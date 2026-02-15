Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G přichází s vysokou odolností, velkým displejem i obří kapacitou baterie. Přesvědčil nás telefon ale kromě papírových parametrů i v reálu?
Technické parametry Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|leden 2026,
Obsah balení: kabel i pouzdro
V samotném balení najdeme to, na co jsme od výrobce zvyklí. Nad rámec datového/nabíjecího kabelu, který je stále typu USB-C/USB-A, jde o silikonové pouzdro tmavě šedé barvy, které působí decentně a telefonu poskytne ochranu před poškrábáním či pády.
- včetně pouzdra
Konstrukce a zpracování: odolný uvnitř i navenek
Novinka se řadí mezi extrémně odolné smartphony a zároveň je důkazem toho, že v dnešní době to pouze ochranou dle standardu IP rozhodně nekončí a nastupují nové indikátory toho, že máte čest se skutečně odolným zařízením. Jedním z nich je například hodnocení SGS či speciální test odolnosti vůči pádům. Nové Redmi Note 15 Pro+ 5G pak exceluje i v tomto ohledu, neboť má ochranu IP66/IP68/IP69/IP69K, ale také rovnou pětihvězdičkové hodnocení SGS a je testováno na to, aby odolalo pádům z výšky 2,5 m. V rámci české premiéry tak byla novinka příhodně uvedena v Cirku La Putyka, kde s telefonem akrobati předváděli psí kusy.
Mobil navzdory tomu, jak je odolný, navíc potěší i povedeným designem. Testované provedení s veganskou kůží se vzhledem a úrovní zpracování vyrovná i dražším zařízením. Jmenovitě lze pochválit absenci extravagantního fotomodulu. V tomto případě je navíc pěkně vycentrovaný a nezpůsobuje divoké kývání na rovných površích. Veganská kůže je také velmi příjemná na dotek a například nyní v zimě je praktická i v tom ohledu, že v dlani tolik neklouže.
Při detailním pohledu na boky zařízení si lze všimnout také absence anténních předělů, což značí přítomnost rámečků z plastového/kompozitního materiálu, nikoliv kovu. Ve výsledku se však vzhledem k extrémní odolnosti jedná o správné řešení – při pádu (např. z testované výšky 2,5 m) totiž dojde k lepšímu rozprostření/absorpci kinetických sil. Zatímco u telefonu s kovovým rámečkem by tak při dopadu na roh rámu téměř s jistotou došlo k prasknutí skla, v případě Redmi Note 15 Pro+ 5G jsou šance na prasknutí násobně nižší, neboť náraz do velké míry vstřebá samotný rám.
Neschází ani certifikace od TÜV, přičemž se výrobce chlubí tím, že konkrétně 17 komponentám se dostalo speciálního utěsnění, navíc telefon prošel komplexními testy voděodolnosti. Solidní, avšak spíše jen průměrná v dané cenové kategorii, je také haptická odezva, a nechybí ani slot pro dvojici nanoSIM.
- nasazení veganské kůže
- špičková odolnost
- příjemně padne do dlaně
- konkurence nabídne i hliníkové rámečky (může být na úkor odolnosti)
Displej: skutečně povedený
Výrobce nasadil velký 6,83" AMOLED panel s podporou Dolby Vision, HDR10+, 120Hz obnovovací frekvencí (včetně 3 840Hz PWM) a jemností atakující hodnotu 450 PPI. To vše navíc doplňují tenké rámečky a mírně zaoblené okraje. Pokud tak holdujete striktně rovným panelům, může pro vás mírné zaoblení představovat nevýhodu, v praxi je však úhel zaoblení natolik nízký, že rozhodně nijak rušivě nepůsobí. Nedochází ani k deformaci obrazu v oblasti zaoblení.
Jelikož je novinka extrémně odolná, nemůže scházet ani vysoce odolné sklo Gorilla Glass Victus 2. Oproti aktuálnímu trendu nasazovat levnější Glass 7i se jedná o chvályhodné (a snad až překvapivé) rozhodnutí, za které dáváme palec nahoru. Problém nebudete mít ani s jasem, který má hodnotu až 3 200 nitů – v praxi jsem pak nenarazil na situaci, kdy by jas nebyl dostatečně vysoký. Stejně dobře však funguje i automatická regulace a k dispozici je i Always-On. Na závěr zmíním čtečku otisku prstů, která je optická a funguje příkladně.
- vysoký jas
- tenké rámečky
- spolehlivá čtečka otisků prstů
Zvuk: nahlas i kvalitně
Dvojice reproduktorů hraje nadprůměrně kvalitně i nahlas, těšit se můžete na slušný prostorový efekt, čistý zvuk i slušnou basovou složku.
- kvalitní hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: postačí i náročnějším?
Výrobce se rozhodl pro nasazení čipu Snapdragon 7s Gen 4 v kombinaci s 512GB úložištěm a 12 GB RAM. Použitý čip nabídne dostatek výkonu pro běžné používání i mírně náročnější situace, navíc nemá tendenci se zahřívat a v dané třídě umí zprostředkovat více než dostatek výkonu. Úložiště skýtá dostatek místa pro velké množství aplikací, fotografií či videa i na delší období.
- bezproblémový výkon
- až 512GB úložiště
Výdrž baterie: excelentní
V oblasti kapacity baterie a výkonu nabíjení nenarazíte na žádný kompromis. Novinka se totiž chlubí křemíkovou baterií s kapacitou 6 500 mAh a navíc podporou 100W (drátového) nabíjení.
