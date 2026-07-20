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Xiaomi předbíhá konkurenci a naděluje nový Android 17 řadě Xiaomi 17

Marek Vacovský
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Xiaomi předbíhá konkurenci a naděluje nový Android 17 řadě Xiaomi 17
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Majitelé nejnovějších vlajkových modelů značky Xiaomi se dočkali stabilní verze operačního systému Android 17
  • Aktualizace se v rozhraní tváří jako běžná bezpečnostní záplata nadstavby HyperOS 3, odhalí ji však masivní velikost přes 7 GB
  • Update se týká modelů Xiaomi 17, 17 Ultra a 17T Pro, základní verze 17T si musí ještě počkat

Zatímco většina výrobců chytrých telefonů stále teprve testuje beta verze nového operačního systému Android 17, čínské Xiaomi přechází do ostrého provozu. Uživatelé vlajkových modelů z řady Xiaomi 17 totiž hlásí, že na jejich zařízení dorazilo stabilní sestavení nejnovějšího systému od Googlu. Čínský gigant se tak zařadil hned za řadu Pixel, která aktualizaci obdržela již v polovině června.

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Způsob, jakým Xiaomi nový systém distribuuje, nicméně může být podle informací kolegů z gsmarena.com (viz gsmarena.com) pro řadu uživatelů poněkud matoucí. Aktualizace je totiž stále označována jako HyperOS 3, tedy stejně jako předchozí verze postavená ještě na Androidu 16. Systém se v telefonu navíc zpočátku tváří jako obyčejný bezpečnostní balíček (např. v Indii nesoucí označení sestavení 3.0.331.0.XPCINXM.C10 s červnovými bezpečnostními záplatami). Skutečný rozsah změn však prozradí až samotná velikost stahovaného souboru. Balíček má totiž úctyhodných 7,2 GB, což jasně značí, že jde o kompletní přechod na novou generaci Androidu.

Která zařízení mají nárok?

První vlnu aktualizací vedle Indie hlásí již i uživatelé v Evropě a na dalších globálních trzích. Týká se zatím podle zpráv ze zahraničí výlučně Xiaomi 17, 17 Ultra a 17T Pro.

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Pokud tedy vlastníte některý z podporovaných modelů a váš telefon vás vybízí ke stažení neobvykle objemné „bezpečnostní záplaty“, neváhejte. S vysokou pravděpodobností totiž jde o lístek do první řady mezi ty, kteří si mohou vyzkoušet nejnovější Android 17 v praxi. Dorazila i vám už aktualizace? Pokud ano, budeme rádi, když dáme dáte vědět v komentářích.

gsmarena.com, ,
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Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Xiaomi 15T Pro má také už update na A17. Ale počkal bych až vyjde HyperOS4.
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Mara Studna
Mara Studna
Tak to šlo fofrem-klobouk dolů.
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