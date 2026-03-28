Samsung v únoru společně s vlajkovou řadou Galaxy S26 představil i sluchátka Galaxy Buds4 a Galaxy Buds4 Pro. V dnešní recenzi se zaměříme na první zmíněná, která snadno poznáte dle jejich konstrukce. Nejde totiž o špunty, ale o pecky. Přesto se snaží nabídnout kvalitní zvuk, aktivní potlačení okolního hluku a slušnou výdrž.
Technické parametry Samsung Galaxy Buds4
|Hmotnost
|45 g včetně pouzdra
|Výdrž bez ANC
|6 h (sluchátka)
30 h (s pouzdrem)
|Možnost vypnutí ANC
|ano
|Uživatelsky vyměnitelná baterie
|ne
|Konektivita
|Bluetooth 6.1
|Bezdrátové nabjení
|ano
|Obsah balení
|sluchátka, plastové pouzdro, nabíjecí USB kabel
|Barevné varianty
|černá, bílá
|Cena
|4 400 Kč
Obsah balení: nic podstatného nechybí
V menší krabičce se kromě samotných sluchátek a pouzdra nachází dobíjecí kabel s krátkými manuály. Nic dalšího v zásadě není zapotřebí.
- vše potřebné připraveno
Konstrukční zpracování: elegantní, ale nepraktické
První, co vás u Galaxy Buds4 zaujme, je pouzdro. Samsung se nebál experimentovat a horní víčko je kouřově průhledné. Působí to moderně, trochu retro a rozhodně v záplavě bílých krabiček vyčnívá. Samotná sluchátka mají tzv. „Blade“ design s nožičkou, která je hranatější než u konkurence. Vypadají dospěle, elegantně a v uchu působí reprezentativně.
Potěší i odolnost IP54, takže se nemusíte bát trochy deště nebo potu. Pouzdro je navíc příjemně kompaktní a lehké, hmotnost se zastavila na 45 g, v kapse o něm nebudete ani vědět.
Co se Samsungu příliš nepovedlo, je ergonomie při nošení. Při sezení u stolu je vše v pořádku, jakmile ale vyrazíte do ulic, začíná boj. Sluchátka mají tendenci vyklouzávat, a pokud se chystáte dobíhat tramvaj, raději na ně zapomeňte. Neustálé upravování polohy v uchu se po čase stane otravným rituálem. Je to škoda, protože na pohled jsou sluchátka vážně povedená.
- velmi zdařilé pouzdro
- nízká hmotnost
- nepohodlné nošení
Zvuk a ovládání: šlo by to i lépe
Párování skrze Bluetooth 6.1 probíhá velmi snadno. Stačí sluchátka vyjmout z pouzdra, čímž se aktivují. Pokud máte telefon Samsung, zhruba do tří vteřin mobil automaticky sluchátka nabídne ke spárování. Nově není potřeba žádná speciální aplikace, vše probíhá přímo skrze nativní prostředí telefonu.
Po zvukové stránce hrají Buds4 překvapivě dobře – 11mm měnič odvádí skvělou práci, zvuk je čistý, s jasnými výškami a solidním středy. Pokud máte telefon Samsung, můžete využít kodek SSC pro ještě kvalitnější přenos. Problém ale nastává s basy. Tím, že sluchátka netěsní, hluboké tóny v rušnějším prostředí se prostě vytrácí. A co aktivní potlačení hluku? Upřímně, u otevřených pecek je to spíše marketingové lákadlo. Něco málo odfiltruje, ale hučení vlaku nebo hluk velkoměsta k vám pronikne skoro v plné síle. I po aktivaci slyšíte třeba hrající televizi nebo debatující kolemjdoucí.
Ovládání nabízejí i přímo samotná sluchátka. Přejetím po nožičce měníte hlasitost, jeden dotyk doprovázený akustickým cvakunutím zastaví/zapne přehrávání, dva dotyky přeskočí na následující skladbu, tři pak o skladbu zpět. Vše zní jasně a mohlo by to skvěle fungovat, nebýt tedy velmi špatného držení sluchátek v uších. Takřka při jakékoliv snaze je ovládat skrze nožičku jsem si totiž danou pecku vyhodil z ucha.
Na těle každého sluchátka jsou rovněž tři mikrofony, tudíž není sebemenší problém vyřídit hlasové hovory v dobré kvalitě. Protistranu slyšíte zřetelně a žádný problém během testování nereportovala ani opačná strana.
- slušný zvukový výstup
- slabší basy
- nepohodlné ovládání
Baterie: slušná výdrž
Kde Samsung trochu narazil, je výdrž na nabití. Výrobce sice udává 5 hodin se zapnutým ANC, ale v reálném provozu, kdy využíváte pokročilé kodeky a občas si zavoláte, počítejte spíše s 3 až 3,5 hodinami. To je na dnešní poměry, kdy konkurence běžně nabízí dvojnásobek, poměrně málo.
Pouzdro sice dokáže sluchátka nabít zhruba pětkrát, což celkovou výdrž zvedne teoreticky na solidních 24–30 hodin, ale pro uživatele, kteří mají sluchátka v uchu celý pracovní den bez pauzy, to může být limitující. Obrovským plusem je naopak přítomnost bezdrátového nabíjení, které v této cenové relaci stále není samozřejmostí. Pouzdro stačí položit na nabíječku nebo třeba na záda telefonu, který podporuje reverzní bezdrátové nabíjení.
- bezdrátové nabíjení
- o něco slabší výdrž
Zhodnocení: jsou v těžké pozici
Galaxy Buds4 jsou sluchátka pro specifickou skupinu. Pokud nemáte v oblibě špunty hluboko v uších, chcete stylový doplněk do kanceláře a žijete v ekosystému Samsungu, budete nadšení z designu i poměrně slušného zvuku.
Pokud ale hledáte parťáka na sport, cestujete a potřebujete výdrž na celý den, budou pro vás Buds4 plné kompromisů. Výtku si zaslouží i menší důraz na hloubky. Naopak za bezdrátové nabíjení získává Samsung palec nahoru. Za cenu kolem 4 500 Kč dostáváte prémiový kus techniky, který ale v praktických disciplínách, jako je usazení v uchu a výdrž, lehce pokulhává.
Konkurence
Z výše zmíněných negativ vyplývá, že pokud vám nevadí špunty, mohou se stát zajímavou volbou jen rok stará Galaxy Buds3 Pro. Lépe sedí v uších, nabízí kvalitnější zvuk a v zásadě Buds4 hravě strčí do kapsy. A navíc jsou levnější.
Konkurentem mohou být i Huawei FreeBuds 6, která upoutají designem a rovněž jde o pecky. Kromě toho zaujmou kvalitním zvukem či o něco nižší cenou.
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz