Zvuk místo Kinedrylu? Aplikace Samsung Hearapy slibuje klidný žaludek díky 100Hz tónu

Kinetóza neboli nevolnost během jízdy, kterou můžete typicky znát z cestování v automobilu na zadních sedadlech, trápí podstatnou část populace a stojí za ní senzorický konflikt. Lidský mozek totiž v jednu chvíli dostává dvě protichůdné informace. Zatímco vestibulární systém vnímá, že je tělo v pohybu, oči při čtení knihy či obecně pozorování obrazovky vnímají, že se tělo nehýbe. Již před nějakou dobou proti tomuto neduhu začal bojovat Apple. Ten přináší možnost simulovat pohyb formou „teček“, které se hýbou na displeji iPhonu či iPadu, a kopírují pohyb dopravního prostředku. Nyní má řešení i Samsung, avšak podstatně odlišné.
Řešením od Samsungu je aplikaci Hearapy volně dostupná v Obchodu Play, která je oficiálně kompatibilní pouze s nedávno představenými sluchátky Galaxy Buds4 Pro. Pocity nevolnosti se nezkouší potlačit tím, že by chtěla „oblafnout“ oči uživatele, nýbrž zvukem. V popisku aplikace se tak dozvíme, že uživatelé uslyší zvuk o frekvenci 100 Hz, který má stimulovat systém rovnováhy, přičemž minutový poslech této frekvence má tělo dostat do pohody na dvouhodinovou jízdu. V případě potřeby si stačí zvuk pustit znovu, přičemž maximální délka poslechu činí 120 sekund.
Zajímavostí je, že ačkoliv výrobce uvádí kompatibilitu pouze s Galaxy Buds4 Pro, vyzkoušeli jsme, že tato sluchátka nejsou potřeba. V propojení nového Galaxy A57 a sluchátek AirPods Pro 3 jsme bez problémů spustili Hearapy, respektive 100Hz tón. Ten lze popsat jako relativně hluboké „hučení“ v uších, po jehož poslechu se nepřekvapivě budete cítit stejně jako předtím, tedy minimálně nacházíte-li se ve stacionární pozici. V budoucnu se pokusíme otestovat funkci také u někoho, kdo trpí kinetózou, případně se můžete v komentářích podělit o vaše dojmy z Hearapy.
Hearapy, kterou Samsung uvedl v rámci příspěvku na německých stránkách společnosti (viz samsung.com), podle výrobce vychází z výzkumu Nagoya University v Japonsku, kde hledali ten správný tón, který dokáže uklidnit vestibulární systém. Vědci zjistili, že poslech 100Hz basové frekvence při hlasitosti 80 až 85 dB po dobu 60 sekund je ideálním řešením na kinetózu, a dokonce má pomoci potlačit i některé vedlejší účinky léků, jako může být bolest hlavy.