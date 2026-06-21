Pokud je vám sympatické Xiaomi 17T Pro, ale preferovali byste o něco kompaktnější provedení s takřka identickou výbavou, nabízí se jako ideální volba standardní Xiaomi 17T. Tato novinka disponuje v mnoha ohledech stejnou výbavou jako její větší a dražší sourozenec.
Technické parametry Xiaomi 17TKompletní specifikace
|Konstrukce
|157,6 × 75,2 × 8,2 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|Super AMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Chipset
|MediaTek Dimensity 8500 Ultra, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|květen 2026,
Obsah balení: standard dle Xiaomi
Krabička kromě telefonu obsahuje poměrně sympatické silikonové pouzdro šedé barvy a také kabel typu USB-A/USB-C.
- včetně pouzdra
Konstrukce a zpracování: bez hliníku ani ránu?
Novinka je již na první pohled menší variantou dříve testovaného Xiaomi 17T Pro. Počítat tak můžete s identickým, dle mého názoru povedeným, ale spíše konzervativním, designem. I v tomto případě na zádech najdeme Gorilla Glass 7i s praktickou matnou povrchovou úpravou, díky které se nemusíte obávat (viditelných) nečistot. Rámečky jsou však tentokrát pouze plastové namísto hliníkových u verze Pro. Představuje to v praxi nějaký problém? Podle mého názoru ne, telefon se nijak neprohýbá, rámečky jsou matné a v případě pádu mohou plastové rámečky teoreticky „zachránit“ displej či zadní sklo před prasknutím.
Haptická odezva je identická s modelem Pro, což znamená, že si zaslouží pochvalu za možnost nastavení v cca 40 krocích s navolením požadované intenzity a rozhodně se řadí mezi ty lepší na trhu zařízení s Androidem. Telefon se logicky drží a používá ještě o něco příjemněji než 17T Pro, a to díky menším rozměrům, ale také hmotnosti nižší o 19 g, která se tak zastavila na hodnotě 200 g.
Do zařízení se pak vměstnají dvě nanoSIM, ale nechybí ani podpora eSIM. Na závěr nelze opomenout ani ochranu IP68 pro kompletní odolnost vůči prachu a vodě, výrobce navíc zařízení otestoval na ponoření do hloubky 3 m po dobu 30 minut, což právě zvolenou hloubkou překonává standardní nároky na IP68.
- odolnost IP68
- příjemně se drží
- povedený i praktický design
- nadprůměrná haptická odezva
Displej: menší, ale stále skvělý
V případě displeje nasadil výrobce 6,59" OLED panel, který chrání rovněž Gorilla Glass 7i a má dokonce mírně vyšší jemnost než u Xiaomi 17T Pro (460 vs. 447 PPI). Zatímco maximální jas 3 500 nitů zůstal zachován, a je zcela dostačující i na velmi slunečné dny, minimální jas v tomto případě není pouhý 1 nit jako u Xiaomi 17T Pro. V praxi je rozdíl viditelný, ale nejedná se o žádný „dealbreaker“ a lze konstatovat, že minimální jas odpovídá běžnému standardu.
Výrobce se i u tohoto modelu chlubí řadou certifikací od TÜV Rheinland, díky kterým je obrazovka komfortní pro oči, na což budete patřičně upozorněni také v nastavení displeje. Kromě toho si na první pohled všimnete tenkých rámečků po všech stranách, stejně jako příkladné automatické regulace. 12bitový zobrazovací panel zvládá max. 120Hz a podporuje Dolby Vision či HDR10+.
Stejně jako u modelu Pro je i zde optická čtečka otisků prstů, která je spíše níže. V dané cenové relaci lze absenci ultrazvukového senzoru poměrně snadno odpustit, i když i v této ceně najdeme pár modelů s touto technologií. Zamrzí také u Xiaomi typické softwarové omezení AoD, který se rozsvítí pouze na 10 sekund po dotknutí se displeje.
- vysoký maximální jas
- tenké rámečky
- ochrana zraku
- nemá ultrazvukovou čtečku otisků prstů
- omezený režim AoD
Zvuk: bez problémů
Telefon je vybaven stereo reproduktory, které umí hrát pěkně nahlas a umí vykouzlit slušný stereo efekt, pouze basová složka by mohla být o něco výraznější, ačkoliv se nejedná o zásadní nedostatek.
- stereo zvuk
Výkon hardwaru: stále dostačující
U tohoto modelu Xiaomi vsadilo na čip MediaTek Dimensity 8500 Ultra, který byl uveden na trh v letošním roce a je vyráběn 4nm technologií u TSMC. Poskytne dostatek výkonu i pro náročnější, ačkoliv vyloženě vlajkovým výkonem nedisponuje, navíc je vždy párován s 12 GB RAM LPDDR5X a také 256/512GB úložištěm typu UFS 4.1. Během používání tak prakticky nenarazíte na žádné limity, stejně tak chválím absenci výraznějšího zahřívání.
- výkonný čip i moderní RAM a úložiště
- bez výrazného zahřívání
Výdrž baterie: stále skvělá
Model 17T nabídne, stejně jako Xiaomi 17T Pro, špičkovou výdrž, která může dosahovat až tří dnů při volnějším (víkendovém) režimu, a to navzdory mírně menší baterii s kapacitou 6 500 mAh. Stále se jedná o křemíkovou technologii, avšak tento model postrádá bezdrátové nabíjení. Oproti Xiaomi 17T Pro je pouze o 0,1 mm tenčí, jedná se tedy spíše o rozhodnutí tyto dva modely výrazněji odlišit.
Odlišný je rovněž nabíjecí výkon, který v tomto případě činí 67 W, avšak při využití standardu PPS pouze 50 W. Ten má důležitou roli, neboť je běžně rozšířený a v praxi to znamená, že nemusíte investovat do proprietární nabíječky od Xiaomi, abyste dosáhli vyššího nabíjecího výkonu. Teoretických 67 W skrze řešení Xiaomi a 50 W s využitím PPS v praxi nepředstavuje zásadní rozdíl v čase nabíjení. V obou případech se dostanete na cca 55 % stavu nabití za půl hodiny a plné nabití trvá přibližně hodinu. Chvalitebná je přítomnost režimů pro prodloužení životnosti baterie či podpora 22,5W reverzního drátového nabíjení.
- špičková výdrž na nabití
- podpora PPS
- chybí bezdrátové nabíjení
Konektivita: Bluetooth 6.0 na palubě
Můžete se spolehnout na Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC pro platby a veškeré navigační systémy. V telefonu najdeme rovněž slot pro dvě nanoSIM a nechybí ani podpora eSIM či infraport, který se ukrývá ve fotomodulu.
- bezproblémová konektivita
Fotoaparát: stejný zoom jako u Pro
Xiaomi 17T disponuje prakticky identickou výbavou, jakou najdeme u modelu Pro, jediný rozdíl představuje o něco menší primární snímač s velikostí 1/1,55" oproti 1/1,3". Světelnost f/1.7 i 50Mpx rozlišení je nicméně identické a téměř stejná je i kvalita snímků.
Xiaomi 17T
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|5násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.7
|f/2.2
|f/3.0
|f/2.2
|Velikost snímače
|1/1,55"
|1/3,06"
|1/2,76"
|1/3,42"
|Velikost pixelů
|1,0 µm
|1,12 µm
|0,64 µm
|0,64 µm
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|15 mm
|115 mm
|21 mm
|Stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|Ostření
|vícesměrové PDAF
|pevné
|vícesměrové PDAF
|pevné
Pětinásobný teleobjektiv nabídne kromě výrazné úrovně přiblížení také prokreslené detaily s možností pořídit pěkné portrétní záběry i makra. V tomto případě může být však mírně omezující minimální ostřící vzdálenost cca 30 cm. Fotografie napříč objektivy jsou přitom obvykle i pěkně barevně sladěné, což není úplně standardem. Problém nečiní ani náročnější světelné podmínky s vysokým dynamickým rozsahem, avšak telefon má ve výchozím nastavení místy tendenci dost akcentovat odstíny zelené, jak si můžete sami prohlédnout. Výsledkem jsou tak poměrně kontrastní snímky, které nevypadají až tak přirozeně, s čímž si ale můžete pohrát v nastavení fotoaparátu, který mimochodem nese podpis Leica.
Hlavní snímač je sice menší, přesto nabídne velmi slušnou kvalitu záběrů, kterým neschází dostatek detailů a velmi schopný je i dvojnásobný zoom. Kvůli menší velikosti lze zaznamenat o něco horší schopnost pořizovat fotografie v noci či obecně zhoršených světelných podmínkách, ani tyto záběry však nezklamou z hlediska kontrastu, detailů a úrovně „prosvětlení“. Nejslabším je z trojice fotoaparátů na zádech bezpochyby ultraširokoúhlý objektiv, z něhož lezou měkčí snímky, ale stále velmi dobře použitelné. Selfie kamerka je pak rovněž dostačující, pokud se fotíte jednou za čas. Video lze natáčet maximálně v rozlišení 4K s 60 FPS, přičemž stabilizace je průměrná.
Xiaomi 17T 4K 60 FPS
- velmi schopný teleobjektiv a slušný hlavní snímač
- množství detailů i možnost fotit makro snímky
- ultraširokoúhlý objektiv
Software: dlouhá podpora samozřejmostí
V telefonu najdeme nejnovější verzi nadstavby HyperOS 3 postavenou na Androidu 16, kterou doplňuje spousta funkcí Xiaomi AI. Jedná se například o pokročilé úpravy fotografií, velmi přesný přepis textu v češtině či překlad hovorů v reálném čase. Potěší také dlouhá softwarová podpora, konkrétně 6 let bezpečnostních aktualizací a 5 velkých aktualizací. Systém funguje svižně, bohužel se však Xiaomi nevyhnulo tradici předinstalovat velké množství zbytečných aplikací typu TikTok, WPS Office či Booking.com, i když je lze alespoň snadno odinstalovat. Co lze naopak pochválit, to je bohatý ekosystém a provázanost napříč produkty Xiaomi, ale také Apple.
- délka podpory
- vychytávky umělé inteligence
- zbytečný balast
Zhodnocení
Xiaomi 17T představuje o něco kompaktnější a cenově dostupnější alternativu k modelu Xiaomi 17T Pro. Zaujme především nasazením stejně schopného teleobjektivu nebo velké baterie, která spolehlivě zajistí dlouhou výdrž. Strádat přitom nebudete ani v oblasti zpracování, displeje či výkonu. Jedinou výraznější nevýhodou zůstává absence bezdrátového nabíjení. Pokud jsou však pro vás prioritou o něco menší rozměry a nižší hmotnost, rozhodně stojí za to nákup tohoto modelu zvážit.
Konkurence
Za podobnou cenu lze pořídit Google Pixel 10, kde dostanete ultrazvukovou čtečku, zajímavější design či bezdrátové nabíjení. Xiaomi boduje v oblasti kapacity baterie, nabíjení, výkonu a pochopitelně i velikosti displeje.
Google Pixel 10 256 GB
|Rozměry
|152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|4 970 mAh
Zajímavou konkurencí může být Nothing Phone (4a) Pro se systémem Glyph. Stejně jako 17T nedisponuje ani tento model bezdrátovým nabíjením, důvodem je však dnes poměrně raritní celokovové šasi. Schopná je také výbava a za zmínku stojí i vychytávky použitého systému. Xiaomi se však může pochlubit větší baterií, výkonnějším nabíjením i vyšším výkonem.
Nothing Phone (4a) Pro
|Rozměry
|164 × 76,6 × 8 mm, 210 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 080 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
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