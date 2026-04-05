Konec „Made in China“ v amerických sítích? FCC utahuje šrouby

Jak upozornila agentura Reuters, Federální úřad pro komunikace (FCC) minulý čtvrtek jednomyslně schválil balík opatření, který zásadně omezuje vliv čínských subjektů na americkou technologickou infrastrukturu. Nová pravidla souvisí s testováním elektroniky i provozem datových center, čímž se dále prohlubuje bezpečnostní rozluka mezi oběma mocnostmi.
Klíčovým bodem návrhu je každopádně zákaz testování elektronických zařízení (včetně chytrých telefonů, kamer a počítačů) v čínských laboratořích. Podle statistik FCC se přitom v současnosti v Číně testuje až 75 % veškeré elektroniky určené pro trh v USA. Úřad proto plánuje zavést zrychlený proces schvalování pro zařízení, která projdou testy v amerických laboratořích nebo v zemích, jež nepředstavují bezpečnostní riziko. Cílem je eliminovat možnost, že by do hardwaru mohly být již během testovací fáze implementovány skryté zranitelnosti.
V samostatném hlasování (3-0) komise pokročila v návrhu na zákaz provozu datových center v USA pro čínské giganty China Mobile, China Telecom a China Unicom. Tyto společnosti přitom již dříve ztratily licenci k poskytování telekomunikačních služeb v USA, nově by jim však mohl být zakázán i fyzický provoz infrastruktury a propojení (interkonekce) s firmami, protože budou zapsány na seznamu subjektů ohrožujících národní bezpečnost. Tento krok přitom navazuje na sérii restrikcí z poslední doby:
- Prosinec 2025: Zákaz dovozu všech nových čínských dronů.
- Březen 2026: Zákaz importu nových čínských spotřebitelských routerů.
- Duben 2026: Návrh na úplný zákaz dovozu zařízení od výrobců na sankčním seznamu (včetně Huawei a ZTE).
FCC rovněž zvažuje, že zakáže propojení s jakýmikoliv subjekty, které využívají vybavení od rizikových dodavatelů, což by mohlo mít dominový efekt na globální dodavatelské řetězce a internetovou infrastrukturu.