimálně dvě kliknutí.
Zatím zdarma, do budoucna i placená
Umělá inteligence se tak má přesunout z role prémiové funkce do běžné každodenní služby. V Evropě dnes AI používá vždy nebo často 32 % uživatelů, nejčastěji pro vyhledávání informací, řešení problémů či úpravu obsahu. Won-Joon Cho potvrdil, že základní AI funkce zůstanou na Galaxy telefonech zdarma, nicméně potvrdil, že prémiové funkce budou zpoplatněné. Jakých funkcí se to bude týkat nyní Samsung řeší.
Klíčovým tématem zůstává důvěra a ochrana dat. Samsung proto zdůrazňuje bezpečnostní řešení jako Samsung Knox Vault a další prvky oddělující citlivá data do zabezpečeného prostředí. Pokud se firmě podaří naplnit cíl 800 milionů zařízení a zároveň AI skutečně zjednodušit, půjde o jeden z největších pokusů proměnit umělou inteligenci z technologického trendu v běžnou součást každodenního používání.