mobilenet.cz na sociálních sítích
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G
recenze

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G

Ultraodolný multitalent
Ioannis Papadopoulos
5

Špičková odolnost, obří AMOLED displej s vysokým jasem nebo podpora 100W nabíjení – to vše nabídne Redmi Note 15 Pro+ 5G, které přihodí i štědrou kapacitu baterie a velké úložiště. Jak se novinka osvědčila v testu?

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G přichází s vysokou odolností, velkým displejem i obří kapacitou baterie. Přesvědčil nás telefon ale kromě papírových parametrů i v reálu?

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Kde koupitXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12GB/512GB
Koupit od 290 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Technické parametry Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB

Kompletní specifikace
Konstrukce163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
DisplejAMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
Fotoaparát200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 7s Gen 4, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostleden 2026,

Obsah balení: kabel i pouzdro

V samotném balení najdeme to, na co jsme od výrobce zvyklí. Nad rámec datového/nabíjecího kabelu, který je stále typu USB-C/USB-A, jde o silikonové pouzdro tmavě šedé barvy, které působí decentně a telefonu poskytne ochranu před poškrábáním či pády.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Na celou obrazovku
Líbilo se nám
  • včetně pouzdra

Konstrukce a zpracování: odolný uvnitř i navenek

Novinka se řadí mezi extrémně odolné smartphony a zároveň je důkazem toho, že v dnešní době to pouze ochranou dle standardu IP rozhodně nekončí a nastupují nové indikátory toho, že máte čest se skutečně odolným zařízením. Jedním z nich je například hodnocení SGS či speciální test odolnosti vůči pádům. Nové Redmi Note 15 Pro+ 5G pak exceluje i v tomto ohledu, neboť má ochranu IP66/IP68/IP69/IP69K, ale také rovnou pětihvězdičkové hodnocení SGS a je testováno na to, aby odolalo pádům z výšky 2,5 m. V rámci české premiéry tak byla novinka příhodně uvedena v Cirku La Putyka, kde s telefonem akrobati předváděli psí kusy.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Na celou obrazovku

Mobil navzdory tomu, jak je odolný, navíc potěší i povedeným designem. Testované provedení s veganskou kůží se vzhledem a úrovní zpracování vyrovná i dražším zařízením. Jmenovitě lze pochválit absenci extravagantního fotomodulu. V tomto případě je navíc pěkně vycentrovaný a nezpůsobuje divoké kývání na rovných površích. Veganská kůže je také velmi příjemná na dotek a například nyní v zimě je praktická i v tom ohledu, že v dlani tolik neklouže.

Blankytně modré Redmi Note 15 Pro 5G v redakci. Jak se vám líbí?
Přečtěte si také

Blankytně modré Redmi Note 15 Pro 5G v redakci. Jak se vám líbí?

Při detailním pohledu na boky zařízení si lze všimnout také absence anténních předělů, což značí přítomnost rámečků z plastového/kompozitního materiálu, nikoliv kovu. Ve výsledku se však vzhledem k extrémní odolnosti jedná o správné řešení – při pádu (např. z testované výšky 2,5 m) totiž dojde k lepšímu rozprostření/absorpci kinetických sil. Zatímco u telefonu s kovovým rámečkem by tak při dopadu na roh rámu téměř s jistotou došlo k prasknutí skla, v případě Redmi Note 15 Pro+ 5G jsou šance na prasknutí násobně nižší, neboť náraz do velké míry vstřebá samotný rám.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)

Neschází ani certifikace od TÜV, přičemž se výrobce chlubí tím, že konkrétně 17 komponentám se dostalo speciálního utěsnění, navíc telefon prošel komplexními testy voděodolnosti. Solidní, avšak spíše jen průměrná v dané cenové kategorii, je také haptická odezva, a nechybí ani slot pro dvojici nanoSIM.

Líbilo se nám
  • nasazení veganské kůže
  • špičková odolnost
  • příjemně padne do dlaně
Nelíbilo se nám
  • konkurence nabídne i hliníkové rámečky (může být na úkor odolnosti)
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Displej: skutečně povedený

Výrobce nasadil velký 6,83" AMOLED panel s podporou Dolby Vision, HDR10+, 120Hz obnovovací frekvencí (včetně 3 840Hz PWM) a jemností atakující hodnotu 450 PPI. To vše navíc doplňují tenké rámečky a mírně zaoblené okraje. Pokud tak holdujete striktně rovným panelům, může pro vás mírné zaoblení představovat nevýhodu, v praxi je však úhel zaoblení natolik nízký, že rozhodně nijak rušivě nepůsobí. Nedochází ani k deformaci obrazu v oblasti zaoblení.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Na celou obrazovku

Jelikož je novinka extrémně odolná, nemůže scházet ani vysoce odolné sklo Gorilla Glass Victus 2. Oproti aktuálnímu trendu nasazovat levnější Glass 7i se jedná o chvályhodné (a snad až překvapivé) rozhodnutí, za které dáváme palec nahoru. Problém nebudete mít ani s jasem, který má hodnotu až 3 200 nitů – v praxi jsem pak nenarazil na situaci, kdy by jas nebyl dostatečně vysoký. Stejně dobře však funguje i automatická regulace a k dispozici je i Always-On. Na závěr zmíním čtečku otisku prstů, která je optická a funguje příkladně.

