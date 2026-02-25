Pixel 11 Pro Fold příliš změn zřejmě nepřinese. Google ale sníží tloušťku

Příchod nové generace telefonů od Googlu je ještě poměrně vzdálený. Pixely 11 by se měly představit pravděpodobně v srpnu, tedy za zhruba 5 měsíců. Server Android Headlines (viz TENAA) však již nyní má k dispozici pravděpodobné rendery nové skládačky Google Pixel 11 Pro Fold.
Na první pohled je patrné, že v případě potvrzení tohoto vzhledu bude vcelku obtížné rozeznat, zda se jedná o současný Pixel 10 Pro Fold nebo nový Pixel 11 Pro Fold. Zásadní změny totiž Gogole dle současných informací neplánuje. Rozpoznávacím znamením by mohl být modul s fotoaparáty. Do něj se dostal mikrofon a LED blesk, mírně se také pozměnil tvar celého modulu.
Klesnout má rovněž tloušťka zařízení. V zavřeném stavu má být jen 10,1 milimetrů ve srovnání s 10,8 milimetry u současného modelu. Po rozevřené mobilu klesne tloušťka jen na 4,8 milimetrů ve srovnání s 5,2 milimetry u Pixelu 10 Pro Fold. Ostatní rozměry by se měnit neměly. V případě výbavy se spekuluje už jen o procesoru, kterým má být Google Tensor G6.
