Změřili jsme, jak rychle (nebo pomalu) se nabíjí nové Pixely 8

Nová řada Pixel 8 se skutečně povedla po hardwarové stránce i z hlediska vlastností, jako je například extrémně dlouhá softwarová podpora (do roku 2030) či příslib Googlu nabízet skrze iFixit originální náhradní díly (rovněž do roku 2030). Přestože u nás Google stále nemá oficiální zastoupení (v letošním roce by se to však podle různých informací konečně mohlo změnit) lze navíc Pixely 8 v tuzemsku zakoupit se standardní dvouletou zárukou za srovnatelné peníze či dokonce ještě levněji než třeba v sousedním Německu, kde se Pixely běžně prodávají.

Za zapůjčení Google Pixelu 8 a 8 Pro děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, provozující internetový obchod MP.cz, kde si oba dva smartphony můžete zakoupit.

Pomineme-li parádní fotovýbavu či třeba procesor Google Tensor G3, nehledě na štědrou dávku nejrůznějších AI funkcí, jako je „Best Take“, hraje klíčovou roli rovněž výdrž a nabíjení. Právě nabíjecí výkon v minulosti ve srovnání s čínskou konkurencí vcelku pokulhával, Google proto garantoval několik let vždy jen schopnost nabít telefon z 0 % z na polovinu kapacity baterie zhruba za půl hodiny, avšak plné nabití mohlo trvat třeba i dvě hodiny. S letošní generací se v tomto ohledu situace výrazně zlepšila. Jak moc rychle (či pomalu) se nyní Pixel 8 Pro a Pixel 8 nabíjí, to zjistíte z přiložených grafů.

Rychlost nabíjení zaznamenaná v grafech

Oba Pixely jsme nabíjeli v domácích podmínkách (pokojové teplotě okolo 21 stupňů Celsia) v režimu běžného používání, ne vždy tak byly nabíjeny z 0 do 100 %, ale i v rozmezí jiných (běžných) hodnot, které odpovídají obvyklému způsobu nabíjení většiny uživatelů.

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8 256 GB Rozměry 150,4 × 71 × 8,9 mm , 187 g Displej OLED, 6,2" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 575 mAh , doba nabíjení: 1:10 hodin