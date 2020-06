Zbavte se reklam na YouTube pomocí kouzelného interpunkčního znaménka

Reklamy nemá nikdo rád. Přestože díky nim může být provozována drtivá většina internetových médií, existuje hned několik různých postupů, jak je deaktivovat nebo alespoň omezit. Pokud vás obzvlášť iritují reklamy na síti YouTube (třeba ty, které nejdou ani po pár sekundách přeskočit), můžete vyzkoušet jednoduchý trik, o který se podělil vývojář s přezdívkou unicorn4sale.

Add a period after the TLD (ex: .com.) to bypass ads on YouTube and a lot of website using outside ad/media servers—it can even bypass paywalls!

ty u/unicorn4sale 🦄👍 pic.twitter.com/NiazBcFieA