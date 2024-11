Po vzoru Applu, Samsungu či Googlu. Xiaomi vyvíjí vlastní procesor pro mobily

Fotografie: Xiaomi

Jak informovala agentura Bloomberg, Xiaomi údajně pracuje na vlastním čipsetu vyvinutém tzv. in-house. Cílem má být snížení závislosti na Qualcommu a MediaTeku, tedy největších hráčích ve světě procesorových jednotek pro mobilní telefony a tablety.

Xiaomi is preparing a self-designed mobile processor for its upcoming smartphones in an effort to reduce its reliance on foreign suppliers Qualcomm and MediaTek https://t.co/sWNSEvXkuE — Bloomberg (@business) November 26, 2024

Jak doplňuje gsmarena.com, hromadná výroba čipu by měla být zahájena už příští rok s tím, že první telefony jím vybavené také spatříme už v roce 2025.

Zpráva je možná méně překvapivá, než by se mohlo na první pohled zdát. Představitelé Čínské lidové republiky totiž v minulosti už několikrát hlasitě žádali firmy, aby co nejvíce omezily závislost na zahraničních technologiích, což souvisí i s aktuálním bojem mezi Evropou/Amerikou a Čínou v oblasti automotive, o čemž vás pravidelně informujeme na našem sesterském projektu fdrive.cz

Zdá se tedy, že Xiaomi vyslyšelo představitele Číny a zapracuje na závislosti na USA (Qualcomm) a Tchaj-wanu (MediaTek). Nicméně aktuálně nejsou známé žádné podrobnosti, takže nejenže nevíme o výkonu a technologiích, které připravovaný procesor nabídne, ale ani netušíme, zda má Xiaomi v plánu naprosto odstřihnout dodávky od Qualcommu a MediaTeku. Pravděpodobnější je však postupné osamostatňování se, stejně jako to, že pravděpodobně nepůjde o vlajkový čipset, ale Xiaomi nasadí vlastní procesor nejdříve ve střední/nižší třídě.

Co však víme jistě, je to, že Xiaomi plánuje v příštím roce investovat přibližně 30 miliard čínských jüanů (99 miliard korun) do výzkumu a vývoje, zatímco letos to bylo 24 miliard jüanů (80 miliard korun). Těžko však odhadovat, kolik z částky putuje na vývoj vlastního procesoru, protože ve velkém investuje i do elektromobility. A otázka na závěr: koupili byste si telefon Xiaomi s čipem vyvíjeným „in-house“? Dejte nám vědět v komentářích.