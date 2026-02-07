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Ideální fotomobil do každé situace? Xiaomi 17T Pro chce oslnit ve dne i v noci

Ioannis Papadopoulos
Ideální fotomobil do každé situace? Xiaomi 17T Pro chce oslnit ve dne i v noci
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Jak fotí Xiaomi 17T Pro po prvních aktualizacích softwaru?
  • Skvěle si vede 5násobný teleobjektiv, ale i hlavní snímač, posuďte sami
Xiaomi 17T Pro
Kde koupitXiaomi 17T Pro 12GB/1TB
Koupit od 590 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Dnes už má možnost pořídit si kvalitní fotomobil v podstatě každý a dávno neplatí, že je nutné investovat horentní sumy. Pěkným důkazem je nové Xiaomi 17T Pro, které oproti základnímu modelu Xiaomi 17T sází na ještě větší hlavní snímač. Zbytek fotografické sestavy zůstává identický, přičemž tím vůbec největším lákadlem celé fotovýbavy je bezpochyby pětinásobný teleobjektiv.

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Ten uživatele osloví nejen výrazným optickým přiblížením, ale díky solidní velikosti senzoru a díky vysokému rozlišení také schopností zachytit pěkně detailní snímky. Velmi dobře rovněž poslouží k focení působivých portrétů a poradí si dokonce i s makro snímky, byť je nutné počítat s drobným limitem v podobě minimální ostřící vzdálenosti kolem 30 centimetrů.

Primární senzor Ultraširokoúhlý objektiv 5násobný teleobjektiv Selfie kamerka
Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 32 Mpx
Světelnost objektivu f/1.7 f/2.2 f/3.0 f/2.2
Velikost snímače 1/1,3" 1/3,06" 1/2,76" 1/3,42"
Velikost pixelů 1,2 µm 1,12 µm 0,64 µm 0,64 µm
Ohnisková vzdálenost 23 mm 15 mm 115 mm 21 mm
Stabilizace optická bez stabilizace optická bez stabilizace
Ostření vícesměrové PDAF pevné vícesměrové PDAF pevné

Jelikož se takřka každý moderní smartphone dočká krátce po uvedení na trh menších či větších aktualizací systému, rozhodli jsme se s Xiaomi 17T Pro pořídit několik nových záběrů, které vám poskytnou lepší představu o jeho fotografických schopnostech. Níže si můžete prohlédnout snímky, které potěší líbivým barevným podáním, skvělou prokresleností s velkým množstvím detailů, přesně nastavenou expozicí i spolehlivě fungujícím HDR. Kvalita fotografií je na velmi vysoké úrovni a lze předpokládat, že výrobce bude softwarovými aktualizacemi fotoaparát postupem času ještě vylepšovat.

Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku
Portrétní a makro snímky
Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku
Snímky focené na hlavní fotoaparát, ultraširokoúhlý objektiv i pětinásobný teleobjektiv
Xiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T ProXiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Xiaomi 17T Pro
Na celou obrazovku
Snímky focené na hlavní fotoaparát, ultraširokoúhlý objektiv i pětinásobný teleobjektiv
Xiaomi 17T ProPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Xiaomi 17T Pro

Rozměry162,2 × 77,5 × 8,3 mm, 219 g
DisplejSuper AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorMediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor7 000 mAh, doba nabíjení: 0:45 hodin
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