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Jak fotí nové duo Xiaomi 17T a 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem?

Ioannis Papadopoulos
Jak fotí nové duo Xiaomi 17T a 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • V čem se liší fotovýbava dvojice novinek, které sdílejí pětinásobný teleobjektiv?
  • Prohlédněte si snímky zachycené v různých světelných podmínkách na oba dva smartphony
Xiaomi 17T
Kde koupitXiaomi 17T 12GB/256GB
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Xiaomi 17T Pro
Kde koupitXiaomi 17T Pro 12GB/1TB
Koupit od 590 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Dvojice horkých novinek z řady Xiaomi 17T přináší kromě štědrých dárků k nákupu také velmi zajímavou výbavu. Ta čítá výkonné čipsety od MediaTeku, velkorysé úložiště, velkou baterii a především atraktivní fotovýbavu. Hlavní dominantou je přitom nepochybně pětinásobný teleobjektiv, který v této cenové relaci (což platí zejména pro dostupnější Xiaomi 17T) rozhodně není běžný. Jak ale tyto novinky fotí?

Xiaomi 17T Pro

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 5násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/3.0 f/2.2
Velikost snímače 1/1,3" 1/3,06" 1/2,76" 1(3,42"
Velikost pixelů 1,2 µm 1,12 µm 0,64 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 23 mm 15 mm 115 mm 21 mm
Stabilizace optická bez stabilizace optická bez stabilizace
Ostření vícesměrové PDAF pevné vícesměrové PDAF pevné

Xiaomi 17T

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 5násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/3.0 f/2.2
Velikost snímače 1/1,55" 1/3,06" 1/2,76" 1(3,42"
Velikost pixelů 1,0 µm 1,12 µm 0,64 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 23 mm 15 mm 115 mm 21 mm
Stabilizace optická bez stabilizace optická bez stabilizace
Ostření vícesměrové PDAF pevné vícesměrové PDAF pevné

Z přiložených tabulek s parametry je patrné, že stejný je nejen teleobjektiv, ale také selfie kamerka a ultraširokoúhlý objektiv. Pouze v případě primárního fotoaparátu je Xiaomi 17T osazeno o něco menším snímačem. Ukázkové snímky jsme zachytili s nejaktuálnějším softwarem za zcela standardních podmínek, a to bez jakýchkoliv úprav během focení či po něm. O své názory na to, jak Xiaomi 17T a 17T Pro fotí, se můžete podělit v komentářích pod článkem.

Xiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17TXiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T
Na celou obrazovku
Xiaomi 17T
Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17TPřejít do katalogu

Xiaomi 17T

Rozměry157,6 × 75,2 × 8,2 mm, 200 g
DisplejSuper AMOLED, 6,59" (2 756 × 1 268 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 8500 Ultra,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor6 500 mAh
Xiaomi 17T ProPřejít do katalogu

Xiaomi 17T Pro

Rozměry162,2 × 77,5 × 8,3 mm, 219 g
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9500,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor7 000 mAh
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