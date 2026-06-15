S rozmachem křemíkových baterií se mnoho výrobců předhání v tom, jak velkou kapacitu nabídnou. V případě Xiaomi jsme se však na našem trhu dočkali vždy větších či menších ústupků oproti čínským verzím a dosud nedošlo k překonání pro mnohé psychologické hranice 7 000 mAh. To se povedlo až Xiaomi 17T Pro.
Technické parametry Xiaomi 17T ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,2 × 77,5 × 8,3 mm, 219 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 9500, CPU: 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ano, doba nabíjení: 0:45 hodin
|Dostupnost
|květen 2026,
Obsah balení: bez pouzdra ani ránu
Krabička kromě telefonu obsahuje poměrně sympatické silikonové pouzdro šedé barvy a také kabel. Jedná se sice pro Xiaomi o běžnou variantu USB-A/USB-C, díky podpoře PPS vás to však nemusí až tak mrzet.
- včetně pouzdra
Konstrukce a zpracování: fialová pro pány i dámy
Novinka k nám dorazila ve velmi sympatickém provedení, které je nejen hezké, ale také praktické, neboť na něm neulpívají viditelné otisky. V praxi tak velmi obtížně „upatláte“ záda (Gorilla Glass 7i) či hliníkové rámečky, které jsou v obou případech matné. Za praktický lze označit i fotomodul, který není nijak obří navzdory přítomnosti 5× teleobjektivu a rozhodně vás nepohorší ani to, jak moc (ne)vystupuje nad okolní povrch, či design samotný, který je spíše konzervativní.
Haptická odezva si pak zaslouží pochvalu za možnost nastavení v cca 40 krocích s navolením požadované intenzity a rozhodně se řadí mezi ty lepší na trhu zařízení s Androidem. Samotné zařízení se navzdory velikosti a hmotnosti relativně pohodlně drží, k čemuž přispívají i pěkně zaoblené rohy, avšak pokud chcete kompaktnější verzi v mnoha ohledech stejného telefonu, je jasnou volbou Xiaomi 17T.
Do zařízení se pak vměstnají dvě nanoSIM, ale nechybí ani podpora eSIM. Na závěr nelze opomenout ani ochranu IP68 pro kompletní odolnost vůči prachu a vodě, výrobce navíc zařízení otestoval na ponoření do hloubky 3 metrů po dobu 30 minut, což právě zvolenou hloubkou překonává standardní nároky na IP68. Celkově tedy nelze konstrukci Xiaomi 17T Pro cokoliv vytknout, pokud vám nevadí samotná velikost.
- odolnost IP68
- příjemně se drží
- povedený i praktický design
- nadprůměrná haptická odezva
Displej: když jde o oči
Čelní plochu vyplňuje 6,83" OLED panel, u kterého se výrobce chlubí řadou certifikací od TÜV Rheinland, díky kterým je obrazovka komfortní pro oči, na což budete patřičně upozorněni také v nastavení displeje. Kromě toho si na první pohled všimnete tenkých rámečků po všech stranách, stejně jako zcela dostačujícího jasu i příkladné automatické regulace. 12bitový zobrazovací panel navíc dokáže vykouzlit až 144Hz obnovovací frekvenci, kterou však využijete převážně jen u podporovaných her.
Kde na mě obrazovka zapůsobila, to je oblast minimálního jasu, který považuji za důležitý v rámci spánkové hygieny a obecně pro ty, kteří jsou citlivější na ve tmě příliš svítící obrazovky. Důvodem je schopnost snížit jas na pouhý 1 nit. Z dalších parametrů rozhodně stojí za zmínku podpora Dolby Vision a pochopitelně i HDR10+.
Přestože je displej celkově velmi povedený, jedna menší nevýhoda se s ním pojí, a to přítomnost optické čtečky otisků prstů, která je navíc spíš níže. Použitá čtečka funguje svižně a spolehlivě, přesto se v této cenové relaci najde i konkurence s ultrazvukovou technologií, která je ve všech ohledech rychlejší, bezpečnější a nedělají jí problém ani mokré či promrzlé prsty.
