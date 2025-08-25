mobilenet.cz na sociálních sítích

S vyšší odolností a delší podporou, tím láká nový Samsung Galaxy A07

Michal Pavlíček
2
Fotografie: Samsung
  • Telefon má 6,7" IPS panel s 90 Hz a HD+ rozlišením
  • Výkon obstarává procesor Helio G99 od MediaTeku
  • Tradiční baterie s kapacitou 5 000 mAh podporuje 25W nabíjení

Samsung světu oficiálně představil (viz samsung.com) pravděpodobně nejzákladnější chytrý telefon z jeho nabídky. Jde o model Galaxy A07 4G a zdá se, že nenáročným uživatelům by mohl přinést roky věrné služby. Plastové tělo zaskočí asi málokoho, stejně tak designové sladění s lépe vybavenými zástupci Samsungu, což se projevilo především na bocích mobilu, kde vidíme prolisy pro tlačítka. Velká boční klávesa pak dává tušit, že je zde umístěna čtečka otisků prstů. Dostalo se však i na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP54. Hlavním lákadlem novinky však bude zřejmě displej. Má totiž 6,7" úhlopříčku a řadí se mezi ty vůbec největší v řadě Galaxy A. Smířit se však musíte se základním HD+ rozlišením, naopak 90Hz obnovovací frekvence je vítaná.

Samsung Galaxy A07 4G

U mobilního telefonu, kde hraje hlavní prim cena, je nutné počítat se spíše výběhovými typy procesorů. V Samsungu Galaxy A07 je proto MediaTek Helio G99, který je standardně spárován s pouze 4GB operační pamětí. Existuje však i verze s již zcela dostačujícími 6 GB a dokonce i 8 GB. Interní paměť pojme 64 GB, 128 GB, nebo dokonce 256 GB u lépe vybavených verzí. Pakliže by to i přesto bylo málo, je telefon osazen slotem pro paměťovou kartu o velikosti až 2 TB. Prostředí má pod palcem sice starší Android 15, ale výrobce i pro základní model slibuje 6letou podporu.

Samsung Galaxy A07 4G

Na zádech lze spatřit dva objektivy a dle očekávání bude v permanenci jen ten hlavní s 50megapixelovým rozlišením. Sekundární 2megapixelový snímač je zde pouze pro práci s hloubkou ostrosti. Výčet uzavírá čelní kamerka v průstřelu displeje s rozlišením 8 megapixelů. Baterie uvnitř mobilu disponuje dnes zcela běžnou kapacitou 5 000 mAh a 25W nabíjením.

Samsung Galaxy A07 4G

Nový Samsung Galaxy A07 se začne prodávat například na indonéském a ukrajinském trhu. Například verze 128+4 GB by měla stát v přepočtu zhruba 3 tisíce korun i s daní. Uvidíme ale, zda se novinky u nás dočkáme.

Technické parametry Samsung Galaxy A07 4G 256 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce167,4 × 77,4 × 7,6 mm, 184 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
DisplejTFT IPS, 6,7" (1 600 × 720 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek helio G99, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: microSD
Datové funkce5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ?
Operační systémAndroid 15
Akumulátor5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
samsung.com/ua,
