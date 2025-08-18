Lehká a levná sluchátka s ANC? Přichází Samsung Galaxy Buds3 FE

Samsung dnes představil zbrusu nová bezdrátová sluchátka Galaxy Buds3 FE. Přídomek FE dává jasně tušit, že se budou cenou snažit mířit dolů a otevřít tak cestu ke sluchátkám jihokorejského výrobce širšímu spektru zákazníků.
Nová bezdrátová sluchátka mají na první pohled obyčejnější vzhled s nožičkou, přičemž nabízeny budou v černém a šedivém provedení. Dostalo se i na zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP54, což značí, že sluchátkám nevadí lehký déšť nebo například pot při sportování. Nošení sluchátek by mělo být pohodlné, například i díky nízké hmotnosti pouhých 5 gramů.
Ačkoliv jde o v portfoliu Samsngu o cenově dostupnější sluchátka, nechybí režim aktivního potlačení okolního hluku, funkce známá pod zkratkou ANC. Trojice mikrofonů společně s technologií Crystal Clear Call má zajistit velmi dobrý přenos zvuku během hovorů tak, aby vás protistrana slyšela zřetelně i v hlučných prostředích. Předností sluchátek má být i snadné ovládání. Stačí se sluchátka dotknout dvěma prsty a můžete volit různá nastavení, případně přejetím prstem ovládáte hlasitost. Dostalo se i na umělou inteligenci, pomocí které lze sluchátka ovládat, například si nechat číst zprávy či události z kalendáře. K dispozici bude i funkce AI Tlumočník, avšak bez podpory českého jazyka.
V těle sluchátek je baterie s kapacitou 53 mAh, pouzdro pak přidává porci dalších 515 mAh. Výdrž samotných sluchátek šplhá k 8,5 hodinám, respektive k 6 hodinám v případě, že budete využívat režim ANC. V kombinaci s pouzdrem vzroste výdrž na 30 hodin, respektive 24 hodin s režimem aktivního potlačení okolního hluku.
Na českém trhu se sluchátka Galaxy Buds3 FE začnou prodávat od 4. září, přičemž cena je stanovena na 3 699 Kč.
