Změna designu? Spíše ne. Menší rámečky? Rozhodně ano, ukazuje se Pixel 11

Google již jistě velmi pilně připravuje další generaci chytrých telefonů Pixel. Ostatně před několika týdny došlo k úniku pravděpodobného vzhledu skládačky Pixel 11 Pro Fold a dnes následuje i řekněme základní Pixel 11. Server Android Headlines (viz androidheadlines.com) přináší sérii renderů, které by měly ukazovat finální podobu Pixelu 11.
Na první pohled je patrné, že se Google zřejmě nebude pouštět do výraznějších proměn a designová linie započatá zhruba řadou Pixel 8 bude nadále rozvíjena. Vítanou proměnou však mají projít rámečky kolem displeje. Rozměry mobilu mají být 152,8 × 72 × 8,5 milimetrů, což je ve srovnání s Pixelem 10 v podstatě identické, pouze tloušťka by klesla o 0,1 milimetru.
Rozpoznávacím znamením by mohl být modul pro fotoaparáty na zadní straně, který má být nově celý krytý sklem, kovová část tak definitivně zmizí. Pod kapotou má být nasazen nový sedmijádrový procesor Google Tensor G6, avšak podrobnosti ohledně další výbavy prozatím chybí. Vidět lze jen z renderů již tradiční trojici fotoaparátů. Do představení celé řady Pixel 11 zbývá ještě poměrně dost času, premiéra by mohla proběhnout v srpnu.