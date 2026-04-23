One UI 8.5 má dorazit na desítky Samsungů. Dočká se ho i váš telefon?

Marek Vacovský
Fotografie: Samsung
  • Spekulovaný seznam podporovaných zařízení zahrnuje široké portfolio telefonů od vlajkových lodí až po levnější řady
  • Samsung zatím oficiální kompatibilitu One UI 8.5 nepotvrdil, jde o předběžné informace z leaků a beta programu
  • Vydání by mělo začít u řady Galaxy S25, následně se rozšířit na další řady S a Z i vybrané série A, M a F

Nová verze nadstavby One UI 8.5 se podle dostupných informací nachází v závěrečné fázi testování. Stabilní verze by se tedy mohla začít postupně uvolňovat už během následujících týdnů. Je nicméně důležité zdůraznit, že Samsung zatím oficiální seznam podporovaných zařízení nezveřejnil. Kolegové z gizmochina.com si nicméně připravili seznam modelů, které se pravděpodobně aktualizace dočkají, a to na základě úniků a informací z beta programu.

Seznam modelů, které se pravděpodobně dočkají aktualizace na One UI 8.5


  • Řada Galaxy S
    • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 FE a S25 Edge
    • Galaxy S24, S24+, S24 Ultra a S24 FE
    • Galaxy S23, S23+, S23 Ultra a S23 FE
    • Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE
  • Řada Galaxy Z
    • Galaxy Z TriFold
    • Galaxy Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 a Z Flip 7 FE
    • Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4 a Z Flip 4
  • Řada Galaxy Tab
    • Galaxy Tab S11 a S11 Ultra
    • Galaxy Tab S10+, Tab S10 Lite, Tab S10 Ultra, Tab S10 FE a Tab S10 FE+
    • Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE a Tab S9 FE+
    • Galaxy Tab S8, Tab S8+ a Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S6 Lite (2024)
    • Galaxy Tab A11 a A11+
    • Galaxy Tab A9 a A9+
    • Galaxy Tab Active 5 a Active 5 Pro
  • Řada Galaxy A
    • Galaxy A73
    • Galaxy A56, A55, A54 a A53
    • Galaxy A36, A35, A34 a A33
    • Galaxy A26, A25 a A24
    • Galaxy A17 (4G & 5G), A16 (4G & 5G) a A15 (4G & 5G)
    • Galaxy A07 (4G & 5G) a A06 (4G & 5G)
  • Řada Galaxy M
    • Galaxy M56, M55, M55s a M53
    • Galaxy M36, M35, M34 a M33
    • Galaxy M17, M17e, M16 a M15
    • Galaxy M07 a M06
  • Řada Galaxy F
    • Galaxy F07e
    • Galaxy F56, F55 a F54
    • Galaxy F36 a F34
    • Galaxy F17, F16 a F15
    • Galaxy F07 a F06
  • Řada Galaxy XCover
    • Galaxy XCover 7 Pro a XCover 7
    • Galaxy XCover 6 Pro
Kdy dorazí One UI 8.5 na starší Samsungy? Aktualizace začne koncem měsíce
, ,