Líbilo se nám
  • vysoký jas
  • tenké rámečky
  • spolehlivá čtečka otisků prstů

Zvuk: nahlas i kvalitně

Dvojice reproduktorů hraje nadprůměrně kvalitně i nahlas, těšit se můžete na slušný prostorový efekt, čistý zvuk i slušnou basovou složku.

Líbilo se nám
  • kvalitní hlasité reproduktory

Výkon hardwaru: postačí i náročnějším?

Výrobce se rozhodl pro nasazení čipu Snapdragon 7s Gen 4 v kombinaci s 512GB úložištěm a 12 GB RAM. Použitý čip nabídne dostatek výkonu pro běžné používání i mírně náročnější situace, navíc nemá tendenci se zahřívat a v dané třídě umí zprostředkovat více než dostatek výkonu. Úložiště skýtá dostatek místa pro velké množství aplikací, fotografií či videa i na delší období.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Líbilo se nám
  • bezproblémový výkon
  • až 512GB úložiště

Výdrž baterie: excelentní

V oblasti kapacity baterie a výkonu nabíjení nenarazíte na žádný kompromis. Novinka se totiž chlubí křemíkovou baterií s kapacitou 6 500 mAh a navíc podporou 100W (drátového) nabíjení.


Jak je patrné z přiloženého grafu, novinka prokázala schopnost velmi rychle doplnit energii, a v kombinaci s velkou baterií s cca 2,5 až 3denním provozem se tak jedná o excelentní volbu pro všechny náročné. Výhodou je rovněž 22,5W reverzní (drátového) nabíjení. V případě potřeby tak můžete s modelem bez problémů nabít (takřka) plným výkonem například mnohé iPhony. S čím naopak u tohoto modelu počítat nelze, to je bezdrátové nabíjení.

Líbilo se nám
  • perfektní výdrž na nabití
  • rychlé nabíjení
Nelíbilo se nám
  • nemá bezdrátové nabíjení
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: bez problémů?

Redmi Note 15 Pro+ 5G podporuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6e, eSIM, NFC i navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS a GALILEO. Nechybí ani funkce pro offline komunikaci napříč kompatibilními produkty společnosti Xiaomi.

Líbilo se nám
  • moderní konektivita

Fotoaparát: 200Mpx paráda?

Řada Redmi Note 15 dorazila stejně jako předchozí generace v zastoupení několika modelů, z nichž ten nejvyšší nese označení Note 15 Pro+ 5G. Novinka se chlubí 200Mpx primárním snímačem, který slibuje solidní kvalitu snímků. Jak se mu ale daří v praxi?

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Čelní kamerka
Rozlišení 200 Mpx 8 Mpx 32 Mpx
Clona f/1.7 f/2.2 f/2.2
Velikost snímače 1/1,4" 1/4" 1/3,0"
Označení snímače Samsung ISOCELL S5KHPE OmniVision OV08F10 OmniVision OV32D40
Velikost pixelů 0,56 µm 1,12 µm 1,0 µm
Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 23 mm 120° ? mm
Typ ostření vícesměrové PDAF fixní ostření fixní ostření
Optická stabilizace ano ne ne

Pokud se ohlédneme do minulosti, snadno zjistíme, že 200Mpx snímače má výrobce u této modelové řady v oblibě, stejně jako 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Telefon jsme proto otestovali v rozmanitých světelných podmínkách na různých typech scén – od přírody a architektury přes snímky v umělém osvětlení až po portréty. Stejně jako u konkurence i zde platí, že za denního světla pořídíte velmi zdařilé fotografie, které jsou s ohledem na cenu a výbavu až lehce nadprůměrné. Hlavní snímač produkuje detailní záběry a překvapivě použitelný je i digitální zoom. Při vyšším přiblížení se sice detaily slévají (patrné je to zejména u zeleně) a kresba měkne, pro občasné použití je však výsledek zcela dostatečný. Pokud nemáte přehnaná očekávání, může vás v určitých situacích dokonce mile překvapit i 30násobný zoom.