- vysoký maximální i nízký minimální jas
- tenké rámečky
- ochrana zraku
- čtečka je spíše níže a pouze optická
Zvuk: dva do páru
Telefon je vybaven stereo reproduktory, které umí hrát pěkně nahlas, nicméně v oblasti hutnosti zvuku jsou přinejlepším průměrné a zasloužily by si především výraznější basy. Nejedná se o nic zásadního, ale na trhu najdeme i lépe hrající telefony.
- stereo zvuk
- bez výraznějších basů
Výkon hardwaru: strádat nebudete
Oblast výkonu zvládá Xiaomi tradičně na jedničku, což platí i zde s čipem MediaTek Dimensity 9500. To je volba, která je nejen velmi výkonná, ale i energeticky efektivní a nemá tendenci se extra zahřívat. Výrobce navíc tento čip nakombinoval vždy s 12 GB RAM LPDDR5X a také bohatou nabídkou úložiště, kdy si lze vybírat mezi 256 GB, 512 GB a rovným 1 TB (vždy typu UFS 4.1).
- výkonný čip
- až 1TB úložiště
- bez výrazného zahřívání
Výdrž baterie: extra dlouhá
Model 17T Pro je nejen rekordmanem z pohledu kapacity baterie, jež činí 7 000 mAh, a jedná se tak (na mimočínském trhu) o Xiaomi s největší kapacitou baterie vůbec, ale v oblasti nabíjení dokáže zaujmout také dalšími parametry. Navzdory takto velké křemíkové baterii například nechybí bezdrátové nabíjení o výkonu až 50 W, pokud se uchýlíte k proprietárnímu řešení, jinak se můžete spolehnout na standardních 15 W, dále pak rychlé drátové nabíjení o výkonu až 100 W. V tomto ohledu je důležité zmínit, že výrobce podporuje běžně rozšířené PPS o výkonu až 100 W, není tedy nutné investovat peníze do proprietárního adaptéru Xiaomi. V rámci nabíjení se pak za půl hodiny dostanete zhruba na 70 %, plné nabití trvá přibližně 45 minut.
Výdrž je pak i díky obří baterii skvělá a tři dny s tímto zařízením rozhodně nejsou nereálné, zejména v méně náročném (třeba víkendovém) režimu. „Utavit“ smartphone za běžný den je pak poměrně náročný úkon, tedy minimálně v případě, že nejste náruživí mobilní hráči nebo neustále nesynchronizujete velké objemy dat v cloudu apod. V nastavení pak najdeme i speciální režim odolnosti proti chladu, který může přijít vhod v zimních měsících, možnost inteligentního nabíjení, omezení max. rychlosti nabíjení (drátově i bezdrátově) a dokonce nechybí ani podpora reverzního bezdrátového a kabelového nabíjení o výkonu až 22,5 W.
- špičková výdrž na nabití
- podpora bezdrátového nabíjení i PPS
- vysoká nabíjecí rychlost
Konektivita: Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0
Můžete se spolehnout na moderní Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC pro platby a veškeré navigační systémy. V telefonu najdeme rovněž slot pro dvě nanoSIM a nechybí ani podpora eSIM či infraport, který se ukrývá ve fotomodulu.
- parádní konektivita
Fotoaparát: teleobjektiv v hlavní roli
Xiaomi 17T Pro nabídne ucelenou fotovýbavu, která zaujme slušnými hardwarovými parametry (viz tabulka) a především přítomností 5násobného teleobjektivu, který podává, stejně jako primární snímač, velmi slušné výsledky.
