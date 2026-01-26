Evropa sice mluví o zákazu, ale Česko podepisuje. Číňané u operátorů zůstávají

Debata o tom, zda mají čínské technologie místo v evropské kritické infrastruktuře, se v posledních letech vede hlasitě, ale realita je, řekněme, výrazně praktičtější. Ukazuje to i aktuální vývoj v Česku. Vodafone a T-Mobile totiž podle zpráv deníku e15, v uplynulých měsících podepsaly nebo se chystají podepsat nové smlouvy se společností Huawei, které se týkají provozu a servisu rádiové části mobilních sítí (RAN). A nejde o žádné symbolické kontrakty – jejich platnost je nastavena na několik let a objemově se pohybují ve stovkách milionů korun ročně.
Jinými slovy – i přes politická prohlášení, bezpečnostní varování a tlak z Bruselu se s Huawei v českých sítích počítá minimálně do konce současné technologické generace. Nové smlouvy se sice netýkají výstavby nových sítí, ale údržby, servisu a podpory již nasazených technologií. Klíčové pak je, že jde právě o RAN – tedy rádiovou přístupovou síť, která zahrnuje základnové stanice, antény a další prvky přímo komunikující s koncovými zařízeními.
Například T-Mobile využívá technologie Huawei především tam, kde jeho síť není sdílena s O2 prostřednictvím společnosti CETIN. Vodafone pak má Huawei v RAN části dlouhodobě také. Oba operátoři se přitom netají tím, že výměna dodavatele v této vrstvě sítě není otázkou měsíců, ale let – a zároveň miliardových investic.
Jak dodává lupa.cz, v praxi to však znamená, že se počítá s tím, že technologie Huawei v současné generaci – ať už jde o LTE nebo 5G – prostě dožijí svůj přirozený technologický cyklus. To ostatně odpovídá i evropské realitě. Řada států sice deklarovala postupné omezování čínských dodavatelů, ale jen málokde skutečně došlo k rychlému a plošnému nahrazení existující infrastruktury. Důvod je prostý a napadne každého z nás – je to minimálně drahé a technicky náročné. „Bezpečnost našich 5G sítí je zásadní pro naši ekonomiku. Komise vyzývá členské státy, které dosud nezavedly opatření z 5G Toolbox, aby přijaly příslušné kroky k účinnému a rychlému řešení rizik. Nedostatek rychlé akce vystavuje celou Evropskou unii zřetelnému nebezpečí,“ uvedl Thomas Regnier, mluvčí Evropské komise.
Česká republika se sice jako stát řadí k obezřetnějším zemím a NÚKIB dlouhodobě varuje před riziky spojenými s čínskými technologiemi, plošný zákaz ale zatím zaveden nebyl a operátoři se chovají dle toho. Jaký názor na to máte vy?