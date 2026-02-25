mobilenet.cz na sociálních sítích

Pixel 11 Pro Fold příliš změn zřejmě nepřinese. Google ale sníží tloušťku

Michal Pavlíček
Pixel 11 Pro Fold příliš změn zřejmě nepřinese. Google ale sníží tloušťku
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Přepracován bude modul s fotoaparáty
  • Tloušťka v rozevřeném stavu klesne pod 5 milimetrů

Příchod nové generace telefonů od Googlu je ještě poměrně vzdálený. Pixely 11 by se měly představit pravděpodobně v srpnu, tedy za zhruba 5 měsíců. Server Android Headlines (viz TENAA) však již nyní má k dispozici pravděpodobné rendery nové skládačky Google Pixel 11 Pro Fold.

Pravděpodobná podoba Google Pixelu 11 Pro Fold

Na první pohled je patrné, že v případě potvrzení tohoto vzhledu bude vcelku obtížné rozeznat, zda se jedná o současný Pixel 10 Pro Fold nebo nový Pixel 11 Pro Fold. Zásadní změny totiž Gogole dle současných informací neplánuje. Rozpoznávacím znamením by mohl být modul s fotoaparáty. Do něj se dostal mikrofon a LED blesk, mírně se také pozměnil tvar celého modulu.

Klesnout má rovněž tloušťka zařízení. V zavřeném stavu má být jen 10,1 milimetrů ve srovnání s 10,8 milimetry u současného modelu. Po rozevřené mobilu klesne tloušťka jen na 4,8 milimetrů ve srovnání s 5,2 milimetry u Pixelu 10 Pro Fold. Ostatní rozměry by se měnit neměly. V případě výbavy se spekuluje už jen o procesoru, kterým má být Google Tensor G6.

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Zásadní bude Tensor G6.
