Novinka od Applu hacknuta! Může být AirTag pro své uživatele nebezpečný?

Apple v dubnu představil svůj nejnovější a dlouho očekávaný produkt, kterým není nic jiného než přívěšek AirTag. Ten slouží k lokalizaci předmětů a jejich snadnému dohledání. Tato novinka se může zdát jako nevinné příslušenství usnadňující život, avšak německý bezpečnostní expert Thomas Roth na Twitteru ukázal, že i AirTag může představovat jistou formu nebezpečí.

Jelikož se v AirTagu samozřejmě nachází procesor, který řídí celé dění, nechybí ani firmware, který je oním potencionálním rizikem. Roth se do firmwaru dokázal nabourat a pozměnit jeho běžnou pracovní činnost, respektive to, jak má správně fungovat. Naštěstí nešlo o nic vysoce nebezpečného. Roth změnil směrování internetové adresy, kam AirTag přesměruje spárovaný telefon. Běžně jde o webové stránky Applu sloužící k nalezení zařízení. Po změně však může jít o jakoukoliv stránku, v krajním případně i se škodlivým obsahem.

