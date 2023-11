Pixel 8 je důkazem toho, že skvělé kompakty s Androidem ještě nevymřely

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv se v posledních letech definice kompaktního telefonu výrazně změnila a někteří si zarputile odmítají přiznat, že časy se mění, najdeme i dnes v nabídce výrobců několik příjemně kompaktních vlajkových zařízení, jež se vměstnají i do menší dlaně. Pokud jste příznivci Applu, možná se slzou v oku vzpomínáte na iPhone 13 mini, co ale, když preferujete spíše Google, konkrétně jeho Pixely?

Za zapůjčení Google Pixelu 8 děkujeme společnosti Mobil Pohotovost, provozující internetový obchod MP.cz, kde si smartphone můžete zakoupit.

Nejkompaktnější Pixel od dob Pixelu 5?

Google ve své nabídce nikdy neměl kategorii „mini“, platí však, že základní Pixel (tedy bez přídomku Pro) je vždy o něco menší. U Pixelů 6 a 7 se jednalo o relativně velké telefony, proto potěší, že nejnovější Pixel 8 je výrazně menší (což se pojí rovněž se zmenšenou uhlopříčkou obrazovky 6,2"). Na úroveň Pixelu 5, který nás oslnil hmotností 151 gramů i zajímavou konstrukcí (měl6" obrazovku) se novinka nechytá, s rozměry 150,5 × 70,8 × 8,9 mm ji však stále považujeme spíše za menší zařízení.

Další úvod dává tušit, že se nám Pixel 8 z hlediska rozměrů líbí. Někdo by mohl namítat, že 8,9 milimetrů z něj dělá již relativně tlustý mobil, podle našich dosavadních zkušeností však větší tloušťka pozitivně přispívá k tomu, jak pohodlně se zařízení drží. Pixel 8 testujeme v barevné variantě Hazel, jež je ideální volbou pro muže, kteří chtějí něco zábavnějšího než černou Obsidian (na níž budou i více viditelné otisky), ale zároveň se chtějí vyhnout růžové Rose.

Podobně jako u Pixelu 8 Pro, u nějž jsme tento detail vyzdvihovali v podrobné recenzi, i zde platí, že anténní předěly jsou krásně symetrické. Tedy jeden přesně uprostřed horní strany, dva na každém boku, esteticky „oddělující“ fotomodul od zbytku rámečku, a jeden po pravé straně USB-C. To se logicky nachází přímo uprostřed, tudíž zde nemohl být i anténní předěl. Esteticky je Pixel 8 velmi povedené zařízení a potěšila nás rovněž prémiová haptická odezva či velmi snadno nahmatatelné vypínací tlačítko a kolébka ovládání hlasitosti na pravém boku. Oproti většině telefonu je zde „přehozené“ pořadí, jak je pro Pixely zvykem, tedy vypínací tlačítko spočívá nad kolébkou, rychle si však zvyknete.

Podobně jako samotná konstrukce s odolností dle IP68 je parádní i obrazovka, která je plochá s velmi jemným zaoblením po stranách (ovšem již v oblasti samotných černých rámečků displeje), aby lépe navazovala na rámeček. Ačkoliv Google u Pixelu 8 nasadil „jen“ Actua displej (u Pixelu 8 Pro se jedná o Super Actua), nabídne vše, co by mohl uživatel potřeboval, a to maximální jas až 2 000 nitů, odolné sklo Gorilla Glass Victus, jemnost 428 PPI a pochopitelně i technologii OLED. Sice se nejedná o LTPO obrazovku, což je škoda vzhledem k tomu, že ji najdeme u levnějšího Nothing Phonu (2), jinak jí ale nelze nic vytknout. Podobně jako u Pixelu 8 Pro, i zde musí být pochválena čtečka otisků prstů (optického typu), jež je umístěna výš, což přispívá k uživatelskému komfortu.

Ptejte se, co vás zajímá

V průběhu testování se zaměříme na fotovýbavu, výkon i výdrž, která se prozatím jeví jako velmi dobrá. Do komentářů můžete vkládat veškeré dotazy, na které zodpovíme přímo zde či v podrobné recenzi.