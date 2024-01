V nejnovější reklamě od Googlu si Pixel opět utahuje z iPhonu. Hádejte kvůli čemu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Google loni vydal sérii vtipných upoutávek, pomocí nichž chtěl v přátelské atmosféře poukázat na výhody zařízení Pixel oproti iPhonům. V tomto duchu odstartoval i letošní rok, když na YouTube publikoval další video s označením „Rough Night“ (v překladu „náročná noc“), v něm se pustí do řeči Pixel 8 Pro s iPhonem 15 Pro.

Zatímco Pixel ve velmi povedeném porcelánovém odstínu, který jsme testovali i u nás v redakci, stojí v pozoru, iPhone nasazený do nepříliš pěkného pouzdra leží od začátku displejem dolů na stole. Jak se dále dozvídáme, důvodem pro zjevnou únavu bylo náročné focení během minulé noci, kdy musel iPhone zachytit velké množství skupinových fotografií, kdy na každé z nich alespoň jedna z osob mrkla. V tomto bodě pak přichází „nenápadné“ poukázání na praktickou funkci Pixelů s názvem „Best Take“. Ta umožňuje na skupinové fotografii upravit výrazy focených osob tak, aby každý vypadal co nejlépe. V reklamě samozřejmě rovněž zaznělo, že iPhone tuto funkci neumí, což znamená, že musel opakovaně snímky fotit tak dlouho, dokud nikdo nemrkl, což ho pochopitelně pěkně unavilo.

Další šťouchnutí do iPhonu přišlo ve chvíli, kdy Pixel zmínil, že mu přeci iPhone mohl snímky přeposlat a Pixel by je pomocí Best Take rád upravil, a to i když tyto záběry sám nezachytil, což iPhone pořádně zaskočilo, ostatně podívejte se sami.

