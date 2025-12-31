Bude Samsung experimentovat? Ukazuje se véčko s 360° kloubem

Samsung experimentuje s novou generací ohebných telefonů a podle nejnovějších patentů, o kterých informuje server Xpertpick (viz xpertpick.com), plánuje posunout konstrukci modelu Galaxy Z Flip na zcela novou úroveň. Jihokorejský gigant si nechal registrovat řešení se 360° pantem, který by umožnil ohýbat displej nejen dovnitř, ale i směrem ven.
V praxi by to znamenalo, že uživatel může telefon zcela přetočit. V takovém případě by displej pokrýval přední i zadní stranu zařízení, čímž by odpadla nutnost instalovat sekundární vnější obrazovku. Tento koncept řeší jeden z hlavních designových limitů současných véček, kterým je malý prostor pro notifikace na vnějším krytu a zároveň umožňuje využít hlavní, vysoce kvalitní fotoaparát pro selfie snímky v jakémkoliv režimu. Ačkoliv to lze i dnes díky dostatečně velkým vnějším displejům.
Patent se zaměřuje především na inovativní mechanismus pantu a ochranu panelu v místě ohybu. Aby mohl displej přežít namáhání v obou směrech, pracuje Samsung s vylepšenou strukturou, která minimalizuje viditelnost rýhy a zajišťuje plynulý přechod mezi jednotlivými polohami. Ačkoliv jde zatím o patentovou přihlášku, naznačuje to směr, kterým se chce Samsung vydat, aby si udržel dominantní postavení na trhu se skládacími telefony. Pokud se technologie dočká realizace, mohlo by jít o nejvýraznější změnu v segmentu ohebných zařízení za poslední roky.
