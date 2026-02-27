Samsung S Pen rušit nehodlá, právě naopak. Pracuje na zcela nové generaci

Dotykové pero S Pen k Samsungům neodmyslitelně patří celou řadu let. Nejprve bylo poznávacím znamením řady Note, po jejímž zrušení se přesunula do řady Galaxy S, konkrétně vždy k variantě Ultra. V loňském roce však došlo k zásadní změně, kdy Samsung z pera S Pen odebral funkci Bluetooth. Kvůli tomu už jej nelze používat například pro vzdálenou práci, nebo jako spoušť fotoaparátu. Tento krok dal záminku k tomu si myslet, že Samsung už s perem příliš nepočítá a brzy se zcela vytratí.
Pozitivní zpráv do budoucna nyní přines server Bloomberg (viz bloomberg.com), ve kterém se vyjádřil Won-Joon Choi, provozní ředitel divize mobilních aplikací společnosti Samsung. ten uvedl, že Samsung naopak pracuje na zcela nové generaci pera S Pen.
„Pracujeme na pokročilejší technologii v rámci S Pen, abychom přišli s novou strukturou displeje, díky které se minimalizují nevýhody spojené s přítomností stylusu. S Pen bude i nadále jednou z našich klíčových technologií,“ uvedl Choi, aniž by k tomuto pokročilému peru S Pen poskytl další podrobnosti. Každopádně je pravděpodobné, že pero budeme nadále vídat v rámci dalších modelů Galaxy S Ultra.
Choi dále uvedl, že Samsung stále není rozhodnut, zda uvede nástupce loňských modelů Galaxy S25 Edge a Galaxy Z TriFold. Současně nevyloučil případnou práci na širším Galaxy Z Foldu.
