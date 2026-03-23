mobilenet.cz na sociálních sítích

Xiaomi 17 Ultra „pod proudem“: jak rychle se nabije 6 000mAh křemíková baterie?

Ioannis Papadopoulos
Xiaomi 17 Ultra „pod proudem“: jak rychle se nabije 6 000mAh křemíková baterie?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka podporuje různé nabíjecí standardy, pro maximální výkon tak není potřeba vlastnit ani proprietární nabíjecí adaptér
  • Posuďte sami, jak rychle se Xiaomi 17 Ultra nabíjí

Xiaomi 17 Ultra na sebe poutá mnoho pozornosti především díky skvělé fotovýbavě, na které se podepsala společnost Leica, avšak za zmínku stojí také ostatní parametry bohaté výbavy. Praktickou záležitostí, která přispívá ke každodennímu komfortu a ocení ji naprosto každý, ať už se jedná o náruživého fotografa, či nikoliv, je oblast baterie a nabíjení.

Xiaomi 17 Ultra

V naší recenzi se můžete dočíst, že 6 000mAh křemíková baterie zvládá bez problémů dva dny používání na jedno nabití, ale jak rychlé je 90W nabíjení? Právě to jsme se rozhodli ověřit s pomocí 240W magnetického nabíjecího kabelu značky PanzerGlass a osvědčené powerbanky značky Anker s výkonem až 250 W. Novinka podporuje různé nabíjecí standardy (QC3+, QC3.0, QC2.0, PD3.0, PD2.0), tudíž není potřeba vlastnit originální nabíjecí adaptér, abyste dosáhli maximálního nabíjecího výkonu.



Z výše uvedených grafů je patrné, že rychlost nabíjení je velmi slušná, v maximu jsme pak naměřili nabíjecí výkon oscilující mezi hodnotou 70 a 80 W (dle ukazatele na powerbance). Dodejme, že Xiaomi 17 Ultra je aktuálně jedním z nejzajímavějších fotomobilů na trhu nejen kvůli podpisu Leica, ale také díky štědrým bonusům ze strany výrobce, kdy lze namátkou získat výkupní bonus 4 500 Kč, dárek za recenzi v podobě kávovaru, robotického vysavače či sady Photography Kit Pro.

Xiaomi 17 UltraPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Xiaomi 17 Ultra

Rozměry162,9 × 77,6 × 8,3 mm, 219 g
DisplejAMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GBne
Akumulátor6 000 mAh
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze