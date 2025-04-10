Sluchátka Galaxy Buds3 Pro si odnesla z našeho testu pochvalu za vylepšení takřka ve všech oblastech, kde nás zaujala především vysoká odolnost či stylový design. Jak se osvědčila cenově dostupnější alternativa s označením Galaxy Buds3 FE?
Technické parametry Samsung Galaxy Buds3 FE
|Velikost měniče
|11 mm
|Barevná provedení
|šedá, černá
|Hmotnost (sluchátko, pouzdro)
|5 gramů; 41,8 gramů
|Ochrana
|IP54 (pouze u sluchátek)
|Připojení
|Bluetooth 5.4
|Kodeky
|SSC, SBC, AAC
|Délka poslechu (dle výrobce)
|až 30 hodin bez ANC, až 24 hodin s ANC
|Kapacita baterie (sluchátko, pouzdro)
|53 mAh, 515 mAh
|Počet mikrofonů
|3
|Obsah balení
|sluchátka + silikonové nástavce
Konstrukční zpracování: design à la PlayStation 5?
Galaxy Buds3 FE jsou dostupná v černém a šedém provedení, druhá zmíněná barevná varianta mírně připomíná PlayStation 5, respektive ovladač DualSense. Na první i druhý pohled sluchátka vypadají pěkně a absenci lesklých plastů jednoznačně chválím. Během několika týdnů používání se navíc na těle neobjevily žádné šrámy či škrábance. Lesklá je pouze průhledná část a i ta zůstala bez poskvrny, ačkoliv je zřejmé, že ta bude na škrábance nejvíc náchylná.
Samotná sluchátka a pouzdro pak logicky designově vychází z modelu Pro, rozměrově jsou však mírně jiná a na prebriefingu jsme pro zajímavosti otestovali, zda lze prohodit sluchátka Galaxy Buds3 Pro s pouzdrem Galaxy Buds3 FE a naopak – bez úspěchu. Odlišná je také ochrana, v tomto případě IP54 (pouze u samotných sluchátek), tedy spíše standardní, nikoliv IP57 jako u modelu Pro. Pod vodou si tedy Buds3 FE rozhodně neoplachujte, ale pot či déšť zvládnou bez problémů.
Samotná sluchátka jsou pak v pouzdru uložená trochu netradičně, tj. s nožičkami uprostřed namísto na okrajích pouzdra. Při ukládání a vytahování sluchátek z pouzdra je tak nutné před nasazením do ucha počítat s mezikrokem v podobě otočení sluchátek, jedná se však pouze o detail. Buds3 FE se také vyvarovala svítících nožiček, zde se již na žádné efektní LED nedostalo, avšak osobně to nepovažuji za žádný ústupek a blikání nožiček jsem nepoužíval ani u modelu Buds3 Pro. Pouzdro je pak příjemně kompaktní a bez problémů se vměstná i do menší kapsy.
- líbivý design sluchátek i pouzdra
- odolnost sluchátek IP54
- příjemně kompaktní pouzdro
- neulpívají na nich otisky
Zvuk: potěší i náročnější?
Jedním z rozdílů oproti Buds3 Pro je logicky zvuková kvalita, která zkrátka musí být ve srovnání s dražším modelem u varianty FE nějakým způsobem „zohledněna“. K dispozici jsou přitom i v tomto případě kodeky SBC a AAC a proprietární SSC, nikoliv např. LDAC, což nepřekvapí, ale také u Buds3 FE schází např. duální zesilovač. Po zvukové stránce lze konstatovat, že sluchátka nezklamou, všechny frekvence dostávají dostatek prostoru pro to, aby vynikly, zároveň však nečekejte ani žádné zvukové orgie a zcela otevřeně mohu říct, že konkurence nabídne stejně kvalitní zvuk i za méně peněz. Nejvyšší kvality poslechu přitom i v tomto případě dosáhnete v propojení se zařízeními téže značky, kdy nejvíc biti budou majitelé iPhonů (viz další kapitola).
