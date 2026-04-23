One UI 8.5 má dorazit na desítky Samsungů. Dočká se ho i váš telefon?

Nová verze nadstavby One UI 8.5 se podle dostupných informací nachází v závěrečné fázi testování. Stabilní verze by se tedy mohla začít postupně uvolňovat už během následujících týdnů. Je nicméně důležité zdůraznit, že Samsung zatím oficiální seznam podporovaných zařízení nezveřejnil. Kolegové z gizmochina.com si nicméně připravili seznam modelů, které se pravděpodobně aktualizace dočkají, a to na základě úniků a informací z beta programu.
Seznam modelů, které se pravděpodobně dočkají aktualizace na One UI 8.5
Řada Galaxy S
- Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE a S25 Edge
- Galaxy S24, S24+, S24 Ultra a S24 FE
- Galaxy S23, S23+, S23 Ultra a S23 FE
- Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Řada Galaxy Z
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4
Řada Galaxy Tab
- Galaxy Tab S11 a S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+, Tab S10 Lite, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE a Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE a Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S8, Tab S8+ a Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11 a A11+
- Galaxy Tab A9 a A9+
- Galaxy Tab Active 5 a Active 5 Pro
Řada Galaxy A
- Galaxy A73
- Galaxy A56, A55, A54 a A53
- Galaxy A36, A35, A34 a A33
- Galaxy A26, A25 a A24
- Galaxy A17 (4G & 5G), A16 (4G & 5G) a A15 (4G & 5G)
- Galaxy A07 (4G & 5G) a A06 (4G & 5G)
Řada Galaxy M
- Galaxy M56, M55, M55s a M53
- Galaxy M36, M35, M34 a M33
- Galaxy M17, M17e, M16 a M15
- Galaxy M07 a M06
Řada Galaxy F
- Galaxy F07e
- Galaxy F56, F55 a F54
- Galaxy F36 a F34
- Galaxy F17, F16 a F15
- Galaxy F07 a F06
Řada Galaxy XCover
- Galaxy XCover 7 Pro a XCover 7
- Galaxy XCover 6 Pro