Xiaomi 17T Pro
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|5násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.7
|f/2.2
|f/3.0
|f/2.2
|Velikost snímače
|1/1,3"
|1/3,06"
|1/2,76"
|1/3,42"
|Velikost pixelů
|1,2 µm
|1,12 µm
|0,64 µm
|0,64 µm
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|15 mm
|115 mm
|21 mm
|Stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|Ostření
|vícesměrové PDAF
|pevné
|vícesměrové PDAF
|pevné
Pětinásobný teleobjektiv nabídne kromě výrazné úrovně přiblížení také prokreslené detaily s možností pořídit pěkné portrétní záběry i makra. V tomto případě může být však mírně omezující minimální ostřící vzdálenost cca 30 cm. Fotografie napříč objektivy jsou přitom obvykle i pěkně barevně sladěné, což není úplně standardem. Problém nečiní ani náročnější světelné podmínky s vysokým dynamickým rozsahem, avšak telefon má ve výchozím nastavení místy tendenci dost akcentovat odstíny zelené, jak si můžete sami prohlédnout. Výsledkem jsou tak poměrně kontrastní snímky, které nevypadají až tak přirozeně, s čímž si ale můžete pohrát v nastavení fotoaparátu, který mimochodem nese podpis Leica.
Schopný je také hlavní snímač, pro který platí víceméně to stejné. Spolehnout se navíc můžete i na dvojnásobný zoom výřezem ze snímače, který stále dosahuje velmi slušné kvality, a problém nepředstavují ani noční snímky. Nejslabším je z této trojice ultraširokoúhlý objektiv, z něhož lezou měkčí snímky, ale stále velmi dobře použitelné. Selfie kamerka je pak rovněž dostačující, pokud se fotíte jednou za čas. Video lze natáčet dokonce až v 8K, přičemž stabilizace je průměrná.
Xiaomi 17T Pro 4K 60 FPS
- velmi schopný teleobjektiv i hlavní snímač
- množství detailů i možnost fotit makro snímky
- ultraširokoúhlý objektiv
Software: dlouhá podpora samozřejmostí
V telefonu najdeme nejnovější verzi nadstavby HyperOS 3 postavenou na Androidu 16, kterou doplňuje spousta funkcí Xiaomi AI. Jedná se například o pokročilé úpravy fotografií, velmi přesný přepis textu v češtině či překlad hovorů v reálném čase. Potěší také dlouhá softwarová podpora, konkrétně 6 let bezpečnostních aktualizací a 5 velkých aktualizací. Systém funguje svižně, bohužel se však Xiaomi nevyhnulo tradici předinstalovat velké množství zbytečných aplikací typu TikTok, WPS Office či Booking.com, i když je lze alespoň snadno odinstalovat. Co lze naopak pochválit, to je bohatý ekosystém a provázanost napříč produkty Xiaomi, ale také Apple.
- délka podpory
- vychytávky umělé inteligence
- zbytečný balast
Zhodnocení
Xiaomi 17T Pro si zaslouží jasné doporučení ke koupi, neboť se jedná o skvěle vybavený smartphone takřka bez zásadních negativ. Hlavním tahákem je kromě obří baterie parádní displej, 5násobný teleobjektiv, rychlé nabíjení či parádní výkon s možností až 1TB úložiště. Z negativ je to jen optická čtečka otisků prstů zamrzí také množství balastu, který lze však odinstalovat. Když však do rovnice dosadíme také tradičně velmi bohatou nabídku bonusů/zvýhodnění, jednoduše „není o čem“ a nákupu rozhodně nebudete litovat.
Konkurence
Pokud byste chtěli „referenční“ smartphone přímo od Googlu, můžete aktuálně za podobnou cenu pořídit Google Pixel 10 Pro, kde dostanete ultrazvukovou čtečku i podporu magnetického nabíjení a také zajímavější design. Výhodou tohoto modelu je rovněž větší kompaktnost a ještě lepší fotovýbava či absence balastu. Xiaomi však boduje v oblasti kapacity baterie, nabíjení, výkonu a pochopitelně i velikosti displeje.
Google Pixel 10 Pro 1 TB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 207 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 856 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|4 870 mAh
Zajímavou konkurencí může být Nothing Phone 3 se systémem Glyph i čistým prostředím použité nadstavby. Pokud vám však nejde vyloženě o design a systém, nabídne Xiaomi větší baterii s rychlejším nabíjením.
Nothing Phone (3) 512+16 GB
|Rozměry
|160,6 × 75,6 × 9 mm, 218 g
|Displej
|AMOLED, 6,67" (2 160 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 150 mAh, doba nabíjení: 0:54 hodin
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
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