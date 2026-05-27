Jak fotí nové duo Xiaomi 17T a 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem?

Dvojice horkých novinek z řady Xiaomi 17T přináší kromě štědrých dárků k nákupu také velmi zajímavou výbavu. Ta čítá výkonné čipsety od MediaTeku, velkorysé úložiště, velkou baterii a především atraktivní fotovýbavu. Hlavní dominantou je přitom nepochybně pětinásobný teleobjektiv, který v této cenové relaci (což platí zejména pro dostupnější Xiaomi 17T) rozhodně není běžný. Jak ale tyto novinky fotí?
Xiaomi 17T Pro
Primární senzor
Ultraširokoúhlý objektiv
5násobný teleobjektiv
Selfie kamerka
Rozlišení
50 Mpx
12 Mpx
50 Mpx
32 Mpx
Světelnost objektivu
f/1.7
f/2.2
f/3.0
f/2.2
Velikost snímače
1/1,3"
1/3,06"
1/2,76"
1(3,42"
Velikost pixelů
1,2 µm
1,12 µm
0,64 µm
0,64 µm
Ohnisková vzdálenost
23 mm
15 mm
115 mm
21 mm
Stabilizace
optická
bez stabilizace
optická
bez stabilizace
Ostření
vícesměrové PDAF
pevné
vícesměrové PDAF
pevné
Xiaomi 17T
Primární senzor
Ultraširokoúhlý objektiv
5násobný teleobjektiv
Selfie kamerka
Rozlišení
50 Mpx
12 Mpx
50 Mpx
32 Mpx
Světelnost objektivu
f/1.7
f/2.2
f/3.0
f/2.2
Velikost snímače
1/1,55"
1/3,06"
1/2,76"
1(3,42"
Velikost pixelů
1,0 µm
1,12 µm
0,64 µm
0,64 µm
Ohnisková vzdálenost
23 mm
15 mm
115 mm
21 mm
Stabilizace
optická
bez stabilizace
optická
bez stabilizace
Ostření
vícesměrové PDAF
pevné
vícesměrové PDAF
pevné
Z přiložených tabulek s parametry je patrné, že stejný je nejen teleobjektiv, ale také selfie kamerka a ultraširokoúhlý objektiv. Pouze v případě primárního fotoaparátu je Xiaomi 17T osazeno o něco menším snímačem. Ukázkové snímky jsme zachytili s nejaktuálnějším softwarem za zcela standardních podmínek, a to bez jakýchkoliv úprav během focení či po něm. O své názory na to, jak Xiaomi 17T a 17T Pro fotí, se můžete podělit v komentářích pod článkem.