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Xiaomi 17T Pro
recenze

Xiaomi 17T Pro

Bateriový rekordman
Ioannis Papadopoulos
2

Dřívější hledání nejlepšího poměru ceny a výkonu v poslední době již není tématem, které bychom museli složitě rozebírat. Na trhu je totiž celá řada zařízení se zajímavými parametry za příznivou cenu. Mezi ně se tradičně řadí také řada T od Xiaomi, na jejímž vrcholu aktuálně stojí model Xiaomi 17T Pro. Má ale nějaké zásadní slabiny?

S rozmachem křemíkových baterií se mnoho výrobců předhání v tom, jak velkou kapacitu nabídnou. V případě Xiaomi jsme se však na našem trhu dočkali vždy větších či menších ústupků oproti čínským verzím a dosud nedošlo k překonání pro mnohé psychologické hranice 7 000 mAh. To se povedlo až Xiaomi 17T Pro.

Xiaomi 17T Pro
Kde koupitXiaomi 17T Pro 12GB/1TB
Koupit od 590 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Technické parametry Xiaomi 17T Pro

Kompletní specifikace
Konstrukce162,2 × 77,5 × 8,3 mm, 219 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 9500, CPU: 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz, GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano, doba nabíjení: 0:45 hodin
Dostupnostkvěten 2026,

Obsah balení: bez pouzdra ani ránu

Krabička kromě telefonu obsahuje poměrně sympatické silikonové pouzdro šedé barvy a také kabel. Jedná se sice pro Xiaomi o běžnou variantu USB-A/USB-C, díky podpoře PPS vás to však nemusí až tak mrzet.

Líbilo se nám
  • včetně pouzdra

Konstrukce a zpracování: fialová pro pány i dámy

Novinka k nám dorazila ve velmi sympatickém provedení, které je nejen hezké, ale také praktické, neboť na něm neulpívají viditelné otisky. V praxi tak velmi obtížně „upatláte“ záda (Gorilla Glass 7i) či hliníkové rámečky, které jsou v obou případech matné. Za praktický lze označit i fotomodul, který není nijak obří navzdory přítomnosti 5× teleobjektivu a rozhodně vás nepohorší ani to, jak moc (ne)vystupuje nad okolní povrch, či design samotný, který je spíše konzervativní.

Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku

Haptická odezva si pak zaslouží pochvalu za možnost nastavení v cca 40 krocích s navolením požadované intenzity a rozhodně se řadí mezi ty lepší na trhu zařízení s Androidem. Samotné zařízení se navzdory velikosti a hmotnosti relativně pohodlně drží, k čemuž přispívají i pěkně zaoblené rohy, avšak pokud chcete kompaktnější verzi v mnoha ohledech stejného telefonu, je jasnou volbou Xiaomi 17T.

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Do zařízení se pak vměstnají dvě nanoSIM, ale nechybí ani podpora eSIM. Na závěr nelze opomenout ani ochranu IP68 pro kompletní odolnost vůči prachu a vodě, výrobce navíc zařízení otestoval na ponoření do hloubky 3 metrů po dobu 30 minut, což právě zvolenou hloubkou překonává standardní nároky na IP68. Celkově tedy nelze konstrukci Xiaomi 17T Pro cokoliv vytknout, pokud vám nevadí samotná velikost.

Líbilo se nám
  • odolnost IP68
  • příjemně se drží
  • povedený i praktický design
  • nadprůměrná haptická odezva
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: když jde o oči

Čelní plochu vyplňuje 6,83" OLED panel, u kterého se výrobce chlubí řadou certifikací od TÜV Rheinland, díky kterým je obrazovka komfortní pro oči, na což budete patřičně upozorněni také v nastavení displeje. Kromě toho si na první pohled všimnete tenkých rámečků po všech stranách, stejně jako zcela dostačujícího jasu i příkladné automatické regulace. 12bitový zobrazovací panel navíc dokáže vykouzlit až 144Hz obnovovací frekvenci, kterou však využijete převážně jen u podporovaných her.

Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku

Kde na mě obrazovka zapůsobila, to je oblast minimálního jasu, který považuji za důležitý v rámci spánkové hygieny a obecně pro ty, kteří jsou citlivější na ve tmě příliš svítící obrazovky. Důvodem je schopnost snížit jas na pouhý 1 nit. Z dalších parametrů rozhodně stojí za zmínku podpora Dolby Vision a pochopitelně i HDR10+.

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Přestože je displej celkově velmi povedený, jedna menší nevýhoda se s ním pojí, a to přítomnost optické čtečky otisků prstů, která je navíc spíš níže. Použitá čtečka funguje svižně a spolehlivě, přesto se v této cenové relaci najde i konkurence s ultrazvukovou technologií, která je ve všech ohledech rychlejší, bezpečnější a nedělají jí problém ani mokré či promrzlé prsty.

