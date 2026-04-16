Útok na prémiový segment? Odhalují se Huawei Watch Fit 5 Pro

Řada Watch Fit od Huawei byla vždy oblíbená pro svůj skvělý poměr ceny a výkonu, přičemž designem často připomínala populární Apple Watch. Připravovaná pátá generace, konkrétně model Watch Fit 5 Pro, však hodlá posunout laťku mnohem výš. Podle posledních úniků ze sociální sítě Weibo (viz weibo.com) se totiž dočkáme nejen výrazného ztenčení rámečků kolem displeje, ale i materiálů, které byly dříve vyhrazeny jen těm nejdražším modelům. Předpokládá se, že tělo hodinek bude hliníkové.
Největší vizuální změnou má být nasazení 1,92" LTPO OLED panelu u verze Pro. Díky velice tenkým rámečkům by měly hodinky působit téměř „bezokrajovým“ dojmem. Oproti modelu Watch FIt 4 Pro by byl displej o 0,1" větší.
V tuto chvíli nebyly odhaleny jakékoliv specifikace chystaných hodinek. Očekává se však, že kromě modelu Watch Fit 5 Pro se dočkáme i varianty Watch Fit 5, tedy o něco hůře vybavené. Termín představení rovněž prozatím není známý, ale loňské modely si premiéru odbyly v květnu. Lze tak odhadovat, že obdobně tomu bude i letos.