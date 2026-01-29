mobilenet.cz na sociálních sítích

Samsung chystá nová sluchátka. Jak budou vypadat modely Galaxy Buds4 (Pro)?

Michal Pavlíček
Samsung chystá nová sluchátka. Jak budou vypadat modely Galaxy Buds4 (Pro)?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Obě novinky mají mít průhledný kryt pouzdra
  • Buds4 budou peckový typ, verze Pro špuntový
  • Představení má proběhnout společně s telefony řady Galaxy S26

Konce tohoto měsíce by měl Samsung představit očekávané modely řady Galaxy S26, ovšem nemělo by se jednat o jediné novinky daného večera. Ve hře jsou i nová bezdrátová sluchátka, jak alespoň informuje server Android Headlines (viz androidheadlines.com).

Samsung Galaxy Buds4 (Pro)
Samsung Galaxy Buds4 (Pro)

Jmenovitě by se mělo jednat o sluchátka Galaxy Buds4 a Galaxy Buds4 Pro. Navzájem je od sebe velice snadno rozpoznáte. Stejně jako u současných modelů Galaxy Buds3 a Galaxy Buds3 Pro budou novinky odlišené konstrukcí. Základní Galaxy Buds4 budou peckový typ, zatímco lépe vybavená Galaxy Buds4 Pro nabídnou špunty. Každý by si tak měl moci vybrat druh sluchátek, která mu osobně sedí více.

Samsung Galaxy Buds4Samsung Galaxy Buds4Samsung Galaxy Buds4
Samsung Galaxy Buds4
Samsung Galaxy Buds4
Samsung Galaxy Buds4
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Buds4

Odhaleno bylo rovněž pouzdro, které si uchová průhlednou horní výklopnou část, což znamená, že na sluchátka je při nabíjení stále vidět. Nadále se jedná o vcelku originální řešení od Samsungu. Spekuluje se dále, že by sluchátka měla být provázána s umělou inteligencí a přiložení prstu na jedno z nich by mohlo spustit tlumočníka v reálném čase. Funkce prozatím není potvrzena a i kdyby se tak stalo, je spíše nepravděpodobné, že by byla podporována i čeština.

Samsung Galaxy Buds4 ProSamsung Galaxy Buds4 ProSamsung Galaxy Buds4 Pro
Samsung Galaxy Buds4 Pro
Samsung Galaxy Buds4 Pro
Samsung Galaxy Buds4 Pro
Na celou obrazovku
Samsung Galaxy Buds4 Pro

Základní sluchátka Samsung Galaxy Buds4 by dle současných spekulací měla stát 179 eur, což je v přepočtu necelých 4,5 tisíce korun. Lépe vybavený model s přídomkem Pro má mít cenovku 249, a to dělá po přepočtu zhruba 6 tisíc korun. Veškeré podrobnosti bychom se měli dozvědět 25. února, kdy se očekává velkou akce Galaxy Unpacked s představením novinek.

Recenze Samsung Galaxy Buds3 Pro – Stojí za pozornost
Přečtěte si také

Recenze Samsung Galaxy Buds3 Pro – Stojí za pozornost

androidheadlines.com,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze