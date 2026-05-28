Xiaomi 17T Pro vstupuje na scénu: Nový král střední třídy s brutální výdrží?

Pokud se řadíte mezi „průměrné“ uživatele a zajímají vás technologie, zřejmě již nějakou dobu pozorujete trend v podobě mnohdy vlajkových parametrů u telefonů za cenu střední třídy. Některé značky to přitom umí lépe, jiné o něco méně, Xiaomi je však rozhodně jednou z těch, které v tomto ohledu vynikají. Není to navíc tak dávno, kdy byly její telefony častovány přízvisky jako „zabiják vlajkových lodí“ a podobně. A zcela nepřekvapivě v tomto duchu dorazila i nová řada Xiaomi 17T v čele s modelem Xiaomi 17T Pro. Jaké jsou naše první dojmy?
Balení s moderním „vším všudy“
Komentovat obsah balení se v posledních letech stalo docela nudnou disciplínou, neboť už takřka všichni výrobci používají recyklovaný (či recyklovatelný) materiál, příznačně tenké krabičky a samotný obsah se smrštil na kabel. V tomto případě se jedná o USB-A/USB-C variantu, nechybí však ani praktické šedé silikonové pouzdro, viz fotografie.
Fialová mu sluší
Xiaomi 17T Pro zůstává po designové stránce spíše konzervativní a podle nás je to dobře. Zařízení dorazilo ve velmi elegantní barevné variantě Deep Violet, která telefonu velmi sluší, stejně jako hliníkové rámečky i záda, jež (přinejmenším) působí jako skleněná. Jejich matná povrchová úprava přitom velmi dobře odolává otiskům a čtvercový fotomodul příliš nevystupuje nad okolní povrch, což je i vzhledem k nasazení teleobjektivu malý zázrak. LED přisvícení bylo uloženo mimo fotomodul a tvoří jej dvojice LED diod schovaných v úzkém proužku.
Velmi slušná je rovněž haptická odezva, kterou si v nastavení můžete velmi detailně regulovat, namátkou až ve 40 úrovních intenzity. Zařízení pak disponuje ochranou IP68 a váží 219 gramů. S přihlédnutím k rozměrům 162,2 × 77,5 × 8,25 milimetrů se sice jedná o již poměrně velkou „placku“, v dlani se však přesto drží vcelku pohodlně. Velikost má navíc svůj důvod, neboť zde výrobce nasadil 6,83" displej.
Pochopitelně se jedná o AMOLED panel, navíc s velmi slušným jasem až 3 500 nitů. Ještě více však výrobce dbal na minimální jas, který může sestoupat až na hodnotu 1 nitu, o čemž se můžete dozvědět více rovněž v nastavení obrazovky, která se chlubí i certifikacemi od TÜV Rheinland. Oproti některé konkurenci nechybí podpora Dolby Vision i HDR10+ a dokonce až 144Hz obnovovací frekvence. Jediná výtka míří ke čtečce otisků prstů, která je umístěná relativně nízko a navíc se jedná o čtečku optickou. Stejný výrobce vám přitom v ještě nižší cenové relaci dokáže nabídnout ultrazvukovou technologii. Čtečka samotná však i v tomto případě funguje příkladně, je rychlá a spolehlivá.
Příslib špičkového výkonu i fotografií
Novinka potěší i ty, kterým jde o výkon, neboť je osazena velmi schopným čipem Dimensity 9500 vyrobeným 3nm technologií, jenž doplňuje 12 GB RAM typu LPDDR5X a 256GB, 512GB či 1TB úložiště, vždy typu UFS 4.1. O výkon tak nebude nouze, ovšem to platí i pro výdrž. Xiaomi nasadilo 7 000mAh křemíkovou baterii, což je největší baterie v historii smartphonů Xiaomi na mezinárodních trzích, a tedy i v ČR.
Výrobce přitom uvádí podle nás poměrně skromných 1,88 dne při běžném používání, s takto velkou kapacitou však nebude problém telefon používat třeba i tři dny na jedno nabití, o čemž se přesvědčíme v rámci chystané recenze. Pozitivní rovněž je, že nabíjení využívá standard PPS, tudíž nemusíte investovat peníze do proprietárního adaptéru Xiaomi. Maximální výkon činí 100 W a navzdory obří baterii se podařilo vměstnat i cívku se schopností 50W bezdrátového nabíjení a dokonce i reverzního nabíjení, s magnety pod zády však nepočítejte.
Novinka slibuje rovněž velmi pěkné snímky a video, a to nejen kvůli podpisu Leica. Primární senzor má velikost 1/1,31", rozlišení 50 Mpx a clonu f/1.67 (Light Fusion 950), přičemž nechybí ani 5násobný teleobjektiv (50 Mpx, f/3.0, OIS) s ohniskovou vzdáleností 115 milimetrů a schopností vykouzlit až 120násobný AI Ultra Zoom. Navíc zvládá i makro, avšak ostřící vzdálenost je relativně nemalých 30 centimetrů. Vše pak uzavírá 32Mpx selfie kamerka a ultraširokoúhlý objektiv s ohniskem 15 milimetrů, rozlišením 12 Mpx a clonou f/2.2. Brzy se můžete těšit na první snímky z nového Xiaomi 17T Pro, abyste mohli sami posoudit, jak novinka fotí.
Cena a dostupnost
Xiaomi 17T Pro bude dostupný ve třech barevných variantách: Deep Blue, Deep Violet a Black, a také ve třech paměťových variantách (256, 512 a 1 024 GB), přičemž cena začíná od 16 999 Kč.
Zákazníci, kteří si novinku pořídí navíc získají několik výhod. Součástí nabídky je tříměsíční zkušební období služby Google AI Pro s rozšířeným přístupem k funkcím Google AI a 5TB cloudovým úložištěm, tříměsíční zkušební období YouTube Premium, a také čtyřměsíční zkušební období Spotify Premium.
Zákazníci, kteří si v rámci zaváděcí nabídky pořídí nové Xiaomi 17T nebo Xiaomi 17T Pro u autorizovaných prodejců, navíc mohou získat speciální bonus v rámci akce „Dárek za recenzi“. Zařízení stačí zaregistrovat na stránkách promo akce, zveřejnit vlastní recenzi zakoupeného produktu a splnit podmínky kampaně. V případě modelu Xiaomi 17T Pro získají elektrickou koloběžku Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen) v hodnotě 6 999 Kč, zatímco k modelu Xiaomi 17T obdrží tablet Redmi Pad 2 9.7" 128 GB v hodnotě 4 499 Kč. Xiaomi chce tímto způsobem podpořit sdílení reálných uživatelských zkušeností a pomoci dalším zákazníkům při výběru nového zařízení.
|Model
|Barva
|Paměťová varianta
|Doporučená cena (Kč)
|Sleva v předprodeji (Kč)
|Cena v předprodeji (Kč)
|Xiaomi 17T Pro
|Black / Deep Blue / Deep Violet
|12+1 024 GB
|24 999
|3 500
|21 499
|12+512 GB
|22 499
|3 500
|18 999
|12+256 GB
|20 499
|3 500
|16 999
Majitelé nového Xiaomi 17T Pro mohou současně využít speciální výkupní program, který kombinuje standardní hodnotu vykupovaného zařízení s dodatečným bonusem. Po registraci zakoupeného telefonu a zadání údajů o vykupovaném zařízení obdrží zákazník instrukce k jeho odeslání. Po kontrole technického stavu bude stanovena výsledná výkupní hodnota a společně s bonusem vyplacena zákazníkovi.
Získejte elektrokoloběžku Xiaomi nebo tablet Xiaomi jako dárek zdarma k novému Xiaomi 17T a 17T Pro, na kterých navíc v prvních dnech ušetříte až 4 500 Kč. Vše získáte nákupem na mp.cz/xiaomi-17t.
Xiaomi 17T Pro
|Rozměry
|162,2 × 77,5 × 8,3 mm, 219 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|7 000 mAh
Načíst všechny komentářePřidat názor