S vyšší odolností a delší podporou, tím láká nový Samsung Galaxy A07

Samsung světu oficiálně představil (viz samsung.com) pravděpodobně nejzákladnější chytrý telefon z jeho nabídky. Jde o model Galaxy A07 4G a zdá se, že nenáročným uživatelům by mohl přinést roky věrné služby. Plastové tělo zaskočí asi málokoho, stejně tak designové sladění s lépe vybavenými zástupci Samsungu, což se projevilo především na bocích mobilu, kde vidíme prolisy pro tlačítka. Velká boční klávesa pak dává tušit, že je zde umístěna čtečka otisků prstů. Dostalo se však i na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP54. Hlavním lákadlem novinky však bude zřejmě displej. Má totiž 6,7" úhlopříčku a řadí se mezi ty vůbec největší v řadě Galaxy A. Smířit se však musíte se základním HD+ rozlišením, naopak 90Hz obnovovací frekvence je vítaná.
U mobilního telefonu, kde hraje hlavní prim cena, je nutné počítat se spíše výběhovými typy procesorů. V Samsungu Galaxy A07 je proto MediaTek Helio G99, který je standardně spárován s pouze 4GB operační pamětí. Existuje však i verze s již zcela dostačujícími 6 GB a dokonce i 8 GB. Interní paměť pojme 64 GB, 128 GB, nebo dokonce 256 GB u lépe vybavených verzí. Pakliže by to i přesto bylo málo, je telefon osazen slotem pro paměťovou kartu o velikosti až 2 TB. Prostředí má pod palcem sice starší Android 15, ale výrobce i pro základní model slibuje 6letou podporu.
Na zádech lze spatřit dva objektivy a dle očekávání bude v permanenci jen ten hlavní s 50megapixelovým rozlišením. Sekundární 2megapixelový snímač je zde pouze pro práci s hloubkou ostrosti. Výčet uzavírá čelní kamerka v průstřelu displeje s rozlišením 8 megapixelů. Baterie uvnitř mobilu disponuje dnes zcela běžnou kapacitou 5 000 mAh a 25W nabíjením.
Nový Samsung Galaxy A07 se začne prodávat například na indonéském a ukrajinském trhu. Například verze 128+4 GB by měla stát v přepočtu zhruba 3 tisíce korun i s daní. Uvidíme ale, zda se novinky u nás dočkáme.
Technické parametry Samsung Galaxy A07 4G 256 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|167,4 × 77,4 × 7,6 mm, 184 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 6,7" (1 600 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek helio G99, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ?
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