V rámci poslechu se zařízením vybaveným Androidem si lze upravit nastavení hudebního přednesu v aplikaci, kde se rovněž reguluje ANC, resp. s tím související režimy. Samotné ANC by mělo být stejně dobré jako u modelu Buds3 Pro, avšak mám pocit, že je o něco horší – i tak na velmi slušné úrovni, která zcela dostačuje pro „vytěsnění“ okolí při práci v kanceláři či obvyklých ruchů při procházce městem, ale zkrátka ne tak dobré. Transparentní režim podle mého názoru rovněž není tak schopný jako u Buds3 Pro, i když rozdíly nejsou velké a samozřejmě vždy záleží na konkrétním scénáři použití (okolním ruchu).
V oblasti kvality hovorů nabídnou sluchátka bezproblémovou kvalitu, kdy jsem slyšel čistě protistranu, stejně jako ona mne. V tomto ohledu tedy nemám co vytknout. Nechybí dokonce ani technologie Crystal Clear Call využívající strojové učení pro zvýraznění hlasu a oddělení ruchů v pozadí během telefonátů.
- slušná zvuková kvalita
- solidní ANC
- bez podpory LDAC
Funkce a ovládání: nechť žijí ekosystémy
Samsung Galaxy Buds3 Pro se ovládají skrze nožičky, které je potřeba zmáčknout, případně po nich přejet prstem. Regulace hlasitosti probíhá „pohlazením“ zadní strany nožičky (tedy té směřující směrem k temenu hlavy) a funguje bezproblémově. Stejnou plochu lze také zmáčknout pro klasické úkony, typicky přepínání skladeb, pozastavení/spuštění přehrávání nebo změnu ANC/transparentního režimu. Uživatelé si rovněž mohou ovládání sluchátek upravit dle svých představ, aktivovat si 360stupňový zvuk, upravit ekvalizér a další, viz screenshoty z aplikace.
Neschází ani herní režim pro snížení latence nebo možnost sluchátka vyhledat (ať už jejich poslední lokaci nebo je zkrátka prozvonit). Doprovodná aplikace je dostupná pouze pro Android, což je trochu škoda, neboť v minulosti Samsung nabízel aplikaci pro iOS (například pro sluchátka Buds Live). Aplikace jako taková je nicméně pěkně zpracovaná, funguje svižně a zorientuje se v ní i začátečník.
- množství doplňkových funkcí a nastavení
- povedená doprovodná aplikace
- aplikace je dostupná pouze pro Android
Výdrž baterie a nabíjení: pouze drátově
Výdrž je identická s modelem Buds3 Pro, tedy cca 6 hodin při aktivovaném ANC a o hodinu déle bez něj, přičemž v pouzdru čeká dostatek energie na poslech o celkové délce až 30 hodin. I v tomto případě se sluší zmínit, že za danou cenu najdeme sluchátka, která vydrží na nabití ještě déle, ale i výdrž Buds3 FE je více než dostačující pro majoritu uživatelů. Odlišovacím prvkem oproti Buds3 Pro je absence cívky pro bezdrátové nabíjení, i zde se sluší zmínit, že za necelé 4 tisíce korun bývá bezdrátové nabíjení u konkurence většinou standardem.
- solidní výdrž
- neumí bezdrátové nabíjení
Zhodnocení
Samsung Galaxy Buds3 FE nejsou špatnou volbou a jako dárek k nákupu telefonu jsou skvělá. Samostatně za cenu necelé 4 tisíce korun bych si však představoval ještě o něco lepší parametry, aby byly plně srovnatelné s mnohou konkurencí, která nabídne LDAC nebo podporu bezdrátového nabíjení. Uživatele potěší slušná kvalita ANC i zvuku, stejně jako povedený design, méně pak aplikace dostupná pouze pro Android.
Konkurence
CMF Buds 2 Plus se prodávají za 1,5 tisíce korun, přitom nabídnou aplikaci dostupnou pro Android i iOS, podporu kodeku LDAC i velmi slušný zvuk. Stejně jako Galaxy Buds3 FE jim schází bezdrátové nabíjení, zato mají ještě o něco vyšší ochranu IP55.
Sony LinkBuds Fit nabídnou výraznější design a také mobilní aplikaci dostupnou pro Android i iOS. Podporují kodeky SBC, AAC, LDAC i LC3, ale stejně jako Galaxy Buds3 FE se nabízí pouze drátově a také mají nižší ochranu IPX4.
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz