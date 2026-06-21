mobilenet.cz na sociálních sítích
Xiaomi 17T
recenze

Xiaomi 17T

Kompaktní volba se vším všudy?
Ioannis Papadopoulos
2

Obří baterie, 6,59" displej a pětinásobný teleobjektiv – to jsou jen některé z předností nového Xiaomi 17T, které v redakci již nějakou dobu testujeme. Máme před sebou ideální smartphone pro masy, nebo výrobce přistoupil oproti modelu 17T Pro k zásadním ústupkům?

Pokud je vám sympatické Xiaomi 17T Pro, ale preferovali byste o něco kompaktnější provedení s takřka identickou výbavou, nabízí se jako ideální volba standardní Xiaomi 17T. Tato novinka disponuje v mnoha ohledech stejnou výbavou jako její větší a dražší sourozenec.

Xiaomi 17T
Kde koupitXiaomi 17T 12GB/256GB
Koupit od 350 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Technické parametry Xiaomi 17T

Kompletní specifikace
Konstrukce157,6 × 75,2 × 8,2 mm, 200 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejSuper AMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetMediaTek Dimensity 8500 Ultra, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostkvěten 2026,

Obsah balení: standard dle Xiaomi

Krabička kromě telefonu obsahuje poměrně sympatické silikonové pouzdro šedé barvy a také kabel typu USB-A/USB-C.

Líbilo se nám
  • včetně pouzdra

Konstrukce a zpracování: bez hliníku ani ránu?

Novinka je již na první pohled menší variantou dříve testovaného Xiaomi 17T Pro. Počítat tak můžete s identickým, dle mého názoru povedeným, ale spíše konzervativním, designem. I v tomto případě na zádech najdeme Gorilla Glass 7i s praktickou matnou povrchovou úpravou, díky které se nemusíte obávat (viditelných) nečistot. Rámečky jsou však tentokrát pouze plastové namísto hliníkových u verze Pro. Představuje to v praxi nějaký problém? Podle mého názoru ne, telefon se nijak neprohýbá, rámečky jsou matné a v případě pádu mohou plastové rámečky teoreticky „zachránit“ displej či zadní sklo před prasknutím.

Xiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Na celou obrazovku

Haptická odezva je identická s modelem Pro, což znamená, že si zaslouží pochvalu za možnost nastavení v cca 40 krocích s navolením požadované intenzity a rozhodně se řadí mezi ty lepší na trhu zařízení s Androidem. Telefon se logicky drží a používá ještě o něco příjemněji než 17T Pro, a to díky menším rozměrům, ale také hmotnosti nižší o 19 g, která se tak zastavila na hodnotě 200 g.

Xiaomi Mix Fold 5 se odhaluje. Unikly klíčové specifikace i zajímavá cenovka
Přečtěte si také

Xiaomi Mix Fold 5 se odhaluje. Unikly klíčové specifikace i zajímavá cenovka

Do zařízení se pak vměstnají dvě nanoSIM, ale nechybí ani podpora eSIM. Na závěr nelze opomenout ani ochranu IP68 pro kompletní odolnost vůči prachu a vodě, výrobce navíc zařízení otestoval na ponoření do hloubky 3 m po dobu 30 minut, což právě zvolenou hloubkou překonává standardní nároky na IP68.

Líbilo se nám
  • odolnost IP68
  • příjemně se drží
  • povedený i praktický design
  • nadprůměrná haptická odezva
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: menší, ale stále skvělý

V případě displeje nasadil výrobce 6,59" OLED panel, který chrání rovněž Gorilla Glass 7i a má dokonce mírně vyšší jemnost než u Xiaomi 17T Pro (460 vs. 447 PPI). Zatímco maximální jas 3 500 nitů zůstal zachován, a je zcela dostačující i na velmi slunečné dny, minimální jas v tomto případě není pouhý 1 nit jako u Xiaomi 17T Pro. V praxi je rozdíl viditelný, ale nejedná se o žádný „dealbreaker“ a lze konstatovat, že minimální jas odpovídá běžnému standardu.

Xiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Na celou obrazovku

Výrobce se i u tohoto modelu chlubí řadou certifikací od TÜV Rheinland, díky kterým je obrazovka komfortní pro oči, na což budete patřičně upozorněni také v nastavení displeje. Kromě toho si na první pohled všimnete tenkých rámečků po všech stranách, stejně jako příkladné automatické regulace. 12bitový zobrazovací panel zvládá max. 120Hz a podporuje Dolby Vision či HDR10+.

Recenze Xiaomi Pad 8 Pro – Měl by se iPad bát?
Přečtěte si také

Recenze Xiaomi Pad 8 Pro – Měl by se iPad bát?

Stejně jako u modelu Pro je i zde optická čtečka otisků prstů, která je spíše níže. V dané cenové relaci lze absenci ultrazvukového senzoru poměrně snadno odpustit, i když i v této ceně najdeme pár modelů s touto technologií. Zamrzí také u Xiaomi typické softwarové omezení AoD, který se rozsvítí pouze na 10 sekund po dotknutí se displeje.

Líbilo se nám
  • vysoký maximální jas
  • tenké rámečky
  • ochrana zraku
Nelíbilo se nám
  • nemá ultrazvukovou čtečku otisků prstů
  • omezený režim AoD

Zvuk: bez problémů

Telefon je vybaven stereo reproduktory, které umí hrát pěkně nahlas a umí vykouzlit slušný stereo efekt, pouze basová složka by mohla být o něco výraznější, ačkoliv se nejedná o zásadní nedostatek.

Líbilo se nám
  • stereo zvuk

Výkon hardwaru: stále dostačující

U tohoto modelu Xiaomi vsadilo na čip MediaTek Dimensity 8500 Ultra, který byl uveden na trh v letošním roce a je vyráběn 4nm technologií u TSMC. Poskytne dostatek výkonu i pro náročnější, ačkoliv vyloženě vlajkovým výkonem nedisponuje, navíc je vždy párován s 12 GB RAM LPDDR5X a také 256/512GB úložištěm typu UFS 4.1. Během používání tak prakticky nenarazíte na žádné limity, stejně tak chválím absenci výraznějšího zahřívání.

Xiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Líbilo se nám
  • výkonný čip i moderní RAM a úložiště
  • bez výrazného zahřívání

Výdrž baterie: stále skvělá

Model 17T nabídne, stejně jako Xiaomi 17T Pro, špičkovou výdrž, která může dosahovat až tří dnů při volnějším (víkendovém) režimu, a to navzdory mírně menší baterii s kapacitou 6 500 mAh. Stále se jedná o křemíkovou technologii, avšak tento model postrádá bezdrátové nabíjení. Oproti Xiaomi 17T Pro je pouze o 0,1 mm tenčí, jedná se tedy spíše o rozhodnutí tyto dva modely výrazněji odlišit.

Odlišný je rovněž nabíjecí výkon, který v tomto případě činí 67 W, avšak při využití standardu PPS pouze 50 W. Ten má důležitou roli, neboť je běžně rozšířený a v praxi to znamená, že nemusíte investovat do proprietární nabíječky od Xiaomi, abyste dosáhli vyššího nabíjecího výkonu. Teoretických 67 W skrze řešení Xiaomi a 50 W s využitím PPS v praxi nepředstavuje zásadní rozdíl v čase nabíjení. V obou případech se dostanete na cca 55 % stavu nabití za půl hodiny a plné nabití trvá přibližně hodinu. Chvalitebná je přítomnost režimů pro prodloužení životnosti baterie či podpora 22,5W reverzního drátového nabíjení.

Líbilo se nám
  • špičková výdrž na nabití
  • podpora PPS
Nelíbilo se nám
  • chybí bezdrátové nabíjení
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: Bluetooth 6.0 na palubě

Můžete se spolehnout na Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC pro platby a veškeré navigační systémy. V telefonu najdeme rovněž slot pro dvě nanoSIM a nechybí ani podpora eSIM či infraport, který se ukrývá ve fotomodulu.

Líbilo se nám
  • bezproblémová konektivita

Fotoaparát: stejný zoom jako u Pro

Xiaomi 17T disponuje prakticky identickou výbavou, jakou najdeme u modelu Pro, jediný rozdíl představuje o něco menší primární snímač s velikostí 1/1,55" oproti 1/1,3". Světelnost f/1.7 i 50Mpx rozlišení je nicméně identické a téměř stejná je i kvalita snímků.

Xiaomi 17T

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 5násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/3.0 f/2.2
Velikost snímače 1/1,55" 1/3,06" 1/2,76" 1/3,42"
Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 0,64 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 23 mm 15 mm 115 mm 21 mm
Stabilizace optická bez stabilizace optická bez stabilizace
Ostření vícesměrové PDAF pevné vícesměrové PDAF pevné

Pětinásobný teleobjektiv nabídne kromě výrazné úrovně přiblížení také prokreslené detaily s možností pořídit pěkné portrétní záběry i makra. V tomto případě může být však mírně omezující minimální ostřící vzdálenost cca 30 cm. Fotografie napříč objektivy jsou přitom obvykle i pěkně barevně sladěné, což není úplně standardem. Problém nečiní ani náročnější světelné podmínky s vysokým dynamickým rozsahem, avšak telefon má ve výchozím nastavení místy tendenci dost akcentovat odstíny zelené, jak si můžete sami prohlédnout. Výsledkem jsou tak poměrně kontrastní snímky, které nevypadají až tak přirozeně, s čímž si ale můžete pohrát v nastavení fotoaparátu, který mimochodem nese podpis Leica.

Xiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku

Hlavní snímač je sice menší, přesto nabídne velmi slušnou kvalitu záběrů, kterým neschází dostatek detailů a velmi schopný je i dvojnásobný zoom. Kvůli menší velikosti lze zaznamenat o něco horší schopnost pořizovat fotografie v noci či obecně zhoršených světelných podmínkách, ani tyto záběry však nezklamou z hlediska kontrastu, detailů a úrovně „prosvětlení“. Nejslabším je z trojice fotoaparátů na zádech bezpochyby ultraširokoúhlý objektiv, z něhož lezou měkčí snímky, ale stále velmi dobře použitelné. Selfie kamerka je pak rovněž dostačující, pokud se fotíte jednou za čas. Video lze natáčet maximálně v rozlišení 4K s 60 FPS, přičemž stabilizace je průměrná.

Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku

Xiaomi 17T 4K 60 FPS

Líbilo se nám
  • velmi schopný teleobjektiv a slušný hlavní snímač
  • množství detailů i možnost fotit makro snímky
Nelíbilo se nám
  • ultraširokoúhlý objektiv

Software: dlouhá podpora samozřejmostí

V telefonu najdeme nejnovější verzi nadstavby HyperOS 3 postavenou na Androidu 16, kterou doplňuje spousta funkcí Xiaomi AI. Jedná se například o pokročilé úpravy fotografií, velmi přesný přepis textu v češtině či překlad hovorů v reálném čase. Potěší také dlouhá softwarová podpora, konkrétně 6 let bezpečnostních aktualizací a 5 velkých aktualizací. Systém funguje svižně, bohužel se však Xiaomi nevyhnulo tradici předinstalovat velké množství zbytečných aplikací typu TikTok, WPS Office či Booking.com, i když je lze alespoň snadno odinstalovat. Co lze naopak pochválit, to je bohatý ekosystém a provázanost napříč produkty Xiaomi, ale také Apple.

Xiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17T
Líbilo se nám
  • délka podpory
  • vychytávky umělé inteligence
Nelíbilo se nám
  • zbytečný balast
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Xiaomi 17T představuje o něco kompaktnější a cenově dostupnější alternativu k modelu Xiaomi 17T Pro. Zaujme především nasazením stejně schopného teleobjektivu nebo velké baterie, která spolehlivě zajistí dlouhou výdrž. Strádat přitom nebudete ani v oblasti zpracování, displeje či výkonu. Jedinou výraznější nevýhodou zůstává absence bezdrátového nabíjení. Pokud jsou však pro vás prioritou o něco menší rozměry a nižší hmotnost, rozhodně stojí za to nákup tohoto modelu zvážit.

Xiaomi 17T
Kde koupitXiaomi 17T 12GB/256GB
Koupit od 350 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Konkurence

Za podobnou cenu lze pořídit Google Pixel 10, kde dostanete ultrazvukovou čtečku, zajímavější design či bezdrátové nabíjení. Xiaomi boduje v oblasti kapacity baterie, nabíjení, výkonu a pochopitelně i velikosti displeje.

Google Pixel 10 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Google Pixel 10 256 GB

Rozměry152,8 × 72 × 8,6 mm, 204 g
DisplejOLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorGoogle Tensor G5,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 128 GB / 256 GBne
Akumulátor4 970 mAh

Zajímavou konkurencí může být Nothing Phone (4a) Pro se systémem Glyph. Stejně jako 17T nedisponuje ani tento model bezdrátovým nabíjením, důvodem je však dnes poměrně raritní celokovové šasi. Schopná je také výbava a za zmínku stojí i vychytávky použitého systému. Xiaomi se však může pochlubit větší baterií, výkonnějším nabíjením i vyšším výkonem.

Nothing Phone (4a) ProPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Nothing Phone (4a) Pro

Rozměry164 × 76,6 × 8 mm, 210 g
DisplejAMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 080 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

xiaomi-17t
Klady
  • dlouhá výdrž na nabití
  • schopná fotovýbava v čele s teleobjektivem
  • dostačující výkon i moderní RAM a úložiště
  • povedený design a vysoká odolnost
  • dlouhá softwarová podpora
Zápory
  • zbytečný balast v systému
  • bez ultrazvukové čtečky a s omezeným AoD
  • postrádá bezdrátové nabíjení
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
David Rajtr
David Rajtr
Určitě asi lepší volba než Pro verze.
Odpovědět
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
A to niekto používa AOD 24/7? ved to žerie baterku jak sviňa, zbytočne mínus ako vždy
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze