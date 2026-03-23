Xiaomi 17 Ultra „pod proudem“: jak rychle se nabije 6 000mAh křemíková baterie?

Xiaomi 17 Ultra na sebe poutá mnoho pozornosti především díky skvělé fotovýbavě, na které se podepsala společnost Leica, avšak za zmínku stojí také ostatní parametry bohaté výbavy. Praktickou záležitostí, která přispívá ke každodennímu komfortu a ocení ji naprosto každý, ať už se jedná o náruživého fotografa, či nikoliv, je oblast baterie a nabíjení.
V naší recenzi se můžete dočíst, že 6 000mAh křemíková baterie zvládá bez problémů dva dny používání na jedno nabití, ale jak rychlé je 90W nabíjení? Právě to jsme se rozhodli ověřit s pomocí 240W magnetického nabíjecího kabelu značky PanzerGlass a osvědčené powerbanky značky Anker s výkonem až 250 W. Novinka podporuje různé nabíjecí standardy (QC3+, QC3.0, QC2.0, PD3.0, PD2.0), tudíž není potřeba vlastnit originální nabíjecí adaptér, abyste dosáhli maximálního nabíjecího výkonu.
Z výše uvedených grafů je patrné, že rychlost nabíjení je velmi slušná, v maximu jsme pak naměřili nabíjecí výkon oscilující mezi hodnotou 70 a 80 W (dle ukazatele na powerbance). Dodejme, že Xiaomi 17 Ultra je aktuálně jedním z nejzajímavějších fotomobilů na trhu nejen kvůli podpisu Leica, ale také díky štědrým bonusům ze strany výrobce, kdy lze namátkou získat výkupní bonus 4 500 Kč, dárek za recenzi v podobě kávovaru, robotického vysavače či sady Photography Kit Pro.
Xiaomi 17 Ultra
|Rozměry
|162,9 × 77,6 × 8,3 mm, 219 g
|Displej
|AMOLED, 6,9" (2 608 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB / 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 000 mAh