Líbilo se nám
  • vysoký maximální i nízký minimální jas
  • tenké rámečky
  • ochrana zraku
Nelíbilo se nám
  • čtečka je spíše níže a pouze optická

Zvuk: dva do páru

Telefon je vybaven stereo reproduktory, které umí hrát pěkně nahlas, nicméně v oblasti hutnosti zvuku jsou přinejlepším průměrné a zasloužily by si především výraznější basy. Nejedná se o nic zásadního, ale na trhu najdeme i lépe hrající telefony.

Líbilo se nám
  • stereo zvuk
Nelíbilo se nám
  • bez výraznějších basů

Výkon hardwaru: strádat nebudete

Oblast výkonu zvládá Xiaomi tradičně na jedničku, což platí i zde s čipem MediaTek Dimensity 9500. To je volba, která je nejen velmi výkonná, ale i energeticky efektivní a nemá tendenci se extra zahřívat. Výrobce navíc tento čip nakombinoval vždy s 12 GB RAM LPDDR5X a také bohatou nabídkou úložiště, kdy si lze vybírat mezi 256 GB, 512 GB a rovným 1 TB (vždy typu UFS 4.1).

Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Líbilo se nám
  • výkonný čip
  • až 1TB úložiště
  • bez výrazného zahřívání

Výdrž baterie: extra dlouhá

Model 17T Pro je nejen rekordmanem z pohledu kapacity baterie, jež činí 7 000 mAh, a jedná se tak (na mimočínském trhu) o Xiaomi s největší kapacitou baterie vůbec, ale v oblasti nabíjení dokáže zaujmout také dalšími parametry. Navzdory takto velké křemíkové baterii například nechybí bezdrátové nabíjení o výkonu až 50 W, pokud se uchýlíte k proprietárnímu řešení, jinak se můžete spolehnout na standardních 15 W, dále pak rychlé drátové nabíjení o výkonu až 100 W. V tomto ohledu je důležité zmínit, že výrobce podporuje běžně rozšířené PPS o výkonu až 100 W, není tedy nutné investovat peníze do proprietárního adaptéru Xiaomi. V rámci nabíjení se pak za půl hodiny dostanete zhruba na 70 %, plné nabití trvá přibližně 45 minut.

Výdrž je pak i díky obří baterii skvělá a tři dny s tímto zařízením rozhodně nejsou nereálné, zejména v méně náročném (třeba víkendovém) režimu. „Utavit“ smartphone za běžný den je pak poměrně náročný úkon, tedy minimálně v případě, že nejste náruživí mobilní hráči nebo neustále nesynchronizujete velké objemy dat v cloudu apod. V nastavení pak najdeme i speciální režim odolnosti proti chladu, který může přijít vhod v zimních měsících, možnost inteligentního nabíjení, omezení max. rychlosti nabíjení (drátově i bezdrátově) a dokonce nechybí ani podpora reverzního bezdrátového a kabelového nabíjení o výkonu až 22,5 W.

Líbilo se nám
  • špičková výdrž na nabití
  • podpora bezdrátového nabíjení i PPS
  • vysoká nabíjecí rychlost
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0

Můžete se spolehnout na moderní Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC pro platby a veškeré navigační systémy. V telefonu najdeme rovněž slot pro dvě nanoSIM a nechybí ani podpora eSIM či infraport, který se ukrývá ve fotomodulu.

Líbilo se nám
  • parádní konektivita

Fotoaparát: teleobjektiv v hlavní roli

Xiaomi 17T Pro nabídne ucelenou fotovýbavu, která zaujme slušnými hardwarovými parametry (viz tabulka) a především přítomností 5násobného teleobjektivu, který podává, stejně jako primární snímač, velmi slušné výsledky.

Xiaomi 17T Pro

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 5násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/3.0 f/2.2
Velikost snímače 1/1,3" 1/3,06" 1/2,76" 1/3,42"
Velikost pixelů 1,2 µm 1,12 µm 0,64 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 23 mm 15 mm 115 mm 21 mm
Stabilizace optická bez stabilizace optická bez stabilizace
Ostření vícesměrové PDAF pevné vícesměrové PDAF pevné

Pětinásobný teleobjektiv nabídne kromě výrazné úrovně přiblížení také prokreslené detaily s možností pořídit pěkné portrétní záběry i makra. V tomto případě může být však mírně omezující minimální ostřící vzdálenost cca 30 cm. Fotografie napříč objektivy jsou přitom obvykle i pěkně barevně sladěné, což není úplně standardem. Problém nečiní ani náročnější světelné podmínky s vysokým dynamickým rozsahem, avšak telefon má ve výchozím nastavení místy tendenci dost akcentovat odstíny zelené, jak si můžete sami prohlédnout. Výsledkem jsou tak poměrně kontrastní snímky, které nevypadají až tak přirozeně, s čímž si ale můžete pohrát v nastavení fotoaparátu, který mimochodem nese podpis Leica.

Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku

Schopný je také hlavní snímač, pro který platí víceméně to stejné. Spolehnout se navíc můžete i na dvojnásobný zoom výřezem ze snímače, který stále dosahuje velmi slušné kvality, a problém nepředstavují ani noční snímky. Nejslabším je z této trojice ultraširokoúhlý objektiv, z něhož lezou měkčí snímky, ale stále velmi dobře použitelné. Selfie kamerka je pak rovněž dostačující, pokud se fotíte jednou za čas. Video lze natáčet dokonce až v 8K, přičemž stabilizace je průměrná.

Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku

Xiaomi 17T Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám
  • velmi schopný teleobjektiv i hlavní snímač
  • množství detailů i možnost fotit makro snímky
Nelíbilo se nám
  • ultraširokoúhlý objektiv

Software: dlouhá podpora samozřejmostí

V telefonu najdeme nejnovější verzi nadstavby HyperOS 3 postavenou na Androidu 16, kterou doplňuje spousta funkcí Xiaomi AI. Jedná se například o pokročilé úpravy fotografií, velmi přesný přepis textu v češtině či překlad hovorů v reálném čase. Potěší také dlouhá softwarová podpora, konkrétně 6 let bezpečnostních aktualizací a 5 velkých aktualizací. Systém funguje svižně, bohužel se však Xiaomi nevyhnulo tradici předinstalovat velké množství zbytečných aplikací typu TikTok, WPS Office či Booking.com, i když je lze alespoň snadno odinstalovat. Co lze naopak pochválit, to je bohatý ekosystém a provázanost napříč produkty Xiaomi, ale také Apple.

Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Líbilo se nám
  • délka podpory
  • vychytávky umělé inteligence
Nelíbilo se nám
  • zbytečný balast
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Xiaomi 17T Pro si zaslouží jasné doporučení ke koupi, neboť se jedná o skvěle vybavený smartphone takřka bez zásadních negativ. Hlavním tahákem je kromě obří baterie parádní displej, 5násobný teleobjektiv, rychlé nabíjení či parádní výkon s možností až 1TB úložiště. Z negativ je to jen optická čtečka otisků prstů zamrzí také množství balastu, který lze však odinstalovat. Když však do rovnice dosadíme také tradičně velmi bohatou nabídku bonusů/zvýhodnění, jednoduše „není o čem“ a nákupu rozhodně nebudete litovat.

Xiaomi 17T Pro
Kde koupitXiaomi 17T Pro 12GB/1TB
Koupit od 590 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Konkurence

Pokud byste chtěli „referenční“ smartphone přímo od Googlu, můžete aktuálně za podobnou cenu pořídit Google Pixel 10 Pro, kde dostanete ultrazvukovou čtečku i podporu magnetického nabíjení a také zajímavější design. Výhodou tohoto modelu je rovněž větší kompaktnost a ještě lepší fotovýbava či absence balastu. Xiaomi však boduje v oblasti kapacity baterie, nabíjení, výkonu a pochopitelně i velikosti displeje.

Google Pixel 10 Pro 1 TBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Google Pixel 10 Pro 1 TB

Rozměry152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g
DisplejOLED, 6,3" (2 856 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor4 870 mAh

Zajímavou konkurencí může být Nothing Phone 3 se systémem Glyph i čistým prostředím použité nadstavby. Pokud vám však nejde vyloženě o design a systém, nabídne Xiaomi větší baterii s rychlejším nabíjením.

Nothing Phone (3) 512+16 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Nothing Phone (3) 512+16 GB

Rozměry160,6 × 75,6 × 9 mm, 218 g
DisplejAMOLED, 6,67" (2 160 × 1 440 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8s Gen 4,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor5 150 mAh, doba nabíjení: 0:54 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

xiaomi-17t-pro
Klady
  • dlouhá softwarová podpora
  • povedený design a vysoká odolnost
  • parádní výkon i možnost 1TB úložiště
  • kvalitní displej s velkou úhlopříčkou
  • 7 000mAh baterie s rychlým nabíjením
  • velmi schopná fotovýbava
Zápory
  • slabší basová složka
  • předinstalovaný balast v systému
  • bez ultrazvukové čtečky otisku prstů
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Diskuze ke článku
David Rajtr
David Rajtr
Takový trošku zbytečný model. Za mě asi lepší připlatit si za základní Xiaomi 17, když by chtěl někdo Xiaomi. Rozdíl je podle oficiálních stránek Xiaomi, pouhá 100 koruna. Ale získáte Snapdragon Elite. Chápu že pro někoho může být problém velikost displeje. Ale zase 6.3" je dneska prakticky dostačující hodnota. Obecně jsem nikdy nechápal koncepci téhle řady T od Xiaomi.
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