Redmi Note 15 Pro+ 5G - zaměřeno na odolnost
Přečtěte si také

Redmi Note 15 Pro+ 5G - zaměřeno na odolnost

Silnou stránkou mobilu je také líbivé barevné podání, slušný kontrast a spolehlivá expozice. Ultraširokoúhlý objektiv potěší konzistentními barvami a vyloženě nezklame ani v noci, kdy jsou fotky sice měkčí, ale stále použitelné. Hlavní snímač pak i ve zhoršeném světle podává výkony, za které by se nemusely stydět ani dražší přístroje. Nemusíte se tak bát šumu ani ztráty detailů, což ostatně dokazuje snímek u areálu Dock. Selfie kamerka je pak pouze průměrná, ale pro občasné příznivce selfies dostačující. Celkově je hlavním tahounem primární snímač, který nabídne velmi solidní kvalitu snímků. Dodejme, že video lze natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS, u 32Mpx selfie kamerky pak pouze ve Full HD s 60 FPS. Kvalita snímků z čelního fotoaparátu je každopádně poplatná dané třídě a běžně náročným uživatelům postačí.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Na celou obrazovku
Portréty a selfie snímky
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Na celou obrazovku
Noční snímky a fotografie v umělém osvětlení
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Na celou obrazovku
Denní snímky

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 4K 30 FPS

Líbilo se nám
  • slušný primární snímač
Nelíbilo se nám
  • ultraširokoúhlý objektiv má limity

Software: stále Android 15

V telefonu najdeme stále starší Android 15, ačkoliv obdrží minimálně Android 19 a také je mu přislíbeno 6 let bezpečnostních záplat. Tradiční nevýhodou systému od Xiaomi je pak velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran (tzv. balastu), který následně musíte odinstalovat, také včetně různých odkazů ke stažení dalších zbytečných aplikací. Systém jako takový však funguje svižně a má četné množství různých nastavení.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)

Líbilo se nám
  • dlouhá podpora
Nelíbilo se nám
  • prozatím Android 15
  • množství balastu
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Redmi Note 15 Pro+ 5G přináší velmi dobrý poměr cena/výkon, a to i vzhledem k nabídce bonusů a dárků. Za vyzdvihnutí každopádně stojí dlouhá výdrž na nabití s rychlým nabíjením, špičková odolnost, parádní displej i slušný primární snímač. Méně pak potěší starší systém s množstvím balastu.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global)
Kde koupitXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 12GB/512GB
Koupit od 290 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Konkurence

V podobné cenové relaci je nový Honor Magic8 Lite s ještě větší baterií, povedeným (plochým) displejem a také systémem s ještě delší přislíbenou podporou a bez zbytečného balastu. Redmi však kontruje vyšším nabíjecím výkonem i o něco schopnější fotovýbavou.

Honor Magic8 LitePřejít do kataloguPřečíst recenzi

Honor Magic8 Lite

Rozměry161,9 × 76,1 × 7,8 mm, 189 g
DisplejAMOLED, 6,79" (2 640 × 1 200 px)
Fotoaparát108 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 6 Gen 4,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor7 500 mAh

Alternativou může být i Google Pixel 9a, který má sice výrazně tlustší rámečky kolem displeje a je méně odolný, avšak boduje schopnější fotovýbavou a operačním systémem s o fous delší podporou. Redmi pak odpovídá výrazně větší baterií, větším displejem i výkonnějším nabíjením, avšak postrádá bezdrát.

Google Pixel 9a 256 GBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Google Pixel 9a 256 GB

Rozměry154,7 × 73,3 × 8,9 mm, 185,9 g
DisplejPOLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorGoogle Tensor G4,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 100 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

xiaomi-redmi-note-15-pro-plus-global
Klady
  • dostatek výkonu i velké úložiště
  • kvalitní displej
  • odolná konstrukce
  • dlouhá výdrž na nabití
  • rychlé nabíjení
Zápory
  • balast v systému
  • nemá bezdrátové nabíjení
  • zatím stále na Androidu 15
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Jan Kasik
Jan Kasik
Je to takové pořád na jedno brdo POCO F7 za 8200Kč se mi zdá výhodnější
Zobrazit odpovědi|Odpovědět
Standa Jandečka
Standa Jandečka
Kdyby místo 200 Mpx dali 50 Mpx, ale pak místo širokáče 8 Mpx dali větší.....
Odpovědět
Ales Blumenstein
Ales Blumenstein
Pořídil jsem ho u Vodafone za 4tis. Pecka victus 2 je sen. Nemusí se lepit žádný folie. Herní to není, ale kdo nehraje, tak za 4tis u operátora výhra v loterii
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze