Zklamaný zákazník aerolinek ukazuje, proč se vyplatí schovat AirTag do kufru

S chytrým přívěskem Apple AirTag se navzdory jeho relativně krátké době na trhu pojí nespočet zajímavých historek, kdy pomohl vyhledat odcizené předměty, ale i „stalkovat“ nic netušící osoby. K těm méně všedním se řadí i zkušenost Elliota Sharoda, jehož zavazadla se ztratila během cesty z Jižní Afriky do Dublinu s několika přestupy. Elliot se naštěstí prozíravě ještě před odletem rozhodl umístit do všech zavazadel AirTag, který mu umožnil dohledat kufry, které se po cestě ztratily.

Hi @AerLingus - perhaps a PowerPoint presentation on the journey you’ve sent my lost/stolen bag on will help? I’ve told you multiple times where it is and you’re doing nothing about it. This has been a shocking experience with you pic.twitter.com/105BdEM7MU

Díky tomu bylo zjištěno, že zavazadla zůstala ve Frankfurtu, kde Elliot se svou snoubenkou přestupoval. Aerolinka Aer Lingus, jež byla za zavazadla odpovědná v době ztráty, se následujícího dne podařilo doručit ztracené zavazadla, jeden kufr však stále chyběl.

I've just been updated that it is at this location - which seems to be an address. You have delivered my bag to someone else's property, and I have no way to get in contact with the courier. Please can you respond. This bag has things from our recent wedding in it. @AerLingus https://t.co/7AdORyRI3F pic.twitter.com/A08HN4uk7y