Ideální fotomobil do každé situace? Xiaomi 17T Pro chce oslnit ve dne i v noci

Dnes už má možnost pořídit si kvalitní fotomobil v podstatě každý a dávno neplatí, že je nutné investovat horentní sumy. Pěkným důkazem je nové Xiaomi 17T Pro, které oproti základnímu modelu Xiaomi 17T sází na ještě větší hlavní snímač. Zbytek fotografické sestavy zůstává identický, přičemž tím vůbec největším lákadlem celé fotovýbavy je bezpochyby pětinásobný teleobjektiv.
Ten uživatele osloví nejen výrazným optickým přiblížením, ale díky solidní velikosti senzoru a díky vysokému rozlišení také schopností zachytit pěkně detailní snímky. Velmi dobře rovněž poslouží k focení působivých portrétů a poradí si dokonce i s makro snímky, byť je nutné počítat s drobným limitem v podobě minimální ostřící vzdálenosti kolem 30 centimetrů.
|Primární senzor
|Ultraširokoúhlý objektiv
|5násobný teleobjektiv
|Selfie kamerka
|Rozlišení
|50 Mpx
|12 Mpx
|50 Mpx
|32 Mpx
|Světelnost objektivu
|f/1.7
|f/2.2
|f/3.0
|f/2.2
|Velikost snímače
|1/1,3"
|1/3,06"
|1/2,76"
|1/3,42"
|Velikost pixelů
|1,2 µm
|1,12 µm
|0,64 µm
|0,64 µm
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|15 mm
|115 mm
|21 mm
|Stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|optická
|bez stabilizace
|Ostření
|vícesměrové PDAF
|pevné
|vícesměrové PDAF
|pevné
Jelikož se takřka každý moderní smartphone dočká krátce po uvedení na trh menších či větších aktualizací systému, rozhodli jsme se s Xiaomi 17T Pro pořídit několik nových záběrů, které vám poskytnou lepší představu o jeho fotografických schopnostech. Níže si můžete prohlédnout snímky, které potěší líbivým barevným podáním, skvělou prokresleností s velkým množstvím detailů, přesně nastavenou expozicí i spolehlivě fungujícím HDR. Kvalita fotografií je na velmi vysoké úrovni a lze předpokládat, že výrobce bude softwarovými aktualizacemi fotoaparát postupem času ještě vylepšovat.
Xiaomi 17T Pro
|Rozměry
|162,2 × 77,5 × 8,3 mm, 219 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500, 1×4,21 GHz + 3×3,5 GHz + 4×2,7 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|7 000 mAh, doba nabíjení: 0:45 hodin