64 % Androidů selhalo v testu 2D rozpoznávání obličeje, odemknete je i fotkou

Nová zpráva britské spotřebitelské organizace Which? odhalila znepokojivý fakt o bezpečnosti moderních smartphonů. Rozsáhlé testování ukázalo, že celých 64 % testovaných telefonů s Androidem lze odemknout pomocí pouhé 2D fotografie majitele, jak informuje (viz techdigest.tv). Tento bezpečnostní nedostatek se přitom netýká jen levných modelů, ale i drahých vlajkových lodí. Míra selhání při rozpoznávání obličeje se časem sice mění, ale pohybuje se kolem obdobných hodnot. V roce 2023 to bylo 53 % testovaných telefonů, v roce 2024 to bylo 72 % mobilů a loni se míra selhání vrátila na 63 % zařízení s Androidem.
Problém spočívá v technologii, kterou výrobci používají. Většina postižených zařízení spoléhá na standardní 2D rozpoznávání obličeje, které využívá běžnou přední kameru. Ta zachytí plochý obraz, ale postrádá hloubkové senzory, takže software nedokáže spolehlivě rozeznat živého člověka od kvalitní vytištěné fotografie. Mezi modely, které v testu neuspěly, se objevily i loňské špičkové telefony jako Samsung Galaxy S25, Motorola Razr 50 Ultra nebo Oppo Find X9 Pro.
I když tyto systémy ne vždy umožňují autorizaci citlivých operací (např. v bankovních aplikacích), útočník s vaší fotkou získá přístup k soukromým zprávám, galerii fotografií nebo e-mailu. Právě přístup k e-mailu je kritický, protože skrze něj může zloděj snadno resetovat hesla k dalším vašim účtům.
Dobrou zprávou je, že nejnovější generace zařízení už na tento problém ne vždy reagují. Testem bez problémů prošla nejnovější řada Samsung Galaxy S26, která využívá pokročilejší algoritmy a bezpečnější hardware. Tradičně silné zůstává také Apple Face ID, které díky 3D mapování obličeje fotkou oklamat nelze.
Pokud tedy vlastníte nějaký zmíněný model, případně jakýkoliv telefon s běžnou čelní kamerkou, která je využívána pro odemknutí a případné bezpečnostní ověření, je vhodnější namísto toho využívat buď dostatečně silný PIN kód, případně otisk prstu, který je považován rovněž za výrazně bezpečnější formu ověření.
