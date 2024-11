Používáte chytré přívěsky? Platforma Najít od Applu dostane praktické vylepšení

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Ačkoliv se to může na první pohled zdát jako maličkost, osobně považuji AirTagy a platformu Find My (Najít) za jednu z výrazných předností Applu před Androidem, respektive před konkurencí. Chytré přívěsky jsou s námi již nějakou dobu a Apple rozhodně nebyl první, kdo s tímto produktem přišel (předběhl ho Samsung a před ním existovaly také další chytré přívěsky). Domnívám se však, že AirTagy od Applu jsou nejlepší, a to z jednoho důvodu – popularity produktů Apple.

Nedávno přišel se svou sítí pro vyhledávání chytrých přívěsků také Google, avšak výchozí nastavení má potěšit především milovníky soukromí, méně pak samotné uživatele, kteří pátrají po ztraceném objektu s připnutým přívěskem, neboť si jej nemusí telefony vůbec „všimnout“. AirTagy v tomto ohledu fungují znamenitě a navíc není nutné investovat přímo do AirTagu, ale lze sáhnout i po alternativě, jako je například cenově velmi dostupný O2 tag, který může být váš již za necelých 300 Kč a nabídne víceméně stejné funkce. Alternativou jsou pak také různé chytré karty, které v sobě obsahují potřebnou elektroniku, ačkoliv jim například schází UWB modul, který najdeme právě v AirTagu.

Když se ztratí zavazadlo, nezoufej a sdílej

Apple navíc postupem času možnosti platformy Najít vylepšuje a v rámci beta verze iOS 18.2 přidává další praktickou vychytávku, která mnohým přijde vhod. Nová funkce je jako stvořená pro případy, kdy se vám například ztratí kufr při přestupu na letišti, což zjistíte až ve finální destinaci a snažíte se dohledat, kde kufr zůstal. Novinkou je v tomto ohledu možnost sdílet přístup k chytrému přívěsku s osobou, která by mohla pomoci, typicky se zaměstnanci aerolinky či přímo letiště, kteří se pokusí zavazadlo lokalizovat. Zmíněný pracovník přitom ani nemusí disponovat iPhonem či jiným zařízením Apple, neboť zaslaný odkaz s nasdílením přívěsku bude fungovat i na jiných zařízeních. Takto nasdílený přívěsek bude moci dohledat pracovník po dobu jednoho týdne, poté přístup expiruje.

Podle serveru macrumors.com, který na novinku upozornil, může přístup vypršet i dříve, například ve chvíli, kdy k vám zavazadlo v pořádku dorazí.

V současnosti lze sdílet přívěsek v rámci Najít s osobou uloženou v seznamu kontaktů, není však možné přívěsek sdílet pouze dočasně a poskytnout ho osobám, které nemáte uložené jako kontakt.