Záda jako západ Slunce? Huawei potvrzuje řadu Pura 90 Pro

Huawei operuje primárně na domácím čínském trhu, avšak vybrané modely nadále prodává i v Evropě, včetně českého trhu. Zajímavé novinky se představí už v tomto měsíci, konkrétně půjde o vlajkovou řadu Pura 90 Pro. Huawei již oficiálně potvrdil příchod dvou modelů nazvaných Pura 90 Pro a Pura 90 Pro Max (viz vmall.com). U obou vás ihned zaujme design zadní strany. Huawei se sice drží zavedených tvarů řadou Pura 80, avšak přináší sérii neotřelých barevných kombinací.
Novinky mají být dostupné v barevných variantách Obsidian Black, Dawn Gold, Purple Sunset, Orange Ocean a Emerald Lake, mezi kterými najdete i konzervativnější klasiku, ale minimálně dvě verze vám mohou připomenout pohled z pláže na západ Slunce. Originalitu Huawei rozhodně upřít nelze.
Obě novinky budou nabízeny ve čtyřech paměťových variantách. Základem bude 256+12 GB, dále budete moci sáhnout po verzi 512+12 GB, 512+16GB a nakonec po 1TB variantě s 16GB operační pamětí.
V tuto chvíli další informace ohledně výbavy řady Pura 90 Pro Huawei nesdělil. Avšak potvrzeno je, že oficiální představení proběhne 20. dubna. Zde je však nutné připomenout, že se novinky dostanou nejprve na čínský trh a až s časovým odstupem i případně jinam.
