Konec „Made in China“ v amerických sítích? FCC utahuje šrouby

Marek Vacovský
Fotografie: Apple
  • Americký regulátor FCC schválil plán na odstřižení čínských testovacích laboratoří od amerického trhu
  • Čínští operátoři také přijdou o možnost provozovat v USA vlastní datová centra
  • Opatření zasáhne až tři čtvrtiny veškeré elektroniky, která se dosud v Číně certifikovala

Jak upozornila agentura Reuters, Federální úřad pro komunikace (FCC) minulý čtvrtek jednomyslně schválil balík opatření, který zásadně omezuje vliv čínských subjektů na americkou technologickou infrastrukturu. Nová pravidla souvisí s testováním elektroniky i provozem datových center, čímž se dále prohlubuje bezpečnostní rozluka mezi oběma mocnostmi.

Klíčovým bodem návrhu je každopádně zákaz testování elektronických zařízení (včetně chytrých telefonů, kamer a počítačů) v čínských laboratořích. Podle statistik FCC se přitom v současnosti v Číně testuje až 75 % veškeré elektroniky určené pro trh v USA. Úřad proto plánuje zavést zrychlený proces schvalování pro zařízení, která projdou testy v amerických laboratořích nebo v zemích, jež nepředstavují bezpečnostní riziko. Cílem je eliminovat možnost, že by do hardwaru mohly být již během testovací fáze implementovány skryté zranitelnosti.


V samostatném hlasování (3-0) komise pokročila v návrhu na zákaz provozu datových center v USA pro čínské giganty China Mobile, China Telecom a China Unicom. Tyto společnosti přitom již dříve ztratily licenci k poskytování telekomunikačních služeb v USA, nově by jim však mohl být zakázán i fyzický provoz infrastruktury a propojení (interkonekce) s firmami, protože budou zapsány na seznamu subjektů ohrožujících národní bezpečnost. Tento krok přitom navazuje na sérii restrikcí z poslední doby:

  • Prosinec 2025: Zákaz dovozu všech nových čínských dronů.
  • Březen 2026: Zákaz importu nových čínských spotřebitelských routerů.
  • Duben 2026: Návrh na úplný zákaz dovozu zařízení od výrobců na sankčním seznamu (včetně Huawei a ZTE).
FCC rovněž zvažuje, že zakáže propojení s jakýmikoliv subjekty, které využívají vybavení od rizikových dodavatelů, což by mohlo mít dominový efekt na globální dodavatelské řetězce a internetovou infrastrukturu.