Jak je patrné z přiloženého grafu, novinka prokázala schopnost velmi rychle doplnit energii, a v kombinaci s velkou baterií s cca 2,5 až 3denním provozem se tak jedná o excelentní volbu pro všechny náročné. Výhodou je rovněž 22,5W reverzní (drátového) nabíjení. V případě potřeby tak můžete s modelem bez problémů nabít (takřka) plným výkonem například mnohé iPhony. S čím naopak u tohoto modelu počítat nelze, to je bezdrátové nabíjení.
- perfektní výdrž na nabití
- rychlé nabíjení
- nemá bezdrátové nabíjení
Konektivita: bez problémů?
Redmi Note 15 Pro+ 5G podporuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6e, eSIM, NFC i navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS a GALILEO. Nechybí ani funkce pro offline komunikaci napříč kompatibilními produkty společnosti Xiaomi.
- moderní konektivita
Fotoaparát: 200Mpx paráda?
Řada Redmi Note 15 dorazila stejně jako předchozí generace v zastoupení několika modelů, z nichž ten nejvyšší nese označení Note 15 Pro+ 5G. Novinka se chlubí 200Mpx primárním snímačem, který slibuje solidní kvalitu snímků. Jak se mu ale daří v praxi?
|Hlavní fotoaparát
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Čelní kamerka
|Rozlišení
|200 Mpx
|8 Mpx
|32 Mpx
|Clona
|f/1.7
|f/2.2
|f/2.2
|Velikost snímače
|1/1,4"
|1/4"
|1/3,0"
|Označení snímače
|Samsung ISOCELL S5KHPE
|OmniVision OV08F10
|OmniVision OV32D40
|Velikost pixelů
|0,56 µm
|1,12 µm
|1,0 µm
|Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru
|23 mm
|120°
|? mm
|Typ ostření
|vícesměrové PDAF
|fixní ostření
|fixní ostření
|Optická stabilizace
|ano
|ne
|ne
Pokud se ohlédneme do minulosti, snadno zjistíme, že 200Mpx snímače má výrobce u této modelové řady v oblibě, stejně jako 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Telefon jsme proto otestovali v rozmanitých světelných podmínkách na různých typech scén – od přírody a architektury přes snímky v umělém osvětlení až po portréty. Stejně jako u konkurence i zde platí, že za denního světla pořídíte velmi zdařilé fotografie, které jsou s ohledem na cenu a výbavu až lehce nadprůměrné. Hlavní snímač produkuje detailní záběry a překvapivě použitelný je i digitální zoom. Při vyšším přiblížení se sice detaily slévají (patrné je to zejména u zeleně) a kresba měkne, pro občasné použití je však výsledek zcela dostatečný. Pokud nemáte přehnaná očekávání, může vás v určitých situacích dokonce mile překvapit i 30násobný zoom.
Silnou stránkou mobilu je také líbivé barevné podání, slušný kontrast a spolehlivá expozice. Ultraširokoúhlý objektiv potěší konzistentními barvami a vyloženě nezklame ani v noci, kdy jsou fotky sice měkčí, ale stále použitelné. Hlavní snímač pak i ve zhoršeném světle podává výkony, za které by se nemusely stydět ani dražší přístroje. Nemusíte se tak bát šumu ani ztráty detailů, což ostatně dokazuje snímek u areálu Dock. Selfie kamerka je pak pouze průměrná, ale pro občasné příznivce selfies dostačující. Celkově je hlavním tahounem primární snímač, který nabídne velmi solidní kvalitu snímků. Dodejme, že video lze natáčet maximálně ve 4K s 30 FPS, u 32Mpx selfie kamerky pak pouze ve Full HD s 60 FPS. Kvalita snímků z čelního fotoaparátu je každopádně poplatná dané třídě a běžně náročným uživatelům postačí.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 4K 30 FPS
- slušný primární snímač
- ultraširokoúhlý objektiv má limity
Software: stále Android 15
V telefonu najdeme stále starší Android 15, ačkoliv obdrží minimálně Android 19 a také je mu přislíbeno 6 let bezpečnostních záplat. Tradiční nevýhodou systému od Xiaomi je pak velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran (tzv. balastu), který následně musíte odinstalovat, také včetně různých odkazů ke stažení dalších zbytečných aplikací. Systém jako takový však funguje svižně a má četné množství různých nastavení.
- dlouhá podpora
- prozatím Android 15
- množství balastu
Zhodnocení
Redmi Note 15 Pro+ 5G přináší velmi dobrý poměr cena/výkon, a to i vzhledem k nabídce bonusů a dárků. Za vyzdvihnutí každopádně stojí dlouhá výdrž na nabití s rychlým nabíjením, špičková odolnost, parádní displej i slušný primární snímač. Méně pak potěší starší systém s množstvím balastu.
Konkurence
V podobné cenové relaci je nový Honor Magic8 Lite s ještě větší baterií, povedeným (plochým) displejem a také systémem s ještě delší přislíbenou podporou a bez zbytečného balastu. Redmi však kontruje vyšším nabíjecím výkonem i o něco schopnější fotovýbavou.
Honor Magic8 Lite
|Rozměry
|161,9 × 76,1 × 7,8 mm, 189 g
|Displej
|AMOLED, 6,79" (2 640 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|7 500 mAh
Alternativou může být i Google Pixel 9a, který má sice výrazně tlustší rámečky kolem displeje a je méně odolný, avšak boduje schopnější fotovýbavou a operačním systémem s o fous delší podporou. Redmi pak odpovídá výrazně větší baterií, větším displejem i výkonnějším nabíjením, avšak postrádá bezdrát.
Google Pixel 9a 256 GB
|Rozměry
|154,7 × 73,3 × 8,9 mm, 185,9 g
|Displej
|POLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 100 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
